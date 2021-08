LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 AGOSTO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 97/2021. Prima però diamo un’occhiata a come sono andate le cose nell’ultima estrazione.

Il portale agipronews.it ci dice che giovedì è stata festa grande – e visto il nome non ci sorprende – a Festa a Canolo, in provincia di Reggio Calabria, dove è stata realizzata la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto, un bottino da oltre 27mila euro centrato grazie alla cinquina vincente del Simbolotto (28-OMBRELLO 9-CULLA 26-ELMO 32-DISCO 8-BRAGHE). Da non disdegnare, poi, le due vincite superiori a 23mila euro conseguite a Roma e ad Alassio (SV). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,4 milioni di euro: in tutto da inizio anno sono stati distribuiti più di 716 milioni di euro. Per quanto concerne il 10eLotto, sul gradino più alto del podio sale il giocatore di Ailano, in provincia di Caserta, che si è aggiudicato un 9 Oro da 50mila euro. Gioia anche a Rosignano Marittimo (LI) con un 7 Doppio Oro da 25mila euro. Due vincite da 20mila euro ciascuna sono state invece realizzate a Pomezia, in provincia di Roma, con un 9, e a Milano, con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,7 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo ora uno sguardo alle quote del Superenalotto di giovedì 12 agosto 2021. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, dunque il premio più alto di giornata è quello vinto dai tre giocatori che hanno fatto “5” portandosi a casa 54.707,20 euro. Il “4” è valso 301,60 euro a 573 fortunati, mentre il “3” ne ha premiato 20.843 con 24,41 euro. Ultimo premio del Superenalotto di giovedì quello da 5,14 euro fatto proprio da 303.831 persone e associato al “2”.

Ma come sono andate le cose nel SuperStar? Stiamo parlando ovviamente del gioco “gemello” del Superenalotto. A restare vacante è stata la casella destinata ai vincitori del “5 Stella”, ma non quella del “4 Stella” occupata da 3 giocatori che hanno vinto 30.160,00 euro. A fare “3 Stella” sono stati invece 103 giocatori che si sono portati a casa 2.441,00 euro, mentre il “2 Stella” ha premiato 1.382 fortunati con 100 euro. Chiusura riservata a “1 Stella” e “0 Stella”: in questo caso i canonici premi da 10 e 5 euro sono andati rispettivamente a 8.916 e 20.508 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 67.600.000 €. Siamo dinanzi ad una cifra monstre? Ma come investirla in caso di vittoria? Dal nostro punto di vista possiamo suggerirvi come spendere almeno una piccola porzione di un’eventuale vincita. L’idea è quella di investire su uno dei tant progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di ChonkerKeys. Di che si tratta? Di una tastiera meccanica a LED infinitamente personalizzabile pensata appositamente per gestire le riunioni video. Una dinamica che tutti coloro che lavorano in smart working dall’inizio della pandemia conoscono bene: può capitare che si prema qualche tasto per errore e che si disattivi l’audio, il video o viceversa. Con questa piccola tastiera così intuitiva sarà veramente un gioco da ragazzi gestire le proprie video-call. Vi diciamo soltanto una cosa per capire che si è davanti ad un game changer: questo progetto ha raccolto oltre 25mila euro uuando l’obiettivo iniziale era stato fissato a 16mila. Curisosi di vedere come funziona? Allora cliccate qui! Magari dopo aver vinto al Superenalotto deciderete di dargli fiducia anche voi!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Chidiamo la rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto con lo spazio dedicato come di consueto alla Smorfia Napoletana. Come d’abitudine cerchiamo di prendere ispirazione dalla cronaca nella speranza che la smorfia partenopea ci consegni i numeri vincenti. Impossibile allora non parlare del caldo record nella cui morsa è finita tutta la Penisola in questi giorni. Scegliamo allora il numero 1 in rappresentanza dell’Italia, proseguendo con il numero 7 ad indicare il “caldo”. Altra protagonista indiscussa di queste giornate la “temperatura”, numero 57, che sta raggiungendo in molti casi livelli record. Quando analizziamo l’andamento delle ultime ore, però, non possiamo ignorare anche le note spiacevoli. Una corrisponde alla parola “incendio”, che nella Smorfia Napoleatana è rappresentata dal numero 72. Inevitabile dunque un riferimento al “fuoco”, associato al numero 14. Saremo stati fortunati? Lo scopriremo tra poco…

