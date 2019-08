LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI OGGI 13 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 97/2019. L’appuntamento fisso del martedì con Lotto e 10eLotto è arrivato, anche se mancano alcune ore prima di scoprire i nuovi numeri vincenti. Voi appassionati siete già in moto per registrare schedine e organizzare la serata perfetta per assistere all’estrazione. Di certo non avrete dimenticato di controllare la statistica dello scorso sabato, ma se ve la siete persa potete ricontrollarla insieme a noi. I dati di Agipronews parlano chiaro: la vincita più fortunata riguarda il 10eLotto e un giocatore di Brandizzo, nel Torinese. Il biglietto vincente gli ha permesso di conquistare 100 mila euro in premio grazie a 9 numeri indovinati su un totale di 10 giocati. Seguono la provincia di Verona con Castelnuovo del Garda e la provincia di Cagliari con Pula. La vincita in entrambi i casi ammonta a 50 mila euro. La classifica delle vincite del Lotto accende invece le luci su un fortunello di Parma che ha realizzato sei ambi, quattro terni e una quaterna del valore di oltre 62 mila euro. La giocata è stata effettuata sulla ruota di Bari. Il montepremi totale del concorso ammonta a 5,4 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO, E IL JACKPOT…

209 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il concorso del SuperEnalotto non ha ancora visto la sestina vincente spuntare fra i numeri estratti. Tutto potrebbe cambiare questa sera, così come le sorti delle quote minori. Dopo un collasso di metà settimana, l’estrazione dello scorso sabato segnala un accenno di risalita per la maggior parte delle quote. La classifica viene conquistata infatti dal 5 con oltre 61 mila euro registrati da sei appassionati, mentre quattro partecipanti centrano il 4 da più di 38 mila euro. Segue il 3+ con premio da 2.815 euro destinato a 293 vincitori, mentre 967 giocatori realizzano il premio da 384,20 euro grazie al 4. Nelle ultime due posizioni del filone variabile troviamo il 3 da 28,15 euro, indovinato da 39.955 appassionati, e il 2 da 5,25 euro registrato da 667.043 biglietti vincenti. Per il trio finale del SuperStar invece troviamo alla guida il 2+ da 100 euro: i tagliandi fortunati in questo caso sono 3.473. L’1+ premia 20.942 giocatori con 10 euro a testa, mentre lo 0+ regala cinque euro ai suoi 43.661 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Ancora poche ore di attesa prima di scoprire il risultato dell’estrazione del SuperEnalotto di oggi. Il Jackpot incontrerà finalmente uno o più vincitori oppure registrerà una nuova assenza? Da diversi mesi ormai la sestina vincente delude le speranze di tutti gli appassionati della Sisal, ma presto potrebbe stravolgere ogni previsione negativa sulla propria comparsa. Il nuovo appuntamento ci dà anche la possibilità di valutare quale iniziativa sia più utile per un iniziale investimento. La nostra Rubrica come sempre si affida a KickStarter per trovare un progetto interessante per tutti voi: oggi abbiamo scelto di parlarvi di Norm Glasses. Anche se l’asta si concluderà solo fra 16 giorni, i 15 mila dollari previsti per il goal sono già stati versati. Finora i contributi ammontano infatti ad oltre 420 mila dollari: una risposta di sicuro entusiasta da parte dei finanziatori. Scopriamo quindi che cos’è Norm Glasses e perché sia piaciuto così tanto agli investitori. Si tratta infatti di un paio di occhiali che in apparenza appare ‘normale’, da sole come tanti altri modelli. In realtà è dotato di un dispositivo intelligente che rende Norm Glasses uno dei più avanzati prodotti presenti sul mercato. Non è solo in grado di regalare una connessione gratuita con l’universo digitale, ma migliora anche le interazioni con le funzioni che tutti noi usiamo ogni giorno con i nostri tablet o smartphone. Si potrà infatti ascoltare la musica, leggere le email, guardare e registrare video, fare ricerche online, scattare una foto, aggiornare i profili social e molto altro ancora. E non è tutto perché gli inventori hanno deciso di offrire un doppio goal ai futuri clienti: raggiunti i 500 mila dollari di budget, offriranno la possibilità di aggiungere le lenti fotocromatiche al paio di occhiali.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per tornare: questa sera potremo assistere ad una nuova estrazione e naturalmente ci verranno svelati i numeri vincenti, divisi per ogni ruota. I più fortunati potrebbero conquistare tra l’altro bottini importanti, magari a sei cifre o con doppio zero. Per assicurarci di avere la possibilità di vincere, dobbiamo però ricordarci di giocare. Con il caldo che rende sempre più torride le nostre giornate ci potremmo infatti dimenticare dell’appuntamento di questa sera. Oppure ricordarci solo all’ultimo minuto che non abbiamo ancora trovato i numeri da giocare. In qualsiasi caso, la nostra Rubrica è già pronta per affrontare al vostro fianco la lotta contro la Fortuna, nella speranza che la dea Bendata scelga proprio noi come futuri vincitori. Vediamo prima la notizia di oggi e poi scopriamo il verdetto della smorfia napoletana. Rimaniamo in tema vincite parlando di quanto accaduto appena quattro anni fa, quando un giocatore della Georgia è riuscito a centrare un biglietto gratta e vinci davvero fortunato: il tesoretto conquistato ammontava a 3 milioni di euro. Peccato che Ronnie Music Jr abbia scelto poi di investire nella droga, mettendo in piedi un’illecita attività di compravendita. Le autorità hanno prima pizzicato un suo complice con 500 mila dollari in metanfetamine, per poi risalire fino all’americano e trovargli armi e droga del valore di più di 1 milione. Ottime basi perché il Procuratore richiedesse direttamente l’ergastolo, senza riduzione di pena. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’investimento, 76, la vincita, 70, la droga, 61, le armi, 33, e l’arresto, 43. Come Numero Oro scegliamo invece la condanna, 38.



