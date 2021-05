LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 MAGGIO 2021

Siamo giunti all’appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 13 maggio 2021. Mancano poche ore e poi conosceremo i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 57/2021. Prima di scoprire i risultati del concorso centrale della settimana, procediamo come da tradizione alla scoperta delle maggiori informazioni relative al gioco del Lotto. Anche lo scorso martedì 11 maggio alle ore 20.00 è stato il turno di scoprire le nuove estrazioni del gioco Sisal con le 11 ruote protagoniste. Cinque i numeri messi a segno su ciascuna delle ruote dei capoluoghi e su quella Nazionale che hanno portato a nuovi premi con ambo, terno, quaterna e cinquina. Dopo l’estrazione di martedì scorso segnaliamo il 66 ancora in cima alla classifica dei ritardatari.

NUMERI VINCENTI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni 11 maggio 2021: vincite, 5+1 e…

Oltre al Lotto è tempo anche del 10eLotto che tornerà come da tradizione nella prima serata odierna nell’estrazione centrale del giovedì. Scopriremo così ancora una volta i 20 numeri vincenti oltre al Numero Oro ed al Doppio oro che garantiranno ulteriori opportunità di vincita ai concorrenti appassionati.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Se il Lotto ed il 10eLotto riescono ad attirare l’attenzione dei giocatori, non meno curiosità riesce a catturare il SuperEnalotto, il cui jackpot sta assumendo sempre più delle proporzioni incredibili. Nel concorso dello scorso martedì 11 maggio il “6” ha continuato a latitare e questo ha portato ad incrementare ulteriormente il montepremi messo in palio che volta inevitabilmente a 151,8 milioni di euro diventando di diritto il quarto premio nella storia del gioco. Dopo l’ultima estrazione dello scorso martedì però, nono sono comunque mancate le vincite degne di nota. Un fortunatissimo concorrente, infatti, centrando il “5+1” ha totalizzato una vincita pari a 641.061,33 euro realizzata dalla Bacheca dei Sistemi. In 12 inoltre hanno realizzato il “5” del valore di 17.259,35 euro ciascuno. L’assenza del “6” risale ormai al 7 luglio dello scorso anno quando a Sassari un fortunato concorrente riuscì nell’impresa di mettere a segno la vincita da 59 milioni di euro. Da allora l’attesa cresce sempre di più, concorso dopo concorso.

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 11 maggio 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge quasi 152 milioni di euro e questo porta inevitabilmente a pensare a come poter spendere tutto il denaro messo in palio in caso di vincita. Si tratta di un bel tesoretto con il quale oltre a compiere interessanti investimenti personali sarà possibile togliersi diversi sfizi tra cui finanziare progetti nei quali si crede fermamente. Ecco allora che in tal senso gioca un ruolo molto importante la nostra rubrica incentrata sulla piattaforma Kickstarter che racchiude numerosi progetti che attendono solo di essere finanziati per poter venire alla luce. Oggi vi parliamo di uno di essi, il gioco A New Leaf: Memories. Si tratta di un game di simulazione ispirato a classici come Harvest Moon, Stardew Valley, Story of Seasons e Animal Crossing. Tra missioni e agricoltura l’obiettivo sarà quello di recuperare i propri ricordi dopo essere finito sulla spiaggia di un’isola straniera, incapace di ricordare qualcosa. Se il progetto si avvicina alle due ispirazioni ed intendi finanziarlo con il denaro eventualmente vinto grazie al Superenalotto, l’obiettivo da raggiungere è di 28.829 euro. Clicca qui per saperne di più.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti 8 maggio 2021/ Estrazioni, vincite, ritardatari

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultima tappa del nostro consueto viaggio tra i giochi del Lotto e SuperEnalotto ha a che fare con la tradizionale Smorfia Napoletana. Il fascino dei numeri porta ancora una volta ad avvicinarci a questi due universi solo apparentemente così distanti. Se siete a caccia della giusta ispirazione ma vi mancano le cifre da mettere in gioco vi veniamo in soccorso estrapolando da una delle notizie dell’attualità i numeri suggeriti dalla smorfia napoletana. Negli ultimi giorni ha fatto discutere quanto accaduto ad una ragazza di Massa Carrara, vaccinata per errore con 4 dosi di vaccino anti Covid Pfizer. Secondo quanto riferisce Tgcom24, la giovane bene 7 litri di acqua al giorno ma continua ad essere disidratata. Gli esperti che la stanno monitorando stanno cercando di capire se la disidratazione sia causata dal sovradosaggio del vaccino. Al momento la giovane ha deciso di non presentare alcuna denuncia penale. Scopriamo quali sono i numeri che la smorfia napoletana ci suggerisce rispetto a questa notizia: 70 vaccino; 88 farsi vaccinare; 57 studentessa; 36 ospedale; 1 acqua; 35 disidratazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA