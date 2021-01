LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 GENNAIO 2021

Ancora una volta tutto pronto in vista delle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 6/2021. Prima di contare i minuti che ci separano dal nuovo concorso, passiamo in rassegna i principali dati sull’ultima estrazione del Lotto che ci vengono puntualmente forniti da Agipronews. Nell’estrazione del passato martedì, a Messina è stato realizzato un bel colpo: vincita da 124.500 euro a Mistretta grazie ai quattro numeri che il fortunato giocatore ha piazzato sulla ruota di Bari centrando quattro terni e una quaterna. Tra le altre vincite degne di nota anche i due premi da 22.500 euro a testa assegnati rispettivamente ad Aversa (CE) e a Offanengo (CR).

Diamo ora uno sguardo alle ultime vincite realizzate con il 10eLotto: in cima alla classifica dei premi assegnati nell’estrazione dello scorso martedì, a spuntarla è stato un fortunatissimo giocatore di Mesagne, in provincia di Brindisi, che ha ottenuto ben 40 mila euro grazie a 9 numeri extra indovinati in una delle estrazioni frequenti. Quattro, infine, le vincita da 20 mila euro, due andate a Milano, una a Pagani (SA) e una a Cefalù (PA).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto, un posto in primo piano è occupato anche dal Superenalotto. L’attenzione continua ad essere tutta focalizzata sul ricchissimo jackpot che, in assenza del “6” sta lievitando raggiungendo quote elevatissime. Nel corso della prima estrazione della settimana il “6” ha continuato a latitare ma nonostante questo è stata realizzata una ricca vincita da 585 mila euro grazie al “5+1” assegnata ad un fortunatissimo giocatore di Pomezia, in provincia di Roma. La fortunata schedina, come rivela Agipronews, è stata giocata bar tabacchi Ruffini in via del Mare 73 D. La mancanza di vincitori con il “6” ha però portato, come anticipato, a far salire vertiginosamente il jackpot che oggi sfiora 91,2 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultima estrazione sono stati anche i 13 concorrenti appassionati del SuperEnalotto che con il “5” si sono portati a casa un bel gruzzoletto pari a 14 mila euro a testa. E’ stato di 16 mila euro il premio andato ai 6 “4Stella”. Ricordiamo che l’ultima volta in cui è stato messa a segno l’intera combinazione risale esattamente lo scorso anno, il 7 luglio 2020, quando a Sassari sono stati vinti ben 59 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto in vista della nuova estrazione di oggi 14 gennaio 2021 è ormai salito a ben oltre 90 milioni di euro. Una somma non indifferente che permetterà al fortunato di poter realizzare tutti i suoi progetti ed i suoi sogni, permettendogli al tempo stesso di potersi togliere qualche sfizio, oltre alla possibilità di investire o risparmiare a suo piacimento. Torna allora l’appuntamento fisso con la nostra Rubrica con la quale speriamo di potervi fornire qualche piccolo spunto affidandoci come sempre alla piattaforma Kickstarter. Qui sarà possibile trovare tanti progetti in primo piano meritevoli di un finanziamento in caso di vostra vincita. Tra i tanti oggi vi proponiamo “LGBT+pedia”, un libro illustrato con tutto ciò che riguarda la comunità LGBT+, contenente tutte le informazioni necessarie per capire la comunità LGBT +, dai concetti più elementari ai miti e alle leggende che circondano questo colorato gruppo di persone. Se siete curiosi di approfondire la questione, cliccate qui e valutate se il nuovo progetto merita un finanziamento grazie alla vostra (si spera!) vincita al Superenalotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

In occasione delle nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto attese per la prima serata di oggi, giovedì 14 gennaio, non tutti avranno le idee chiare sui numeri da giocare. Ecco perchè la Smorfia Napoletana potrebbe offrire qualche spunto in più e dare una mano ai concorrenti più indecisi prendendo magari spunto dai fatti di attualità. Tra le ultime notizie c’è la vaccinazione avvenuta non solo per Papa Francesco ma anche per il papa emerito Benedetto XVI dopo l’avvio della campagna di vaccinazione anche in Vaticano. A tal proposito, quali sono i numeri da tenere bene a mente rispetto a questo evento? Il 70 corrisponde al vaccino, con l’aggiunta del 7 se ad essere vaccinati sono uomini; il 46 è collegato al Coronavirus mentre il 90 è connesso al virus. Grazie al vaccino si intravede finalmente un po’ di speranza (61) in attesa di poter trovare una cura che possa farci uscire dalla pandemia (60).



