Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 FEBBRAIO 2023

Va in scena oggi, martedì 14 febbraio 2023, una nuova estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Ci sarà qualcuno in grado di esultare a seguito di una ricca vincita e regalarsi così un riconoscimento da sogno? Sperando che questo auspicio possa materializzarsi, esaminiamo quanto è accaduto sabato sera nell’ultimo concorso del Lotto. A essere premiato è stato il Veneto, dove sono arrivate vincite complessive al Lotto per 97.925 euro. A Montebelluna, in provincia di Treviso, un terno sulla ruota del Lotto di Bari è valso a un fortunato giocatore 31.500 euro, mentre a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, sono stati vinti 28.425 euro. Chiudono il conto Belfiore, in provincia di Verona, e Vicenza, entrambi con tre ambi e un terno al Lotto dal valore di 19mila euro ciascuno. La vincita più alta di giornata al Lotto, però, è arrivata a Cuneo, con cinque terni e una quaterna per un totale di 40.650 euro. Da segnalare anche due vincite al Lotto realizzate a Roma: una 29.400 euro e l’altra da 25.950 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 152 milioni di euro in questo 2023.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi martedì 14 febbraio 2023

Il 10eLotto di sabato 11 febbraio ha incoronato il Piemonte. A Novi Ligure, in provincia di Alessandria, è stata centrata la vincita più alta del concorso, grazie a un 6 Doppio Oro da 198mila euro. Da segnalare, inoltre, 45mila euro vinti in Lombardia con un 8 Oro da 30mila euro realizzato a Siziano, in provincia di Pavia, seguito da un 3 Doppio Oro da 15mila euro messo a segno a Milano. Si festeggia anche a Roma, con due 7 Oro da 20mila euro ciascuno, mentre nelle Marche, a Pesaro e a Caldarola, in provincia di Macerata, sono stati indovinati due 9 sempre da 20mila euro l’uno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,2 milioni di euro per un totale di oltre 471 milioni di euro durante tutto l’anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 11 febbraio 2023

LOTTO, JACKPOT SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo il Lotto e il 10eLotto, proseguiamo con la rincorsa al 6 del Superenalotto. L’ultima volta che un giocatore si è aggiudicato il jackpot, infatti, era il 22 maggio 2021 e furono vinti 156 milioni di euro. Il montepremi infatti ad oggi ammonta a 369,3 milioni di euro. Nel concorso di sabato 11 febbraio 2023 del Superenalotto sono stati sette i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 53.356,73 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 27.575 euro ciascuno.

L’estrazione dei numeri del Superenalotto avviene ogni martedì, giovedì e sabato alle 20, presso la sede di ADM in piazza Mastai a Roma, ed è aperta al pubblico. Non solo; infatti, è possibile vedere l’estrazione sui canali ufficiali di Superenalotto (www.superenalotto.it, canale YouTube e profilo Twitter) e sul sito del “Corriere della Sera”, ma è anche possibile presenziare di persona e assistere in studio alle operazioni di sorteggio della combinazione vincente.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 11 febbraio 2023

LOTTO, COME SI PUÒ INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Le vincite derivate dai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto come possono essere investite? Tra le tante opzioni percorribili, può trovare anche spazio l’idea di finanziare i progetti dei creativi di tutto il mondo che trovano pubblicazione su Kickstarter, portale celebre in tutto il mondo e creato appositamente per consentire di finanziare progetti di creativi sparsi in tutto il pianeta.

Esaminiamo con voi uno di essi, ovvero “Lab-On-The-Go, per imparare l’elettronica con sicurezza – Un pacchetto completo e portatile per imparare i fondamenti dell’elettronica attraverso la costruzione e la sperimentazione”. Ecco la descrizione: “Questo kit integra le funzionalità di MEGO, Zoolark e VEGO (un multimetro digitale a lettura automatica) in una serie di esercizi didattici di facile comprensione. Il pacchetto comprenderà tutto l’hardware, i materiali (ad esempio breadboard, kit di costruzione, componenti, fili, ecc.), le lezioni e le esercitazioni necessarie per far entrare un corso di elettronica nel vostro zaino! Abbiamo cercato di rendere questa esperienza il più possibile accessibile a tutti, in modo che possiate fare esperimenti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con particolare riferimento ai numeri vincenti e ai loro significati, non possono prescindere dalla smorfia napoletana, che spesso fornisce le indicazioni per i numeri fortunati su cui puntare. Noi de IlSussidiario.net abbiamo deciso di trarre spunto dalle ultime notizie odierne per creare una cinquina che possa rivelarsi vincente per i lettori. Per farlo, ovviamente, non potevamo dimenticare l’odierna festa di San Valentino, ricorrenza dedicata agli innamorati che si celebra ogni anno proprio il 14 febbraio.

Nata come festa cristiana in onore di un martire cristiano di nome Valentino di Terni, mediante successive tradizioni popolari è divenuta una significativa celebrazione culturale, religiosa e commerciale del romanticismo e dell’amore in molte nazioni del mondo (soprattutto in Europa, America e Oriente). I simboli di San Valentino usati oggi includono il cuore, il cioccolato, le colombe e la figura di Cupido. Consultando la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può dunque che essere il 2 (amore). Inoltre, non può mancare il 6 (Cupido). E ancora il 7, baciare, il 14 (giorno odierno) e l’80 (innamorato).











© RIPRODUZIONE RISERVATA