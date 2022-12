Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 DICEMBRE 2022

È tempo di invocare la buona sorte, in vista delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, che si paleseranno con i loro numeri vincenti nella serata di oggi, martedì 13 dicembre 2022. In attesa del verdetto, andiamo a esaminare quanto si è verificato in occasione dei sorteggi di venerdì 9 e sabato 10 dicembre, muovendo i nostri passi d’esordio dal Lotto. In tal senso, Abruzzo protagonista del concorsodel Lotto del 9 dicembre, dove sono stati vinti premi per 94.500 euro, tutti nella città di Teramo. Il più alto, da 45mila euro, è arrivato grazie a un terno, seguito da altre due vincite al Lotto dal valore rispettivamente di 27 mila euro e 22.500 euro. Tuttavia, la vincita più alta del concorso del Lotto è arrivata da Nola, in provincia di Napoli, grazie a tre ambi e un terno dal valore di 47.500 euro. Nell’estrazione successiva del Lotto, quella del 10 dicembre, il premio più alto è andato invece a Palermo, con un terno da 18mila euro, mentre in provincia di Napoli sono stati vinti oltre 27.500 euro, con due vincite al Lotto, una da 13.800 messa a segno nel capoluogo campano e un’altra da 13.750 euro realizzata a Sorrento. Gli ultimi due concorsi del Lotto hanno distribuito oltre 11,5 milioni di euro, per un totale di oltre 1 miliardo di euro dall’inizio dell’anno.

Volgendo poi uno sguardo al 10eLotto, la Lombardia e in particolare Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, sono state centrate vincite complessive per il valore di 108mila euro. Il 9 dicembre il 4 Oro da 30mila euro è risultato essere la vincita più alta del concorso, seguita da due 9 da 20mila euro ciascuno, realizzati a Bologna e Pescara, mentre il giorno successivo, sempre a Sesto San Giovanni, sono state messe a segno sei vincite da 13mila euro l’una. Da segnalare, per quanto riguarda l’estrazione del 10 dicembre, anche i 20 mila euro vinti a Sant’Egidio della Vibrata, in provincia di Teramo, ancora con un 9. Gli ultimi due concorsi del 10eLotto hanno distribuito premi per 43,5 milioni di euro, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dopo il Lotto, la parola passa al Superenalotto. Non stupisce più il fatto che il jackpot continui a crescere senza soluzione di continuità, dal momento che è dal 22 maggio 2021 che non viene conquistato. I numeri vincenti di stasera potrebbero regalare 326,3 milioni di euro allo scommettitore che dovesse riuscire nell’impresa di intercettare la sequenza senza errore alcuno. Intano, sottolineiamo che nell’estrazione del Superenalotto di lunedì 12 dicembre sono stati due i punti “5” centrati: uno a Brescia, presso il punto vendita Sisal situato in via Zanelli 2a, e l’altro a Roccarainola, in provincia di Napoli, presso il punto vendita Sisal situato in piazza Giovanni Miele 4, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 109.730,91 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 37.245 euro.

Sisal ha reso intanto noto che i risultati dei concorsi numero 155, 156 e 157 di martedì 27 dicembre, giovedì 29 dicembre e sabato 31 dicembre di Superenalotto SuperStar saranno disponibili entro le ore 00.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica richiederanno più tempo del solito, vista l’assegnazione dei premi dell’iniziativa speciale “Super Natale”. La combinazione vincente sarà invece disponibile subito dopo ciascuna estrazione.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora i numeri vincenti del Superenalotto o del Lotto premiassero proprio voi che state leggendo questo articolo, come investireste la cifra ricavata? Fantasticare non costa nulla e anche un suggerimento in tal senso può rivelarsi ben accetto per alimentare i propri desideri. Attenzione, dunque, all’opportunità offerta dalla piattaforma web Kickstarter, che pubblica sui suoi spazi digitali progetti a caccia di finanziamento presentati da creativi di tutto il pianeta.

Merita di essere considerata, indubbiamente, la lente d’ingrandimento “Oceanus Brass Navigator’s Loupe”. Di seguito, la sua descrizione: “Progettata per gli esploratori dell’oceano, la lente d’ingrandimento Oceanus Brass Navigator’s Loupe è uno strumento senza tempo che unisce l’ingegneria moderna alla comprovata affidabilità di un design classico e iconico. Ricavata da un mattone di ottone massiccio, essa porta un design e una funzionalità degni del mare nel vostro stile di vita moderno. Uno strumento di lavoro inossidabile, pronto all’uso quando serve. Costruita attorno a una lente di vetro biconvessa resistente agli urti, la Navigator’s Loupe offre una fusione tra passato e presente. Una meticolosa lavorazione del metallo protegge la lente tra gli O-ring in gomma. Ingrandite i dettagli importanti sulle carte di navigazione o esaminate i tesori scoperti di recente. Con un indice di rifrazione di 1,523, la lente del Navigator’s Loupe offre un ingrandimento chiaro e nitido. L’apertura di 1,8″ dà il potere di concentrazione necessario per le situazioni di emergenza”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Concludiamo, come al solito, con i significati della smorfia napoletana, che offre la possibilità di interpretare i numeri vincenti di Lotto e Superenalotto, ma che potrebbe anche rivelarsi utile per addivenire all’individuazione delle combinazioni fortunate del giorno. Noi de IlSussidiario.net proviamo a fornire a voi tutti uno spunto, augurandoci che, in questo martedì 13 dicembre 2022, la Dea Bendata si manifesti ai vostri occhi e scelga di premiarvi.

Di conseguenza, proviamo a lasciarci ispirare direttamente da una notizia pubblicata online da Rai News: crollano le temperature anche in Cina e, per la prima volta in questa stagione, le celebri cascate di Hukou sul fiume Giallo si gelano, creando un affascinante scenario invernale. Il flusso delle acque nel segmento del fiume Giallo che interessa le cascate è sceso a 510 metri cubi al secondo rispetto ai soliti 800 metri cubi al secondo. Ad aggiungere spettacolo allo spettacolo, il sole invernale, che illumina il vapore prodotto dalle acque impetuose e forma un suggestivo arcobaleno sospeso sulla cascata. Quali sono i numeri connessi a questa notizia “naturalistica”? Partiamo con il 3 (ghiaccio), per proseguire quindi con il numero 16 (cascata). Ci sono poi il 32 (freddo), il 13 (fiume) e l’85 (inverno).











