Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per l’estrazione del Lotto di oggi 14 dicembre. Protagonisti anche Superenalotto e 10eLotto: quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 149/2021. Prima di scoprirlo diamo un’occhiata alle quote assegnate nel concorso di sabato 11 dicembre 2021. Il portale agipronews.it ci dice che grande protagonista del Lotto è stata la Puglia, dov’è stato riportato un bottino complessivo che supera i 63mila euro. La vincita più alta è stata centrata a Bari: con una puntata da 5 euro sui numeri 5-31-45 un fortunato giocatore ha indovinato un terno secco da 22.500 euro. Nel tacco dello Stivale si festeggia anche a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, con un ambo da 17.500 euro (25-32 sulla ruota di Firenze) e a Noicattaro, in provincia di Bari, con una vincita da 14mila euro. Il poker di premi trova completamento con i 9.750 euro vinti a Laterza, in provincia di Taranto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre un miliardo da inizio 2021. E il 10eLotto?

Nel concorso gemello del Lotto la medaglia d’oro delle vincite va ad un giocatore di Catanzaro che ha portato a casa 40 mila euro grazie a un 8 Doppio Euro con una giocata da 7 euro. Secondo posto per l’anonimo di Pontecagnano Faiano (Salerno) dove è stato centrato un altro 8 Doppio Oro da 30 mila euro. Da segnalare infine un tris proveniente da Itri in provincia di Latina, San Filippo del Mela in provincia di Messina e Cavallino Treporti in provincia di Venezia, dove tre fortunati giocatori hanno centrato altrettante vincite da 20 mila euro l’una. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito vincite per 24,5 milioni di euro, per un totale di oltre 3,9 miliardi dall’inizio del 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Spostiamoci adesso sul concorso del Superenalotto e diamo un’occhiata alle quote assegnate nel concorso di sabato. Non si può dire che l’ultima sia stata un’estrazione particolarmente ricca. Il premio più alto ad essere assegnato è stato quello da 19.911,19 € vinto dai dodici giocatori che hanno fatto “5”: per loro comunque una vincita di tutto rispetto. In 830 invece hanno fatto “4” vincendo 292,12 euro. Il “3” ha premiato con 24,29 euro ben 30.118 giocatori, mentre i 5 euro associati al “2” sono andati a 466.580 anonimi. Capitolo SuperStar? In questo caso la vincita più alta in assoluto è stata quella riportata dai 4 fortunati che hanno fatto “4 Stella” vincendo 29.212,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato invece 182 concorrenti che hanno intascato 2.429,00 euro.

I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono stati appannaggio di 2.971 fortunati. L’1 Stella? E’ andato a 13.476 persone. Chiusura per lo “0 Stella”: i 5 euro essi associati sono andati a 29.720 persone. Non possiamo però non citare i 50 e i 3 euro correlati ai premi Seconda Chance 1 e 2, vinti rispettivamente da 133 e 20.070 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 13 dicembre 2021, ammonta a 124.300.000 €. Come investire tale cifra? L’abitudine de ilsussidiario.net è quella di suggerire un’idea innovativa da sostenere economicamente che meriterrebbe di spiccare il volo. E a proposito di volo, oggi vogliamo parlarvi dell’idea del compositore Christopher Tin, che vuole creare un album per commemorare gli uccelli estinti. L’artista vincitore del Grammy è tornato con un requiem che offre qualche speranza – e un avvertimento – per il futuro del pianeta. “Voglio che la gente sappia che una volta esistevano enormi stormi di uccelli migratori che si sono estinti, che c’erano molti più canti di uccelli nell’aria di quanti ne sentiamo ora”, dice Christopher Tin.

Mentre l’umanità continua a modificare i paesaggi naturali della Terra a un ritmo senza precedenti, le popolazioni di uccelli in tutto il mondo continuano a essere colpite dal riscaldamento globale, con molte specie sull’orlo dell’estinzione. L’ultimo progetto Kickstarter del pluripremiato compositore, The Lost Birds, che è live ora, è un memoriale musicale per i molti uccelli canterini che una volta riempivano i nostri cieli, nonché un avvertimento su ciò che può accadere alla civiltà umana se continuiamo a devastare l’ambiente”. Cliccate qui se volete giudicare coi vostri occhi il progetto prima di decidere se sostenerlo o meno!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto che torna protagonista nella rubrica dedicatale da ilsussidiario.net. Oggi 14 dicembre 2021, a quasi dieci giorni dal Natale, non possiamo fare a meno di parlare della corsa agli ultimi regali che si scatenerà da qui a breve. Partiamo allora dal numero 3, che nella Smorfia partenopea corrisponde appunto alla parola “regalo”, per proseguire con il numero 12, che è invece associato al verbo “regalare”.

Un piccolo passo indietro: sì, perché non possiamo certo dimenticare il numero 11 di “negozio”, per quanto quest’anno saranno in molti ad affidarsi al “computer”, numero 74, nell’intento di evitare pericolosi assembramenti nelle strade dello shopping o nei centri commerciali. Chiusura dedicata ovviamente al giorno più atteso e al numero più atteso: il 25, il “Natale”.



