LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 13 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 83/2021. Iniziamo a dare uno sguardo ai risultati dell’ultima estrazione del Lotto. Come riportato da agipronews.it, ad essere protagonista è stato ancora una volta il Veneto. Im particolare la vincita più alta è stata riportata a Venezia, dove un fortunato vincitore ha intascato un totale di 65 mila euro con una giocata dall’importo di 3,50 euro centrando sei ambi, quattro terni e una quaterna con la combinazione 4-18-25-46 sulla ruota di Venezia.

Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Le vincite delle estrazioni 10 luglio 2021

Vincita importante anche quella da quasi 26mila euro riportata a Roma, così come quella da 23 mila e 750 euro giocata a S.Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. L’ultimo concorso ha distribuito oltre 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 625 milioni dall’inizio del 2021. Capitolo 10eLotto: sempre agipronews.it ci informa che la vincita più alta è stata registrata a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, dove nell’ultimo concorso sono stati vinti 50 mila euro con un 9 Oro grazie ad una giocata da 3 euro. Stesso importo giocato anche dal secondo vincitore di giornata, un anonimo di Roma che ha intascato 30 mila euro con un 8 Oro. Sul terzo gradino del podio una vincita di 25 mila euro registrata a Canzo, in provincia di Como, con un 7 doppio numero Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 22 milioni di euro, per un totale che supera i 2,3 miliardi di euro da inizio anno.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 luglio 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo adesso un’occhiata alle quote del Superenalotto di sabato 10 luglio 2021. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, ma a consolarsi sono stati i 10 giocatori che hanno fatto “5” vincendo così 20.552,74 euro. Il “4” ha premiato 760 fortunati con 362,79 euro, mentre il “3” ha portato nel portafogli di 29.078 persone 23,95 euro. Ultimo premio assegnato nel concorso del Superenalotto di sabato quello da 5 euro associato al “2” e fatto proprio da 420.482 giocatori. Concentriamoci adesso su quanto accaduto nel concorso gemello del Superenalotto, il SuperStar. Il premio più alto? Quello da 36.279,00 euro vinto da due giocatori che hanno fatto 4 Stella. Il “3 Stella” ha premiato invece 121 fortunati con 2.395,00 euro. In 1922 si sono intascati invece i canonici 100 euro associati al “2 Stella”. Chiusura per “1 Stella” e “0 Stella”, sono stati rispettivamente 11.915 e 24.377 ad aggiudicarsi i premi da 10 e 5 euro.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 8 luglio 2021: Jackpot e vincite

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 53.600.000 €. Come investire tale somma? Un’idea che siamo soliti consigliare sulle pagine de ilsussidiario.net è quella di spendere una piccola somma dell’eventuale vincita sostenendo uno dei tanti progetti innovativi presenti su kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Mistery Puzzles. Di che si tratta? Come sempre, per essere il più possibile fedeli alle intenzioni dei progettisti, vi riportiamo la descrizione che loro stessi hanno fornito del progetto: “È un puzzle che sembra più un fumetto e gioca come un gioco mentre metti insieme gli indizi, i segreti e le mini storie a poco a poco fino a quando, finalmente, scopri il finale segreto…L’immagine sulla scatola non è esattamente ciò che devi costruire. Ogni puzzle è un mistero da risolvere. Scopri cosa succede in ogni puzzle mettendo insieme gli indizi, i segreti e le mini storie fino all’ultimo pezzo dove ti aspetta il finale segreto. L’immagine sulla scatola: stabilisce la scena. L’immagine del puzzle: è la scena finale! Non sai cosa stai costruendo, quindi ogni pezzo fa parte della sorpresa”. Intrigante vero? Cliccate qui per decidere se vale la pena o meno sostenere questa idea e soprattutto per capire fino in fondo come funziona Mistery Puzzles!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non possiamo esimerci dal dedicare il consueto approfondimento alla Smorfia Napoletana nello spazio che come ogni martedì dedichiamo al Lotto e al Superenalotto. Su quali numeri puntare nei concorsi di oggi? La sbornia per la vittoria dell’Europeo da parte della Nazionale di Roberto Mancini è ancora fresca, perciò cerchiamo ispirazione da questo evento nella speranza ci porti fortuna. Iniziamo a giocare il numero 1, che nella Smorfia Napoletana corrisponde proprio alla parola “Italia”. Proseguiamo con il 71 di “vittoria”, proprio per celebrare il successo degli azzurri in finale sull’Inghilterra. Emblema del trionfo? Il “rigore”, numero 80, parato da Gigio Donnarumma che ha dato il via ad un’esplosione di gioia. Se però dovessimo scegliere una sola parola per definire quello che ha fatto la differenza in questa indimenticabile rassegna continentale senza dubbio diremmo “gruppo”, numero 26. Speriamo di preservarlo fino ai Mondiali del Qatar.



© RIPRODUZIONE RISERVATA