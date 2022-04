Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 APRILE 2022

Torna l’appuntamento con le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto in questo nuovo concorso Sisal n. 45/2022 di oggi, giovedì 14 aprile 2022. Siamo in attesa di conoscere i numeri vincenti, quindi di scoprire se questa serata può essere davvero molto fortunata. Intanto possiamo dare uno sguardo a cosa è successo in occasione del precedente concorso del Lotto. Ad esempio, l’ultimo concorso del Lotto ha premiato l’Emilia-Romagna, perché si sono registrate tre vincite per un totale di oltre 34mila euro. A Riccione ci sono stati tre ambi e un terno al Lotto che hanno premiato un giocatore con 14.250 euro. A Fiorenzuola D’Arda, in provincia di Piacenza, sono stati vinti 9.250 euro con tre ambi e un terno sulla ruota di Milano. A far festa anche Carpinone, in provincia di Isernia, grazie ad un ambo secco sulla ruota del Lotto di Palermo che è valso un premio di 25mila euro. Poco meno a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno: lì sono stati vinti 22.500 euro con un terno secco sulla ruota del Lotto di Roma. Agipronews segnala una vincita a Genova, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota Nazionale del Lotto hanno portato ad una vincita di quasi 14mila euro. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 4,8 milioni di euro, quindi si arriva ad un totale di 284 milioni da inizio anno.

Dalle quote del Lotto a quelle del 10eLotto, che ha premiato la Puglia. L’ultima estrazione ha premiato con 120mila euro circa. La vincita più alta al 10eLotto è quella a Martina Franca, in provincia di Taranto, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, a seguire un 9 di 20.001 euro a Modugno, in provincia di Bari. Festa anche in Abruzzo con un 9 da 20mila euro realizzato a Teramo, invece 15mila euro vanno a Martinsicuro, in provincia di Teramo, grazie ad un 6 Doppio Oro. Agipronews segnala un altro 9 da 20mila euro centrato a Ventimiglia (Imperia). Dunque, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro, quindi si arriva a un miliardo per il totale da inizio anno.

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo il Lotto. ora è il momento di analizzare le quote del Superenalotto in attesa della nuova estrazione. Non c’è stato alcun 6, motivo per il quale il Jackpot vola a 188 milioni di euro. Ma ci sono state comunque delle vincite importanti. Basti pensare ai 5 che sono stati centrati: i sette fortunati vincitori si sono portati a casa 30.263,51 euro a testa. Da segnalare poi il 4 stella da 31.892 euro per ognuno dei cinque fortunati. Passiamo alle quote ‘minori’. Il 3 stella ha donato 2.607 euro ai possessori delle 133 schedine fortunate. Sono 676 per il 4 che vale 318,92 euro per ogni fortunato vincitore. Vanno 100 euro ai 2 stella che contano 2.187 biglietti fortunati. Sono 24.907 i tagliandi del 3 che ha premiato con 26,07 euro. Si scende a 10 euro per 1 stella, con 15.399 biglietti vincenti. Si arriva a 362.855 per il 2 con cui sono stati vinti 5,56 euro, infine 5 euro per ognuno dei 36.732 biglietti vincenti per il 0 stella.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto vola alto, non sono da meno i nostri sogni di gloria che spesso vanno di pari passo sul come spendere l’eventuale vincita. È naturale, istintivo, perché così si ha la possibilità di realizzare i propri desideri. Ma non dovete pensare solo in grande, potete anche pensare di destinare una piccola parte per finanziare un progetto innovativo, come uno di quelli che si trova su Kickstarter. Pensiamo, ad esempio, Kitten Beans Coffee, azienda di caffè che si definisce “la più carina al mondo”. L’obiettivo è servire caffè gourmet di prima qualità ad un prezzo accessibile. Qual è la differenza tra gli altri? Una parte dei profitti viene donata a rifugi per animali. Per questo tutto il merchandising riflette il piano di questa azienda. Sulle etichette, ad esempio, compaiono alcuni quattrozampe che sono stati adottati. Kitten Beans Coffee si assume anche l’impegno di aggiornare i clienti sull’organizzazione specifica o sull’animale che hanno contribuito a salvare.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Cosa fare se si vuole giocare a Lotto, 10eLotto e/o Superenalotto ma non si sa su quali numeri puntare? Lasciatevi ispirare dall’attualità, affidandovi però alla Smorfia napoletana, che con le sue interpretazioni può darvi un supporto importante. Partiamo allora dalla Pasqua che è alle porte e vedrà 14 milioni di italiani in viaggio. Potreste scegliere il 9, ‘a figliata, la figliolanza, visto che è una festa da trascorrere in famiglia. Volendo anche il 14, ‘o imbriaco, se avete un parente che in queste occasioni rischia di alzare troppo il gomito. Il 19 invece è il numero della risata, quella che viene spontanea in queste occasioni di ritrovo. E chiaramente non può mancare 20, ‘a festa. Non dovrebbe mancare neppure 33, ll’anne ‘e Cristo, visto che parliamo di Pasqua, e così pure 74, la grotta. Invece il 45, ‘o vino buono, rimanda sempre alla tavola imbandita, che ha un suo numero, l’82. Ma sulla tavola non manca neppure il 5’, ‘o pane.











