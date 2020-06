LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 giugno: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 53/2020. Nuovo concorso per Lotto e 10eLotto e nuovo giro di boa per tutti gli appassionati italiani. Stasera ci verranno svelati i numeri vincenti e i premi legati all’ultimo appuntamento della settimana. Quali sono state invece le vincite registrate lo scorso giovedì? I dati ufficiali ci parlano del 10eLotto, che secondo la statistica vincite diffusa da Agipro News, ha conquistato il primo posto sul podio. Merito di due fortunelli di Savona e Agrigento, che con due 8 Doppio Oro si sono portati a casa 30 mila euro a testa. Il totale delle vincite del Lotto è stato invece di 5 milioni di euro: la vittoria più generosa è quella di Anzola dell’Emilia, nel Bolognese, dove un giocatore ha centrato terno e ambo su Roma del valore di 25 mila euro. A breve distanza troviamo un partecipante di Latina con terno e ambo su Tutte le ruote e un bottino da 23.750 euro.

Pubblicità

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora tutto da scoprire nel nuovo concorso del SuperEnalotto. La sestina vincente ha marcato assenza anche nell’appuntamento dello scorso giovedì e stasera avrà il valore di 50 milioni di euro. Un bel bottino, a cui si vanno ad aggiungere come sempre i premi secondari. La precedente estrazione, ci dice la statistica ufficiale della Sisal, non ha reso giustizia a tutti gli aspiranti vincitori. Il premio più alto supera i 17 mila euro ed è legato alle sorti del 4+, realizzato da due giocatori. 11 appassionati invece hanno imbroccato il premio del 5, pari a meno di 14 mila euro. Anche il 3+ ha visto ridurre il suo bottino fino a 1.696 euro, mentre i vincitori sono stati 148. Per il premio del 4, del valore di 171,44 euro, i tagliandi vincenti sono stati invece 900, mentre 27.494 partecipanti hanno centrato il 3 da 16,96 euro. Infine abbiamo il 3 da 5 euro, registrato da 359.159 biglietti fortunati. Le quote SuperStar continuano invece con il 2+ da 100 euro, che premia 1.755 giocatori, mentre l’1+ regala 10 euro a testa ai suoi 10.200 vincitori. Infine altri 5 euro in premio, questa volta associati alla quota dello 0+: i partecipanti fortunati sono 19.236.

Pubblicità

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot saranno i protagonisti indiscussi dell’estrazione di questa sera. I giocatori della Sisal si sono già messi in moto: alcuni stanno pensando al momento della vincita, altri stanno ancora registrando la propria schedina. La nostra Rubrica invece vuole parlarvi come sempre di un progetto di KickStarter da tenere in considerazione durante il taglio del nastro. Oyo Nova Gym rivoluziona il modo di fare allenamento in casa, puntando sulla nuova tecnologia. Il dispositivo può essere utilizzato anche in ufficio e in qualsiasi altra situazione o contesto. Peso leggero e massimo della resistenza: non è un caso se Oyo Nova Gym è il secondo prodotto ad aver ottenuto maggiori fondi nella storia della piattaforma di crowdfunding. Il dispositivo regala una resistenza di 18 kg per ogni mano e si può usare al posto di qualsiasi attrezzo per allenare dorsali, addome, bicipiti, tricipiti, spalle e altro ancora. L’asta rimarrà aperta ancora per 5 giorni, mentre il goal di più di 26 mila euro è già stato più che realizzato: i versamenti finora superano i 3 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi sono già nei pensieri di tutti i giocatori italiani. Manca davvero poco all’inizio della nuova estrazione e qualche appassionato è ancora in alto mare con i ‘compiti per casa’. Avete già compilato la vostra schedina? Trovare dei numeri da giocare non è così semplice e la nostra Rubrica conosce bene il problema. Per questo, anche per oggi, siamo pronti per parlarvi dei numeri associati ad una news, grazie al contributo della smorfia napoletana. Iniziamo dalla notizia: il CEO di un’azienda di alimenti per cani ha deciso di provare i suoi stessi prodotti per un mese intero, giusto per dimostrare l’alta qualità della sua produzione. Mitche Felderhoff ha avviato la sua missione ad inizio anno e ha ammesso di aver trovato i primi quattro giorni della sua ‘dieta’ particolarmente difficili. Da un lato l’odore forte del cibo per cani, dall’altraun forte malessere fisico. Ovviamente ha sconsigliato a chiunque di seguire il suo esempio, anche se dal suo punto di vista era necessario per dimostrare ai clienti che il suo staff crea dei prodotti di alta qualità. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cibo, 16, il cane, 6, la dieta, 77, il numero 30 come i giorni dell’alimentazione del protagonista, 10, e la missione, 81. Aggiungiamo come sempre un Numero Oro per gli amici che vogliono partecipare anche al concorso del 10eLotto: la produzione, 23.



© RIPRODUZIONE RISERVATA