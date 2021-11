LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 NOVEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 novembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 136/2021. Prima però diamo un’occhiata alle quote assegnate nell’ultimo concorso del Lotto, quello di giovedì 11 novembre 2021. La vincita più alta del giorno è stata quella realizzata da un giocatore di Concorezzo, in provincia di Monza e Brianza: per lui una giocata da 5 euro che con 6 ambi, 4 terni e una quaterna con i numeri 31-32-33-79 giocati sulla ruota di Milano ha riportato una vincita pari a oltre 133mila euro. Vincite importanti anche in Piemonte, dove a Canale (CN) e Grugliasco (TO) due giocatori hanno intascato un totale di oltre 73mila euro.

Bene pure la Sardegna: tre giocatori, uno a Sassari e due a Sorso (SS), hanno centrato vincite per un totale di oltre 31mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 5,3 milioni di euro, per un totale di circa 975 milioni da inizio 2021. E il 10eLotto? Il portale agipronews.it ci informa che nell’ultimo concorso protagonista è stato un giocatore di Somma Lombardo, in provincia di Varese, che puntando un euro ha centrato un 9 del valore di 20 mila euro. Festeggiamenti anche a Bologna con un 4 Doppio oro da 12mila euro mentre a Locorotondo, in provincia di Bari, un giocatore ha vinto 10mila euro centrando un 8. L’ultimo concorso ha distribuito quasi 21 milioni di euro, per un totale di oltre 3,6 miliardi da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo analizzato le quote del lotto e del 10eLotto, vediamo ora quelle assegnate nell’ultimo concorso del Superenalotto. Nessuno ha vinto il Jackpot né ha fatto 5+1 in quattro però si sono consolati portando a casa un premio da 47.356,11 euro, quello associato al “5”. Il “4” ha premiato invece con 247,66 euro ben 785 fortunati. E il “3”? 21,49 euro sono andati a 27.085 giocatori. Chiusura per il “2” da 5 euro, andato a 370.086 persone. Concentriamoci adesso sul SuperStar: l’ultimo disputato è stato un concorso avaro di particolari soddisfazioni. Il premio più alto è stato quello da 2.149,00 euro associato al “3 Stella” fatto proprio da 100 giocatori visto che “5 Stella” e “4 Stella” sono andati vacanti.

Intanto il “2 Stella” ha regalato 100 euro a 1.758 concorrenti, mentre l’1 Stella ha assegnato 10 euro a 11.700 persone. Poi è stata la volta dello 0 Stella: in questo caso 5 euro sono andati a 25.476 giocatori. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: in questo caso 50 e 3 euro sono andati rispettivamente a 105 e 15.845 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 109 milioni di euro. Pensate per un attimo di essere voi i fortunati vincitori: come investireste tale cifra? A noi de ilsussidiario.net piace suggerire sempre un’idea particolarmente originale tra quelle presenti sulla piattaforma di fundraising nota con il nome di Kickstarter. In questo sabato 13 novembre vogliamo parlarvi in particolare di “Speediance”, una Palestra personale All-In-One per la casa che può fungere di fatto da coach per il vostro allenamento. Gli sviluppatori la presentano così: “Raggiungi un allenamento di forza per tutto il corpo con una palestra personale alimentata dall’intelligenza artificiale”.

La palestra in questione occupa pochissimo spazio come potrete vedere cliccando qui. Vi basti sapere che ad oggi il progetto in questione ha già ottenuto oltre 175mila euro di donazioni rispetto ad un obiettivo di 8mila. Un motivo ci sarà, non credete?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Come da tradizione chiudiamo la nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto con uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana, che siamo soliti consultare nella speranza di riuscire ad avere in cambio uno o più numeri fortunati. Da quale evento di cronaca prendiamo spunto per procedere con il nostro gioco? Quello più fresco è il pareggio dell’Italia nella partita di qualificazione ai Mondiali contro la Svizzera, segnata purtroppo da un rigore sbagliato da Jorginho al 90esimo minuto.

A proposito di 90, è immancabile questo numero nella nostra cinquina: anche perché richiama la paura di restare fuori dalla rassegna iridata per la seconda volta di fila. Scegliamo poi il numero 1, rappresentativo di “Italia” e “Calcio”. Spazio anche al numero 80, che sta ad indicare il “rigore”. Purtroppo dobbiamo inserire anche il numero 63 di “errore”. Chiudiamo con un auspicio: giochiamo il 71 di “vittoria”, quella che ci serve a tutti i costi contro l’Irlanda del Nord.



