LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 150/2019. I concorsi inizieranno fra pochissimo e siamo tutti in attesa di scoprire che cosa succederà. Soprattutto per quanto riguarda il podio della vittoria, che sancirà gli appassionati più fortunati per Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Nell’estrazione dello scorso giovedì, il Lotto in particolare ha premiato la provincia di Ravenna, grazie ad una quaterna e quattro terni realizzati su Tutte le ruote ed un bottino da più di 62 mila euro. Segue Celle Enomondo, in provincia di Asti, con premio da 47.500 euro e infine più di 25 mila euro per la provincia di Napoli, grazie ad una combinazione centrata a Sant’Antonio Abate. Per il 10eLotto, il primo posto sul podio consacra alla vittoria la provincia di Milano. Un fortunello di Arese si è portato a casa 50 mila euro con un 9 Oro. Colpo da 20 mila euro invece per Baranello, in provincia di Campobasso, con un 8 Doppio Oro. A parimerito Roma con stessa vincita, ma ottenuta con un 9. Il montepremi annuale sale quindi a 4,2 miliardi di euro, di cui 24,6 milioni realizzati solo nell’ultimo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per regalarci una nuova estrazione: il Jackpot risulterà fra i numeri estratti oppure continuerà la sua rotta, rientrando fra gli assenti? Il concorso di oggi potrebbe vedere invece il ritorno del 5+1, che dopo una breve assenza è ritornato ad affacciarsi nell’appuntamento dello scorso giovedì. Il premio più alto è infatti quello associato alla sua quota, del valore di oltre 565 mila euro e vinta da un unico giocatore. Il 5 invece ha premiato 5 appassionati con più di 36 mila euro, mentre il 4+ ha superato la soglia dei 26 mila euro regalando il bottino a 3 partecipanti. La classifica prosegue con il 3+ da 2.320 euro, destinati a 158 giocatori, mentre 704 tagliandi vincenti registrano la somma di 267,06 euro associata alla vincita del 4. Infine abbiamo il 3 da 23,20 euro, realizzato da 24.215 vincitori, e il 2 da 5 euro imbroccato da 349.049 appassionati. Per il SuperStar, la classifica termina con il 2+ da 100 euro, centrato da 2.526 vincitori, con l’1+ da 10 euro, imbroccato da 16.408 fortunelli, e infine dai 5 euro che lo 0+ ha regalato a 35.265 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto di nuovo protagonista di questa serata di estrazioni: gli appassionati si chiedono soprattutto quale sarà il destino del Jackpot. La sestina vincente finora ci ha regalato solo un’assenza dietro l’altra, ma nulla è perduto: l’estrazione di stasera potrebbe cambiare le carte in tavola e fare felice uno o più giocatori in gara. Non ci resta quindi che pensare al momento della vittoria e in oparticolare al progetto su cui investire una piccola parte del nostro bottino. La nostra Rubrica si occupa da tempo proprio di questo, grazie al sostegno di KickStarter e alle iniziative lanciate sulla sua piattaforma. Oggi vi parliamo di Geeek Club, un kit divertente ed elettronico che permette di costruire mini robot in modo facile e veloce. Geeek Club è adatto per i grandi e anche per i più piccoli, ma solo se in compagnia dei genitori. Ogni scatola contiene due kit originali per creare il nano robot dei propri sogni. Anzi sette in tutto! Basterà assemblare ogni componente seguendo le istruzioni per riprodurre i vari modelli previsti. Il goal da raggiungere in 36 giorni di tempo è invece di circa 6 mila euro, già centrato grazie ai versamenti di tanti sostenitori, che fino ad ora hanno contribuito con quote per un totale di quasi 44 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti ci attendono anche oggi, pronti a trasformare la serata degli italiani in un’occasione vincente. Tanti giocatori avranno già trovato i numeri da inserire nella propria schedina, mentre altri sono ancora in alto mare, indecisi su quali numeri scegliere per sfidare la Dea Bendata. Esiste un modo per aggirare l’ostacolo? Di sicuro sì, grazie alla nostra Rubrica, la news che abbiamo scelto per voi e l’occhio saggio della smorfia napoletana. L’oracolo ci svelerà infatti quali numeri associare alla notizia di oggi, che ci parla di figli e limite massimo. Si sa infatti che gli uomini sono in grado di avere più eredi rispetto alle donne, ma quanti nel corso di una vita? Racconti leggendari ci parlano di schiere di centinaia di rampolli, ma qual è la verità? Una ricerca ha studiato in particolare la vita di Mulay Isma’il, il sultano del Marocco che fra la metà del 1600 e la metà del secolo successivo avrebbe dato alla luce 888 figli. Grazie ad una simulazione, i ricercatori hanno incrociato ogni tipo di dato, dall’età fertile fino all’invecchiamento degli spermatozoi e molti altri fattori che avrebbero potuto influenzare la possibilità di procreare. Per ottenere il totale di 888 figli, il sultano avrebbe dovuto in pratica avere 65 mogli con cui avere rapporti 1 o addirittura 2 volte al giorno. Dettagli di sicuro non impossibili. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il figlio, 50, il sultano, 82, il Marocco, 29, l’erede, 58, e la possibilità, 46. Come Numero oro scegliamo invece la ricerca, 76.



