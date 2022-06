Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 GIUGNO 2022

Oggi, martedì 14 giugno 2022, torna un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 71/2022. In attesa di conoscerne gli esiti, diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di sabato, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche del Lotto: la buona sorte è approdata a Fiumedinisi, in provincia di Messina, dove un fortunato giocatore del Lotto si è portato a casa 18mila euro grazie a un terno secco (37-44-57) giocato sulla ruota di Milano. Da segnalare, sempre in Sicilia, anche una vincita da 9mila euro centrata a Catania per effetto di un terno secco (8-22-88), questa volta sulla ruota del Lotto di Palermo. La seconda vincita più alta del concorso del Lotto di sabato è stata però realizzata a Como: 14mila euro per tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto di Palermo. Da registrare anche i 13.325 euro vinti a Rovigo, dove sono stati centrati sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota del Lotto di Genova. Doppia vincita al Lotto invece in provincia di Napoli: la prima ad Acerra con un terno secco sulla ruota del Lotto campana che ha portato a un premio da 9mila euro; la seconda ad Arzano grazie a un ambo da 8.333 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro, per un totale di oltre 479 milioni di euro da inizio anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, ha esultato la Lombardia, dove sono state centrate vincite complessive per oltre 53mila euro. La più alta arriva da Cologne, in provincia di Brescia, dove è stato realizzato un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 1 Oro messo a segno a Senago, in provincia di Milano, dal valore di 12.600 euro, da un 6 Oro da 12.500 indovinato a Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, mentre a Mariano Comense, in provincia di Como, sono stati vinti 8mila euro con un 7. Si festeggiano altre due vincite da 20mila euro, le più alte di giornata, registrate ad Alezio, in provincia di Lecce, dove è stato centrato un 9, e a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, grazie a un 8 Doppio Oro. In Sicilia da segnalare inoltre un 7 Oro da 8mila euro indovinato a Sambuco di Sicilia, in provincia di Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 71 del Superenalotto avrà luogo nella serata di oggi, martedì 14 giugno 2022. L’attesa è davvero molto elevata e, in vista della prossima estrazione del mese di giugno, sono in tanti ad augurarsi di poter mettere a segno una importante vincita. D’altro canto, l’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 221 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di sabato 11 giugno, però, sono stati invece quindici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 18.181,32 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 17.342 euro ciascuno. Tutti i giocatori, però, puntano a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita, un po’ come accaduto il 22 maggio 2021 a colui che è riuscito a prevedere l’intera combinazione estratta, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “2 Speak: Language Immersion”, ovvero un gioco utile a imparare una nuova lingua. La descrizione recita: “L2 SPEAK è un gioco che vi immerge nella lingua che volete imparare. Esplorerete nuove aree, proverete nuove attività e incontrerete nuove persone, imparando senza problemi la lingua che avete scelto. Siamo il primo social-sim mobile gratuito e coinvolgente al mondo, progettato per trasformare l’apprendimento di una lingua da qualcosa che si fatica a fare, a qualcosa che si ama fare. Una delle cose più difficili nell’imparare una lingua è trovare un modo per essere coerenti con essa. Nessuno lo sa meglio dei principali marchi di apprendimento delle lingue, che hanno cercato di gamificare le loro lezioni con punti, classifiche, condivisione sociale e altre chicche. Ma, alla fine dei conti, si tratta solo di lezioni con elementi di gioco incorporati”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto fa tappa presso la stazione della smorfia napoletana, utile per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia legata alle elezioni amministrative (comunali) andate in scena in numerosi Comuni italiani nel fine settimana appena archiviato, parallelamente alle consultazioni referendarie, che hanno fatto registrare un’astensione da record. Quali sono i numeri legati a questa particolare news? Iniziamo con il 68 (elezioni), per proseguire quindi con il 62 (sindaco). Ci sono poi il 7 (voto), il 20 (votare) e il 52 (referendum). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

