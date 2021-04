LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 44/2021. Vediamo però quali sono state le vincite di sabato per quanto riguarda il Lotto di sabato, ovvero l’ultimo concorso disputato in ordine di tempo. Dal portale agipronews.it apprendiamo che la quota più alta è stata vinta a Roma, con 62.375 euro centrati grazie ad una giocata da 1,50 euro sui numeri 21-50-69-73 sulla ruota Nazionale. Complessivamente la Capitale ha intascato premi per oltre 87mila euro: un’altra puntata da un euro sugli stessi numeri – probabilmente della stessa mano fortunata – ha regalato infatti altri 25.475 euro. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito in Italia premi per 5.8 milioni di euro: da inizio anno i premi assegnati sfiorano i 330 milioni. E il 10eLotto? Festa grande per un giocatore di Caldaro Strada Vino, in provincia di Bolzano, che ha vinto 50mila euro grazie ad un 9 Oro. Dall’altra parte d’Italia, a Comiso, in provincia di Ragusa, vinti 30mila euro grazie ad un 8 Oro. Terza piazza per un giocatore di Porto San Giorgio (FM) con un 9 da 20mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 28,5 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi nel 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose nel concorso di sabato per quanto riguarda Lotto e 10eLotto: adesso analizziamo le quote assegnate con l’ultimo Superenalotto. Nessun 6 né 5+1: il premio più alto distribuito sabato è stato quello da 50.056,83 € associato al “5” conquistato da cinque fortunati giocatori. Il “4” ha regalato invece 376,88 euro a 673 anonimi, mentre con il “3” sono stati in 30.392 a vincerne 25,20 €. Costretti ad accontentarsi di 5,05 euro i 471.436 che hanno fatto “2”. Vediamo ora le quote assegnate con il concorso “gemello” del Superenalotto: il SuperStar. Nessuno ha fatto “5 Stella”, ma due giocatori si sono consolati con il premio da 37.688,00 € associato al “4 Stella”. Il “3 Stella” ha invece premiato 160 giocatori con una vincita da 2.520,00 €. I canonici 100 euro correlati al “2 Stella” sono andati a 2931 giocatori, mentre 18.129 hanno vinto 10 euro grazie al premio associato all’1 Stella. Ultimo premio? Quello da 5 euro dello “0 Stella” andato a 38.996 anonimi.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto ammonta oggi a 136.100.000 euro: voi sapreste come investire questa cifra a dir poco “mostruosa” in caso di vittoria? In questo spazio, noi de ilsussidiario.net, come sempre ci divertiamo a considerare qualche progetto innovativo da finanziare con una piccola porzione di montepremi. Oggi, spulciando sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com, ne abbiamo trovato uno che apprezzerà chi ha avuto un rapporto complicato con la lavatrice. Il titolo è “GRADE°: Iron-on clothes labels”. Di che si tratta? Come sempre facciamo parlare i progettisti: “Se avete strappato l’etichetta da un capo d’abbigliamento e avete dimenticato come lavare, asciugare e stirare i vostri vestiti, date un’occhiata alle vostre nuove etichette. Vi proponiamo un set di 10 adesivi di etichette da stirare che vi aiutano a sentirvi a vostro agio e ad essere eleganti senza dimenticare come trattare i vostri vestiti. Le etichette di grado possono essere fissate facilmente da chiunque: girate al rovescio il vostro abbigliamento pulito; appiattitelo bene; mettete le etichette che avete scelto coperte da un foglio di carta pergamena; passate il ferro da stiro a 200° per 20 secondi; lasciate raffreddare l’adesivo per 10 secondi; tutto qui”. Questo sembra il tipico caso in cui le parole non riescono a descrivere abbastanza ciò che gli occhi dovrebbero vedere direttamente. E allora, ecco il link per vedere come funziona questa idea, la finanzierete in caso di vittoria del Jackpot?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Nel nostro consueto approfondimento dedicato alle estrazioni del giorno manca solo una rubrica, quella relativa alla Smorfia Napoletana. Rimediamo subito cercando di trarre ispirazione dall’attualità nella scelta dei numeri da giocare. In queste ore si è parlato molto del viaggio del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a Washington, dove ha incontrato l’omologo americano Anthony Blinken. Puntiamo allora sul numero 89, il corrispettivo della parola America, sperando di fare la scelta azzeccata. Protagonista un “ministro”? Allora non abbiamo altra scelta che puntare sul numero 1, che guarda caso è anche associato alla figura dell’Italia. Per meglio definire la missione del titolare della Farnesina puntando sul numero 10 per riferirci al “viaggio” e sul “40” che sta per “diplomatico”. La nostra interpretazione si rivelerà corretta? Noi ce lo auguriamo, buona giocata!



