Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 OTTOBRE 2022

Nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, che tornano con i loro numeri vincenti oggi, giovedì 13 ottobre 2022, relativo al concorso Sisal n. 123/2022. Nella giornata odierna, dunque, si rinnova la “caccia” alla dea bendata. In attesa di scoprire i risultati e quindi gli esiti delle vostre giocate, possiamo verificare quanto accaduto nelle estrazioni Lotto, 10eLotto e Superenalotto di martedì, quindi nel primo appuntamento della settimana.

Simbolotto Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, giovedì 13 ottobre

La vincita più importante, per quanto riguarda il Lotto, è stata registrata a Parabiago, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 127.200 euro con una combinazione di quattro numeri su tutte le ruote. A far festa anche Benevento, dove sono stati conquistati invece 50mila euro con una giocata di tre numeri sulla ruota del Lotto di Napoli. Ci sono poi due vincite, ognuna delle quali da 23.750 euro: una a Lassona (Biella) con tre numeri su Torino, l’altra a Noci (Bari) con tre numeri sulla ruota del Lotto di Bari. Trionfa anche la Capitale con una doppia vincita. A Roma, infatti, sono finite due vincite al Lotto da 14mila euro, una con tre numeri su Milano, l’altra su Napoli. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro, per un totale di 836 milioni dall’inizio dell’anno.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 11 ottobre: ma il 6 dov’è?

Passiamo al 10eLotto, che ha premiato la Calabria con due vincite da 40mila euro in tutto. La prima di 20mila euro a Rende (Cosenza) con un 7, l’altra dello stesso valore a Siderno (Reggio Calabria) con un 9. Anche la Puglia fa doppietta, ma per 20mila euro nel complesso: la prima vincita a Cerignola (Foggia) con 10mila euro vinti grazie ad un 8, l’altra a Ceglie Messapica (Brindisi) con 10mila euro vinti tramite un 8. Ancora protagonista Milano, con 20mila euro vinti con un 9; stesso importo ottenuto a Maniago (Pordenone) e Strambino (Torino). Dunque, l’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 27,1 milioni di euro per un totale di oltre 2,8 miliardi da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, 11 ottobre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Abbiamo preso in esame i risultati di Lotto e 10eLotto di martedì, allora passiamo a quelli del Superenalotto in attesa dei numeri vincenti di oggi. Non c’è stato nessun 6 nella prima estrazione della settimana; quindi, il Jackpot oggi è di 287,7 milioni di euro. Ma non sono mancate le vincite importanti. Ci riferiamo ai due 5, ognuno dei quali da 133.392,99 euro. Una giocata è stata fatta a Cagliari, l’altra online. Ma segnaliamo anche le quattro vincite per il 4 stella, ciascuna da 43.962,00 euro. Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il 3 stella, visto che vincono 3.269,00. In questo caso parliamo di 148 schedine fortunate. Seguendo un ordine decrescente dei premi, tocca ai 4, con cui sono stati vinti 439,62 euro, che vanno a 619 fortunati. Quindi, i 2 stella da 100 euro (2.295 giocate vincenti). Passiamo al 3 da 32,69 euro, centrato da 25.029 giocate. Sono 16.826 per 1 stella che vale un premio di 10 euro. Infine, il 2 da 5,96 euro centrato da 425.680 schedine, mentre col 0 stella sono stati vinti 5 euro dai possessori dei 39.129 tagliandi fortunati del Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Occhi puntati sui numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto appena saranno disponibili dopo le loro estrazioni. Il passo successivo potrebbe essere quello di ritrovarsi a pensare a come spendere la vincita. Pensiamo al Jackpot e a quanti progetti incredibili potreste realizzare. Ma ci sono anche regali, alcuni molto originali e innovativi come quelli presentati su Kickstarter, dove ci sono raccolte fondi per la loro realizzazione.

Pensiamo a Shelfy, un dispositivo intelligente che è in grado di far durare più a lungo gli alimenti, riducendo la carica batterica ed eliminando i cattivi odori dal frigorifero. Si tratta di un piccolo purificatore che consente agli alimenti di durare fino a 12 giorni in più in frigorifero. Quindi, combatte gli sprechi alimenti e fa risparmiare le famiglie. Un aspetto di non poco conto, considerando l’inflazione. Dalle valutazioni organolettiche a cui è stato sottoposto questo dispotivo, è emerso che Shelfy è efficace nell’aumentare la vita dei prodotti testati, posticipando la comparsa di appassimenti e macchie. È pure semplice da usare: basta posizionarlo in frigorifero e premere un pulsante.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Con l’uscita dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto relativi alle estrazioni di oggi sarà interessante anche capire se magari le interpretazioni della smorfia napoletana a cui vi siete affidati vi hanno dato effettivamente una mano. Volete un esempio di come la tradizione partenopea possa aiutarvi nella scelta dei numeri? Basta partire dall’attualità. C’è l’attore Zac Efron che ha annunciato di non essere più vegano e che ora conduce una dieta prevalentemente proteica. Parlando anche di carne, allora si potrebbe partire dal 4, ‘o puorco, ma visto che siamo in tema alimentare, allora c’è 10, ‘e fasule, i fagioli. Tenendo conto del giovane attore, allora possiamo usare anche 15, ‘o guaglione. Difficile che conosca 32, ‘o capitone, di sicuro apprezza ‘o cafè, 42, e ‘o vino bbuono, 45. Ancor più esplicito il 49, ‘o piezzo ‘e carne, senza dimenticare 68, ‘a zuppa cotta, da accompagnare col 50, ‘o pane. Infine, ‘e casecavalle, 88, cioè i caciocavalli. Il pranzo è servito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA