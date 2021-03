LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 MARZO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 marzo 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 31/2021. Prima di lanciarci verso l’estrazione odierna diamo però un’occhiata a quanto accaduto giovedì scorso a livello di risultati e premi assegnati. Dal portale agipronews.it apprendiamo che per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata la città di Trieste, con un fortunato vincitore che ha messo a segno una quaterna da 60mila euro grazie ai numeri 2-18-37-37 con una puntata da 5 euro su tutte le ruote. In seconda posizione in quanto a vincite realizzate troviamo un anonimo di Bologna, il quale ha intascato un premio da 23.750 euro; sul podio delle vincite anche il giocatore di Napoli che con un terno secco sui numeri 11-13-17 sulla ruota Nazionale ha fatto suo un bottino da 22.500 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto dobbiamo registrare una giornata di vincite importanti: tre quelle da 50mila euro frutto di altrettanti 9 Oro a Lauria (in provincia di Potenza), a Saronno (in provincia di Varese) e a Milano. A Roma centrato un 6 Oro da 25mila euro, stessa cifra vinta a Villasimius (SU) con un altro 6 Oro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento dei concorsi di Lotto e 10eLotto di giovedì, soffermiamoci sulle quote del Superenalotto. Partiamo col dire che ancora una volta nessuno è stato in grado di mettere le mani sul premio più ambito, il “6” che dà diritto alla conquista del Jackpot. La grande notizia, però, è che qualcuno è riuscito a totalizzare il “5+1”, vincendo così più di mezzo milione di euro, precisamente 611.340,44 €. Sono nove invece i giocatori che hanno fatto “5” portando a casa un premio da 21.945,56 euro, mentre a consolarsi con un “4” da 305,35 € sono stati 660 giocatori. Il “3” ha assegnato 25,40 euro a 23.848 giocatori, mentre ultimo premio del Superenalotto di giovedì è stato quello da 5 euro correlato al “2” vinto da 388.304 giocatori. Spostiamo adesso il nostro mirino sulle quote del concorso “gemello” del Superenalotto: il SuperStar. Niente da fare per il premio più sognato, il “5+SuperStar”, ma tre giocatori non si sono certo lamentati per i 30.535,00 euro vinti grazie al “4 Stella”. Il “3 Stella” ha portato nel portafogli di 98 giocatori un premio da 2.540,00 €, mentre il “2 Stella” ha visto assegnare i canonici 100 euro a 1.599 giocatori. Ultimi due premi del giorno quelli legati a “1 Stella” e “0 Stella”: a vincere i 10 e 5 euro ad essi correlati sono stati rispettivamente 10.103 e 21.543 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come abbiamo visto, giovedì qualcuno è stato in grado di fare suo il premio associato al “5+1”: e chi vi dice che oggi non sarete voi a mettere le mani sull’ambitissimo Jackpot del Superenalotto? Nel caso è bene che vi facciate trovare pronti: nel senso, sapete già come investire un’eventuale vincita? Il suggerimento che possiamo darvi è quello di riservare una porzione della vincita al finanziamento di un progetto innovativo e che dia soddisfazione a voi come ad altri. In tal senso vogliamo presentarvi la prima stampante olografica 3D da tavolo. Questo progetto ha già raccolto più di 86mila euro su Kickstarter.com e continua tutt’ora a riscuotere grande successo. Di che si tratta? Usiamo le parole degli stessi progettisti per descriverlo: “Quando vedi un ologramma, è quel momento: “Wow!”. È un pezzo di magia della scienza 3D, e vuoi solo allungare la mano e toccarlo. Ma è stato al MIT Media Lab, facendo ricerca in olografia e imaging spaziale, che il fondatore di LitiHolo, Paul Christie, si è reso conto di quante poche persone avessero accesso alla vera tecnologia degli ologrammi. LitiHolo è stato avviato per cambiare questa situazione. (…) Ora, con la vostra stampante di ologrammi 3D, potete fare i vostri ologrammi e creare ritratti olografici, ologrammi da computer grafica 3D, disegni CAD e arte 3D”. Tante sigle e termini difficili, ma parlando di ologrammi nulla è più descrittivo dei nostri occhi: e allora, cliccate qui per “vedere” ciò che potreste finanziare, rendendolo accessibile a quante più persone possibile, una volta che sarete multimilionari…

LA SMORFIA NAPOLETANA

Abbiamo visto i premi assegnati per quanto riguarda Lotto, 10eLotto, Superenalotto e Superstar di giovedì. Poi ci siamo concentrati su come spendere il Jackpot in caso di vincita: non ci resta che scegliere i numeri da giocare in questo sabato 13 marzo 2021. Affidiamoci allora alla Smorfia Napaoletana, traendo spunto da alcuni dei fatti di cronaca che hanno più colpito la nostra attenzione. Impossibile non parlare delle nuove restrizioni varate dal governo Draghi per limitare i contagi in questo mese di marzo. Partiamo allora proprio dal terzo mese dell’anno, che nella Smorfia Napoletana corrisponde al numero 88. Protagonista principale, purtroppo, è ancora una volta il “virus”, corrisponde al numero 90. La scelta del “governo”, numero 23, è quella di porre in essere una nuova “chiusura”, numero 69. Rispetto ad un anno fa, però, l’Italia, numero 1, dispone di un’arma in più: il “vaccino”, numero 70. La speranza, dunque, è quello che partirà da lunedì sia davvero l’ultimo “sacrificio”, numero 73, prima di rivedere la “luce”, numero 39.



