Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 13 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 13 SETTEMBRE 2022

Oggi, martedì 13 settembre 2022, tornano le estrazioni della settimana di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 110/2022. In attesa degli esiti odierni, ricapitoliamo quanto è accaduto sabato scorso. Come riporta il portale Agipronews, la Sicilia è stata protagonista dell’ultima estrazione del Lotto. Sono state diverse le vincite importanti fatte registrare nell’isola, la più importante a Naso, in provincia di Messina, dove sono stati vinti ben 127.250 euro grazie alla combinazione 8-10-18-81 sulla ruota di Genova, con una giocata del valore di 4,50 euro. A Castelvetrano, in provincia di Trapani, da registrare invece una vincita da 64.875 euro arrivata con la combinazione formata dai numeri 47, 69, 74 e 90 sulla ruota di Roma, che ha fruttato numerose vincite nell’ultimo concorso, come anche quella a Modica, in provincia di Ragusa, del valore di 62.500 euro. L’ultima grande vincita in Sicilia è arrivata a Rosolini, in provincia di Siracusa, e ammonta a 62.250 euro. A Mortegliano, in provincia di Udine, vinti 64.500 con una quaterna, la stessa che ha premiato anche un giocatore di Pieve Emanuele, in provincia di Milano, con una vincita da 64.025 euro, a Milano dove verranno incassati 62.500 euro, a Mira, in provincia di Venezia, con una(vincita da 62.375 euro. Stessa sorte anche per un fortuna giocatore di Roma, dove la vincita ammonta a 62.250 euro. Da segnalare, infine, un premio da 62.250 euro a Montella, in provincia di Avellino, grazie alla combinazione 2-5-10-81 con una giocata effettuata su tutte le ruote. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 13,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 741 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, ha esultato Carmagnola, in provincia di Torino. Nella località piemontese sono stati infatti vinti 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro in un’estrazione abbinata alla modalità frequente, con una giocata del valore di 3 euro. A Pescara vinti invece 50.001 euro con un 9 Oro in una giocata frequente del valore di 4 euro. Due vincite del valore di 20mila euro sono state invece centrate a Roma e Palermo. Nella capitale è arrivato un 9 grazie a una giocata di un solo euro con la modalità istantanea, mentre nel capoluogo siciliano è stato centrato un 9 con una giocata di 2 euro abbinata a quella del Lotto. Da segnalare una vincita da 12.500 euro arrivata a Genova grazie a un 6 oro. La stessa cifra sarà incassata anche a Roma, dove è stato centrato un altro 6 oro in un’estrazione frequente. A Santa Teresa di Riva (ME), è arrivata invece una vincita da 12mila euro grazie a un 6 doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 21,8 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno di oltre 2,5 miliardi di euro.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto nella giornata di oggi, martedì 13 settembre 2022, è tempo del concorso Sisal numero 110 con i suoi numeri vincenti. La caccia al jackpot continua dal 22 maggio 2021, quando veniva incoronato un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo. Attualmente, il montepremi del Superenalotto è estremamente elevato: stiamo parlando di 270,3 milioni di euro.

Nel concorso di sabato 10 settembre sono stati ben 23 i punti “cinque” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 13.446,66 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 33.844 euro ciascuno. In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni, per un valore totale di premi distribuiti pari a oltre 4 miliardi di euro. Tra le regioni più premiate, la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall’Emilia-Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui, dal 1997 a oggi, non è mai stato realizzato un 6: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto permetteranno di centrare il fatidico 6, come si può investire il jackpot agguantato? Tante modalità sono possibili, ma il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, fondata sulla piattaforma Kickstarter, su cui trovano spazio progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi di tutto il pianeta.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Slim Bolt Action Pen”. Ecco la descrizione: “Tutto ciò che avete amato della nostra penna Bolt Action, ora è disponibile in un corpo dal profilo sottile! Queste penne sono state progettate per consentirvi di avere il pieno controllo sulla vostra esperienza di scrittura. Sono regolabili internamente per adattarsi a ricariche di diverse forme e dimensioni e hanno una pinza frontale per ridurre al minimo le oscillazioni della punta durante la scrittura. Questo crea una penna completamente personalizzabile che soddisfa tutte le esigenze. Un design classico che, grazie alla possibilità di regolazione interna, ha un aspetto e una sensazione fantastici. Questo ci ha portato a progettare la penna a scatto sottile più facile da ricaricare di sempre. L’antica questione del taschino sinistro/tasca destra, dell’otturatore sul lato destro/sinistro. È la vostra penna, quindi sbizzarritevi e impostatela come volete. Il tutto con una semplice vite e in pochi secondi. Fatto”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro viaggio tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti ci porta al cospetto della smorfia napoletana, mediante i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a darvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità, selezionando i numeri ad essa relativi e che potrete – qualora lo vogliate – barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alla vittoria dei Mondiali di volley da parte della Nazionale italiana maschile. Gli Azzurri sono stati ricevuti dal presidente delle Repubblica, Sergio Mattarella, al Quirinale, dicendo: “Complimenti più affettuosi, intensi e sentiti. È stata una serata indimenticabile. Vi ho visto ieri sera, non sono riuscito a guardare l’incontro con Francia e Slovenia, ma in finale vi ho visto dalla prima all’ultima battuta. La correttezza e il rispetto reciproco tra le squadre che si incontrano è un tratto tipico della pallavolo. Mi auguro rimanga sempre così, è un esempio per tutti gli altri sport”. Quali sono i numeri connessi a questa news di natura sportiva? Iniziamo con il numero 43 (pallavolo), per proseguire quindi con il 63 (trofeo). Ci sono poi l’1 (Italia), il 55 (campione) e, infine, l’88 (squadra).

