LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 ottobre: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 104 del 2020. Ma prima di proiettarci verso quelle che potrebbero (e vi auguriamo siano) le vincite del giorno è anche giusto dare uno sguardo a ciò che è successo nell’ultimo concorso, quello svoltosi sabato 13 ottobre. Affidiamoci allora alle statistiche e ai risultati per capire come sono andate le cose innanzitutto nel gioco del Lotto e del 10eLotto. Partiamo proprio da quest’ultimo concorso: nell’analizzare i dati non possiamo fare a meno di notare come la Sardegna sia stata la grande protagonista del giorno. A Nuoro, infatti, si è registrata la vincita più alta di giornata, 30mila euro, frutto di una giocata Doppio Oro di otto numeri tutti indovinati. Al secondo posto troviamo il giocatore di un’altra isola: a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento, è stato vinto infatti un premio da oltre 20mila euro. Anche il terzo premio più alto del giorno è stato assegnato in Sicilia dal momento che a Palermo si è festeggiato una vincita da 15mila euro. Complessivamente il 10 e Lotto, nell’ultimo concorso, ha distribuito vincite per 22,277 milioni di euro. Per quanto riguarda il Lotto, invece, le città più fortunate sono state Roma e Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Qui due terni secchi hanno regalato ai fortunati vincitori 22.500 euro ciascuno. Medaglia di bronzo di giornata a Vallefoglia (PU), con un premio di 13.050 euro risultato di 6 ambi, 4 terni e una quaterna.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver osservato l’andamento dell’ultimo concorso disputato per quanto riguarda Lotto e 10Lotto non possiamo esimerci dal fare lo stesso lavoro per il SuperEnalotto. Iniziamo col dire subito che il Jackpot ha ormai raggiunto vette capaci di solleticare anche gli appetiti più ingordi: nel concorso odierno saranno infatti in palio ben 50 milioni e 700mila euro. Una cifra così ingente significa che nessun giocatore è riuscito sabato scorso nello scopo di aggiudicarsi la fetta più ambita del montepremi. Oltre a mancare l’appuntamento con il “6”, chi ha tentato la sorte ha fallito anche la caccia al “5+1”. Le prime vincite, dunque, sono state assegnate solo ed esclusivamente grazie al “5”: 15 giocatori hanno infatti portato a casa 13.646,96 euro, auguri a loro! Chi ha totalizzato il “4”? Sono stati in 1086 e per loro il bottino è stato precisamente di 191,09€. Tre punti sono valsi a 34.613 giocatori il gusto di vincere quanto meno 18,10€, mentre l’ambo al SuperEnalotto ha consentito a 458.320 giocatori di limitare i danni intascando 5 euro. Vediamo adesso le quote SuperStar: vacante la casella del 5+SuperStar, in cinque hanno fatto “4+SuperStar” vincendo 19.109,00€. Sono 201 invece coloro che hanno totalizzato “3+SuperStar”: per loro 1.810,00 euro di vincita. Il “2+SuperStar” ha assicurato 100 euro a 2.208 giocatori, mentre “1+SuperStar” ha fatto sì che in 11.127 ne vincessero 10. Premio finale per chi ha azzeccato solamente il numero Superstar: per 20.201 sono arrivati 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con un Jackpot del Superenalotto che ha superato quota 50 milioni di euro siamo tutti d’accordo che il montepremi del concorso faccia venire l’acquolina in bocca a tutti coloro che non siano già dei magnati a capo di chissà quale impero. Dinanzi a tanta abbondanza, però, è lecito chiedersi: “cosa me ne farei di tanti soldi?”. Ognuno ha le sue priorità, ci mancherebbe, ma la nostra Rubrica come di consueto prima dell’estrazione del giorno si dà come compito quello di indicare ai lettori almeno un progetto che varrebbe la pena di sostenere nel caso in cui, da qui a qualche ora, i magnati foste diventati proprio voi. Come d’abitudine prendiamo spunto da Kickstarter, piattaforma in cui le idee interessanti non mancano mai. Oggi ci concentriamo in particolare su una sorta di thermos molto particolare: il suo nome è “Coolest”, definizione che gioca sulla doppia traduzione di “forte” e “fresco”. Come sostenuto dagli sviluppatori del progetto, questa borsa dal design molto curato, porta bevande miscelate, musica e divertimento a qualsiasi occasione all’aperto. L’idea, che ha già ricevuto finanziamenti per oltre 13 milioni di dollari, è quella che “i refrigeratori regolari sono noiosi, si rompono facilmente e sono una seccatura da portare in giro solo per trasportare il ghiaccio”. Coolest offre diverse alternative: “Forse volete usare il frullatore incorporato per tritare il ghiaccio per preparare dei margarita o dei frullati durante la vostra prossima gita in barca? Forse volete solo avere sempre la musica a portata di mano con l’altoparlante bluetooth impermeabile o volete ricaricare il telefono con il caricatore USB integrato?”. Ecco, le domande sono ovviamente retoriche: date un’occhiata a questo link . E magari cliccateci dopo aver vinto il jackpot del Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

C’è chi ha dei numeri a cui è affezionato, date di nascita di parenti alle quali non rinuncerebbe per niente al mondo prima di giocare al Lotto e al Superenalotto (sia mai che escano proprio la volta che non li gioco!). Ma altri possono avere invece bisogno di una mano per trovare l’ispirazione giusta. Per quest’ultima fascia di – non meno rispettabili – giocatori esiste la nostra Rubrica dedicata alla Smorfia napoletana. Partiamo da un fatto di cronaca e vediamo cosa ci suggerisce. Nelle ultime ore, purtroppo, l’evento più caratterizzante è la firma del nuovo Dpcm che impone nuove limitazioni ai fini del contenimento del coronavirus. Partiamo allora dal “divieto”, che corrisponde al numero 51, e proseguiamo con la “festa”, ovvero il numero 2. A causa del “virus”, numero 90, anche un “matrimonio”, dovrà fare a meno di tanti invitati e magari anche di un “parente”, numero 33, a cui tenevate particolarmente. Misure obbligate visto che in ogni caso il contagio si diffonde soprattutto in “famiglia”, numero 55. La sensazione, insomma, è che con questo coronavirus ci vogliano soprattutto “prudenza”, 37, e “pazienza”, 30.

