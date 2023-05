Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 13 maggio 2023

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Torna a farsi desiderare il momento dell’estrazione dei numeri vincenti di oggi, sabato 13 maggio 2023, di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. In particolare, è il momento di scoprire che cosa è successo durante i sorteggi relativi a Lotto e 10eLotto, visto che abbiamo già scoperto qual è stato l’esito per il Superenalotto.

Per poter sfruttare al meglio ogni giocata è importante seguire il momento dell’estrazione, spesso molto concitato, in un angolo tranquillo della vostra casa dove non possiate essere raggiunti da rumori, voci e altri tipi di distrazione. Quando si parla di numeri è infatti molto facile confondersi e correre così il rischio di perdere di vista eventuali premi intermedi vinti. Per scongiurare ogni possibile rischio, restate con noi per leggere le combinazioni vincenti di oggi, ma potete anche consultare la App MyLotteries e fugare ogni dubbio con l’aiuto della vostra ricevitoria di fiducia.

Estrazione 10eLotto n° 57 del 13/05/2023

2 – 8 – 13 – 15 – 19 – 22 – 26 – 29 – 30 – 33 – 39 – 42 – 53 – 55 – 60 – 61 – 68 – 70 – 73 – 80

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 60

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 60 – 8

Extra: 17 – 25 – 28 – 37 – 38 – 46 – 50 – 51 – 62 – 75 – 79 – 85 – 86 – 88 – 90

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n° 57 del 13/05/2023 BARI 60 8 39 88 90 CAGLIARI 70 80 26 75 25 FIRENZE 22 73 61 85 37 GENOVA 29 53 55 38 50 MILANO 68 13 17 19 66 NAPOLI 19 2 62 68 15 PALERMO 19 53 86 79 4 ROMA 30 68 46 55 61 TORINO 15 42 51 88 7 VENEZIA 80 33 28 68 70 NAZIONALE 73 22 37 40 72

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Parliamo di Superenalotto, il cui jackpot continua a salire in quanto neanche l’ultimo concorso è stato capace di portare a casa l’agognato “6”. Per stasera, gli scommettitori concorreranno per un jackpot decisamente interessante: 30 milioni di euro. Insomma, l’attesa per l’estrazione dei numeri fortunati di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 13 maggio 2023, si arricchisce di ulteriore spirito combattivo!

Nel Superenalotto, l’ultimo “6” è stato agguantato il 25 marzo 2023 e ha fruttato a questo giocatore decisamente baciato dalla fortuna la cifra da capogiro di 73,8 milioni di euro. Se non volete rischiare di perdere l’opportunità di incassare un premio così goloso, vi consigliamo di verificare l’esito della vostra giocata non solo con i numeri che stiamo per rivelarvi proprio qui sotto, ma anche tramite il portale ufficiale del Superenalotto e l’app collegata. Potete anche consultare direttamente la vostra ricevitoria di fiducia.

Ultima estrazione Superenalotto n. 57 del 13/05/2023

Combinazione Vincente

31 84 35 3 82 57

Numero Jolly

68

Superstar

16

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 MAGGIO 2023

Neanche il fine settimana può fermare l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 13 maggio 2023. Quello che sta per avere luogo è il concorso Sisal n. 57/2023. Tramite Agipronews leggiamo che la Regione baciata dalla fortuna durante l’ultimo concorso del Lotto è stata il Piemonte dove è stata conquistata una vincita da oltre 40.000 euro. Cambiando località, in provincia di Imperia sono stati vinti 23.750 euro e a La Spezia acchiappati altri 9.750 euro. Vinti in provincia di Trento oltre 21.000 euro al Lotto mentre a Bolgare, in provincia di Bergamo, sono stati portati a casa 12.450 euro. A Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, un giocatore è riuscito a mettere le mani su 10.000 euro.

Andiamo ora a scoprire come sono andate le vincite con il 10eLotto: a Trapani un fortunato giocatore si è aggiudicato 50.000 euro grazie a un 9 Oro mentre altri 7.500 euro sono stati conquistati a Floridia, in provincia di Siracusa, con un 6 Oro. A Mirano, in provincia di Venezia, beccato un 6 Doppio oro dal valore di 12.000 euro. Due vincite da 8.955 euro ciascuna sono state registrate a Cosenza, con un 3, e altre due vincite hanno avuto luogo a Milano: 8.000 euro grazie a un 4 Doppio Oro e 7.000 euro con un 5 Doppio Oro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Nella precedente estrazione dei numeri vincenti del Superenalotto è mancato ancora una volta il “6”, portando così il jackpot a ben 30 milioni di euro. 5 vincitori hanno però azzeccato i “5”, portando a casa ciascuno 42.674 euro. Sono poi state 538 le persone che hanno messo le mani sui “punti 4”, incassando 505 euro. I “punti 3” sono invece stati azzeccati da 25.676 giocatori, che hanno quindi diritto a 27 euro circa a testa. I “punti 2” sono stati 410.939, del valore di 5 euro l’uno.

Come sono andate le quote SuperStar del Superenalotto? Abbiamo avuto 93 “3 stella” per 2.759 euro, 1.599 “2 stella” per 100 euro, 10.922 “1 stella” per 10 euro e infine 23.256 “0 stella” che si sono tradotte in 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Abbiamo parlato di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma avete mai riflettuto su come potreste spendere il jackpot del Superenalotto? Sebbene sia importante mettere dei soldi da parte per il futuro non solo proprio ma anche della famiglia, la cifra in gioco è abbastanza elevata da permettere di pensare di togliersi qualche sfizio. O magari supportare qualche progetto utile e indipendente su Kickstarter!

Il progetto che oggi ha catturato la nostra attenzione è Campster 2, una sedia pieghevole e facile da portare in giro per esempio in campeggio, ma anche in città. Come leggiamo nella pagine di questo progetto, una volta chiusa questa sedia ha circa le dimensioni di un ombrello portatile, ma in soli 6 secondi può aprirsi e consentire così di sedersi non appena ce n’è la necessità. Vi sembra interessante?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Eccoci ora con l’atteso appuntamento con la Smorfia napoletana, che guarda alla cronaca per tentare di carpire i numeri che potrebbero rivelarsi vincenti nel Lotto, 10eLotto o Superenalotto. Questa sera avrà luogo la finale dell’Eurovision Song Contest, quindi perché non vedere quali numeri potremmo associare a questo evento tanto atteso?

Per puro gioco, a questo evento possiamo correlare innanzitutto il numero 1, l’Italia, ma anche il 19 e il 20, rispettivamente la Risata e la Festa, in quanto si tratta di un’occasione senza dubbio da celebrare con allegria. Naturalmente, anche il numero 55, cioè la Musica, calza perfettamente con l’occasione, così come il 72, lo Stupore, un sentimento che la musica sa sempre suscitare.











