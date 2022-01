Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 GENNAIO 2022

Torna il consueto appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 13 gennaio 2022. Nelle prossime ore conosceremo ufficialmente i numeri vincenti del concorso Sisal n. 6/2022, appuntamento centrale della settimana. Nel frattempo però possiamo dare uno sguardo al precedente concorso del Lotto dello scorso 11 gennaio che ha premiato Serina, in provincia di Bergamo dove un fortunatissimo concorrente ha indovinato ben sei ambi, quattro terni e una quaterna vincendo 62.500 euro. Si festeggia anche Alessandria dove è stata registrata una vincita da 50 mila euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Torino. A Verona sono stati vinti 48.500 euro mentre a Pesato è stata messa a segno una vincita di oltre 33 mila euro. Nell’ultimo concorso sono stati distribuiti 19 milioni di euro mentre dall’inizio del 2022 si è già giunti a quota 39 milioni di euro.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 13 gennaio 2022

Come è andata invece nel 10eLotto? A Sant’Eufemia d’Aspromonte, in provincia di Reggio Calabria, un fortunatissimo concorrente ha vinto 100 mila euro grazie ad un 8 Doppio Oro, mentre a Santa Maria del Cedro, in provincia di Cosenza, è arrivata una vincita da 20 mila euro grazie a un 9. Vinti anche 50 mila euro a Roma con un 9 Oro. In totale sono stati distribuiti in tutta Italia premi per quasi 27 milioni di euro mentre dall’inizio di gennaio sono quasi 112 milioni.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 11 gennaio, Superstar ko…

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Per la terza volta, nella prima serata di oggi 13 gennaio tornerà protagonista anche il Superenalotto con una nuova attesissima estrazione. Ancora attesa ai massimi livelli, quella che caratterizza lo storico gioco il cui jackpot continua a crescere sempre di più. Nel precedente concorso che si è tenuto martedì 11 gennaio, nessun concorrente è riuscito a centrare i sei numeri che formano la combinazione vincente e di conseguenza il jackpot in palio è cresciuto ancora di più toccando quota 139 milioni di euro.

In ogni caso anche nell’ultima estrazione del Superenalotto sono stati messi a segno alcuni premi degni di nota, come ad esempio i sette punti “5” che hanno fruttato ai fortunatissimi concorrenti quasi 24 mila euro a testa. Si segnalano anche tre “4 Stella” da quasi 36 mila euro ciascuno. L’obiettivo però continua a restare quello del fatidico e ricco “6”, l’ultimo centrato solo il 22 maggio dello scorso anno e che ha fruttato una vincita di ben 156 milioni di euro, centrata a Montappone (FM).

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 gennaio 2022

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

E’ pari a 139 milioni di euro il jackpot a disposizione dei fortunati giocatori che centreranno la ricca vincita al Superenalotto. Ma cosa fare in caso di maxi premio milionario? C’è chi da tempo oltre a sperare di vincere si è anche preparato all’eventualità di ritrovarsi con un premio milionario tra le mani. Tra piccoli e grandi sogni da realizzare, quasi certamente avanzerà una buona fetta di denaro da investire in progetti più o meno redditizi. Se state cercando delle buone idee da finanziare, quasi certamente potreste trovarne sulla piattaforma Kickstarter dove non mancano progetti ambiziosi.

Oggi vi parliamo di “Nothing in Between”, una satira tagliente su due reclutatori yuppie che assumono e licenziano. “Quando ad Angela e Ben viene chiesto di assumere più donne in nome della diversità, la coppia deve sfruttare il processo rigido e sistematico per trovare una donna competente”, si legge nella sinossi. Se la storia stuzzica la vostra curiosità, potreste decidere di offrire alla creatrice un’occasione per diffonderla ulteriormente, cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Nuova tappa del magico mondo dei numeri che unisce Lotto, Superenalotto e Smorfia Napoletana. In questo nuovo appuntamento con la fortuna, qualcuno di voi potrà ritrovarsi a secco di idee e soprattutto numeri da mettere in gioco. Se avete tentato tutte le combinazioni possibili senza mai ottenere i risultati sperati, fatevi ispirare dai numeri estrapolati dalle notizie di stretta attualità grazie alla smorfia napoletana.

Oggi vi parliamo di una storia che ha commosso tutti: siamo a Bari, dove un padre, detenuto, ha salvato la vita della figlia 12enne donandole un rene. Il trapianto ha avuto esito positivo e la bambina si sta rimettendo poco alla volta. Non sono bastate le sbarre a frenare l’affetto di un padre nei confronti della propria figlia. Da questa storia, ecco i numeri estrapolati grazie alla smorfia: padre arrestato 9, figlia 10, carcere 87, trapianto 32, rene 85, operazione 78.



© RIPRODUZIONE RISERVATA