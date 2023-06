Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 GIUGNO 2023

Tornano oggi, martedì 13 giugno, le attesissime estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, tra i concorsi a premi più ricchi ed apprezzati dagli italiani! Come sempre, si tratta del primo appuntamento, che apre questa nuova settimana di concorsi che torneranno, puntuali come ogni settimana, giovedì 15 e sabato 17 giugno, con tanti altri ricchissime premi ad attendere tutti gli speranzosi giocatori!

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 10 giugno 2023

Mentre attendiamo di conoscere i numeri vincenti delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che ricordiamo si tengono la sera, recuperiamo quanto è successo in occasione dell’ultima estrazione, quella di sabato 10 giugno. Partendo proprio dal principale dei tre giochi, ovvero il Lotto, scopriremmo subito che sono stati distribuiti complessivamente ben 6,3 milioni di euro. Le cifre più alte al Lotto sono state vinte ad Anzio (Roma) dove due giocatori si sono portati a casa 50.625 euro l’uno. A Collazzone (Perugia), invece, ne sono stati vinti 39.900, mentre in provincia di Napoli tre vittorie al Lotto hanno totalizzato più di 35mila euro.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, sabato 10 giugno 2023

Recuperate le vittorie più importanti del Lotto nell’estrazione di sabato, prima di vedere quanto accaduto nel Superenalotto, dedichiamo anche una breve parentesi al 10eLotto. Sabato la vittoria più alta segnata è valsa ben 50 mila euro al giocatore di Villalvernia (Alessandria) che ha centrato un “9 Oro”. Festeggia, poi, anche il Lazio con una tripletta dal valore complessivo di 38.500 euro e, chiude la classifica, il punto da “8 Oro” centrato a Fano (Pesaro e Urbino) che è valso ad un giocatore ben 30 mila euro. Complessivamente nel 10eLotto sono stati assegnati premi dal valore di 24,6 milioni, che portano il totale annuale a ben 1,7 miliardi.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 8 giugno 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Messi da parte il Lotto e il 10eLotto, occhi ora puntati sul Superenalotto, che nella giornata di sabato ha regalato un’importante soddisfazione ad un fortunatissimo giocatore. Dopo lungo tempo, infatti, è stato segnato il punto da “6” che sabato valeva ben 42,5 milioni di euro, vinti a Teramo. Una grandissima notizia, che nel frattempo ha aggiornato anche il jackpot odierno del Superenalotto, portandolo a 11,3 milioni. Oltre al 6, nella giornata di sabato sono stati centrati anche 6 punti da “5” che sono valsi 41.642,20 euro ad ogni giocatore che li ha indovinati. Da segnalare anche il singolo “4 Stella” indovinato, che valeva ben 43.378 euro. Ma gli occhi sono decisamente puntati a Teramo, con la sua vincita impressionante, che rappresenta anche il terzo jackpot del Superenalotto vinto in questo 2023. Gli altri, infatti, risalgono al 25 marzo, quando valeva 73,8 milioni, e al 16 febbraio, nel quale venne vinta la cifra record in assoluto di 371,1 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto? Mentre la cifra impressionante in palio torna a crescere dalla sua “base” di 11 milioni di euro, molti giocatori potrebbero trovarsi a fantasticare, un giorno, di riuscire a mettere le mani sull’importante premio a 6 zeri. Oltre a pensare ai proprio bisogni e desideri, ovviamente, si potrebbe pensare anche a parenti ed amici, ma comunque una buonissima parte del budget rimarrebbe intatta. In questo caso si potrebbe considerare di investire in un progetto innovativo, magari prendendo spunto dalla piattaforma dedicata Kickstarter. Oggi, per esempio, consideriamo il progetto TOM, ovvero un monopattino/scooter elettrico e pieghevole. Ottimo per la città, può raggiungere la velocità massima di 50 km/h, in meno di 20 kg di peso. Può essere facilmente piegato, per renderne più semplice il trasporto e la collocazione all’interno di treni, uffici e garage, ma la funzione più comoda è che si può ricaricare in qualsiasi presa domestica, mentre in giro la sua batteria interna può essere utilizzata come powerbank per altri dispositivi elettronici.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I ricchi premi in palio nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto potrebbe facilmente far gola a qualche nuovo giocatore, che tuttavia davanti alla schedina potrebbe trovarsi indeciso sui numeri da scegliere. In questo caso, si potrebbe utilizzare il sistema tradizionale della Smorfia napoletana, che traduce in numeri i sogni, le sensazioni ed anche le notizie di cronaca. Per fare un esempio prendiamo proprio la notizia della vittoria del jackpot del Superenalotto nell’estrazione di sabato. In questo caso si potrebbero trovare correlati il 71 o il 74, che nella Smorfia rappresentano la vittoria e il premio, oppure si potrebbe giocare anche il 10, relativo alla data di sabato, o ancora il 42, come i milioni vinti a Teramo. Ancora, il 3, come il numero di vittorie dei jackpot in questo anno, oppure il 16 e il 25, ovvero le giornate in cui sono stati vinti gli altri due premi milionari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA