LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 19/2021. Prima di proiettarci verso i concorsi odierni, però, diamo un’occhiata a quanto accaduto nella giornata di giovedì: come sono andate le cose per chi ha giocato al Lotto? Agipronews.it ci informa che grande protagonista è stata la Lombardia: in particolare a Limbiate, in provincia di Monza e della Brianza, c’è stato chi ha centrato un terno secco da 18mila euro sulla ruota di Napoli grazie ai numeri 5-15-37. Di poco inferiore la vincita realizzata a Modena, dove un anonimo ha vinto invece 14.375,00 euro grazie ad una quaterna, quattro terni e sei ambi su tutte le ruote. Sempre rilevanti gli importi vinti a Cascina (PI) e Lainate (MI): per entrambi i giocatori 14.250 euro incassati. Cifra tonda a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, con una vincita da 14mila euro. E il 10eLotto? Grande gioia per un giocatore di Torino che ha vinto 25mila euro indovinando i 6 numeri giocati con l’opzione Numero Oro con una giocata abbinata alla modalità frequente. Tra le vincite “top” del giorno anche quelle da 20mila euro realizzate a Santa Maria di Sala (VN), Verolavecchia (BS) e Cervia (RA).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda Lotto e 10eLotto di giovedì: ma il Superenalotto? Le quote dell’ultimo concorso purtroppo certificano che nessuno, ancora una volta, sia riuscito a mettere le mani sul Jackpot. Anche il premio riservato a chi totalizza il “5+1” non è stato assegnato: per trovare un vincitore bisogna scendere fino alla casella dedicata al “5”, con due giocatori che hanno avuto la fortuna di vincere 99.310,90 euro. Il “4” ha invece regalato 410,06 euro a 503, mentre in 20.234 hanno vinto i 30,29 € associati al “3”. Ultimo premio del concorso quello da 5,40 euro collegato al “2” e fatto proprio da 350.029 giocatori. Spostiamo adesso la nostra attenzione sui risultati del concorso gemello del Superenalotto, il “SuperStar”: giovedì il premio più alto è stato vinto da un fortunato che ha vinto 41.006,00 € con il “4 Stella”. Sono stati in 86 invece a fare “3+SuperStar” e a vincere 3.029,00 €, mentre il “2 Stella” ha regalato 100 euro a 2.028 fortunati. Chiusura riservata ai premi da 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0+SuperStar, vinti rispettivamente da 13.231 e 29.112 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sapete a quanto ammonta il Jackpot del Superenalotto di oggi? Siamo arrivati a 106.700.000 euro, una quota che vi potrebbe consentire anche di investire su un progetto che attende soltanto di essere adeguatamente finanziato per spiccare il volo. Dite che guardiamo troppo al futuro? Va bene, allora volgiamo lo sguardo al passato con una bella idea di alcuni sviluppatori italiani intitolata “8bit a day – Nostalgia Edition – Stickers & Enamel Pins” e che sulla piattaforma kickstarter.com ha già ottenuto 510 euro di finanziamento. Di cosa si tratta? Usiamo le parole degli inventori: “Ciao ragazzi! Eccoci alla seconda campagna 8-bit a day, chiamata “NOSTALGIA EDITION” e dedicata a tutti gli amanti degli oggetti retro! 🙂 Obiettivo della campagna è raggiungere fondi per la produzione di stickers in vinile e spille di smalto, e nello specifico: STICKERS: Stickers fustellati di dimensioni 8×8 cm circa, stampati su vinile ad alta qualità, resistenti all’acqua, e confezionati in un fantastico pack in edizione limitata! PINS SMALTO: Pins di smalto, grandi circa 4 cm, con cartoncino di supporto in edizione limitata”. Dalle musicassette, alle polaroid, arrivando ai mitici floppy disk: il nome è azzeccato, quanta nostalgia! Clicca qui per finanziare il progetto in caso di vincita al Superenalotto!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Per vincere al Lotto e al Superenalotto è prima di tutto importante “giocare”: ma come fate se non avete ancora scelto i numeri? Tranquilli, noi de ilsussidiario.net vogliamo darvi una mano prendendo spunto dalla Smorfia Napoletana. In che modo? Cercando di lasciarci ispirare dai fatti più importanti del giorno. Inutile dire che la notizia di queste ore sia la formazione del governo Draghi, con i nuovi ministri in procinto di giurare nelle mani del presidente Mattarella e il passaggio di consegne tra Conte e Draghi con la cerimonia della campanella in programma oggi. Puntiamo allora innanzitutto sulla parola “presidente”, corrispondente al numero 45, ma anche sui due estremi: 1 e 90, in rappresentanza di “Italia” e “Repubblica”. Il numero uno d’altronde viene usato anche per indicare il “ministro”. Non può mancare ovviamente la parola “governo”, associato al numero 23, così come il “giuramento”, corrispondente al numero 16. Chiudiamo con la “campanella”, numero 70. Vi porteremo fortuna?



