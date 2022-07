Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 LUGLIO 2022

Oggi, giovedì 14 luglio 2022, si palesano ancora una volta le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, che danno vita al concorso Sisal numero 84/2022. A breve gli esiti dei sorteggi odierni saranno svelati, ma inevitabilmente non possiamo non andare a osservare quanto è accaduto in occasione del concorso di martedì scorso, per mezzo dei dati forniti dal portale Agipronews. A essere premiato al Lotto è stato il Piemonte, con vincite complessive per oltre 30mila euro: si festeggia a Torino, con un colpo al Lotto da oltre 18.500 euro, e a Rivoli, in provincia, con altri 11.500 euro. La vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto è stata realizzata a Milano: con il terno secco 10-24-51 su tutte le ruote del Lotto, un fortunato giocatore ha vinto 22.500 euro. Si festeggia anche in Sicilia, con un bottino al Lotto complessivo che sfiora 29mila euro: a Palermo è stata centrata una vincita al Lotto da 18.250 euro, mentre a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, sono stati vinti altri 10.650 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 563,5 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

Per quanto riguarda il 10eLotto, è stata premiata la provincia di Torino: a Buttigliera Alta e a San Mauro Torinese sono stati centrati due 8 Oro da 30mila euro ciascuno. Festa anche in Sardegna: a Samugheo, in provincia di Oristano, è stato indovinato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Doppietta in Campania, con un 6 Oro da 12.500 euro centrato a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e un 6 Oro da 7.500 euro indovinato a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. Infine, in Lombardia si festeggia un bottino da 18mila euro: a Erba, in provincia di Como, è stato centrato un 8 da 10mila euro, mentre a Vedano Olona, in provincia di Varese, è stato realizzato un 4 Doppio Oro da 8mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 25,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,9 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Un nuovo concorso del Superenalotto si palesa nella serata di oggi, facendo rimanere con il fiato sospeso milioni di scommettitori in tutta Italia, considerata l’entità del montepremi in palio e che tutti inseguono. L’assenza del 6 si protrae infatti da più di un anno (22 maggio 2021, con 156 milioni di euro vinti a Montappone, in provincia di Fermo) e ha permesso al jackpot di issarsi a quota 237,7 milioni di euro.

Nel concorso del Superenalotto di martedì 12 luglio 2022 sono stati ben otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.688,65 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 33.992 euro ciascuno. Rammentiamo che, contestualmente ai concorsi 83, 84 e 85 del SuperEnalotto, sono istituiti 300 premi istantanei straordinari da 50mila euro ciascuno e all’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida. Il terminale assegnerà un codice univoco per ciascuna combinazione SuperEnalotto/SuperStar giocata. Per questa ragione gli esiti di martedì 12, giovedì 14 e sabato 16 luglio di SuperEnalotto SuperStar saranno disponibili entro le ore 00.30. Le operazioni di estrazione, spoglio e verifica sottrarranno più tempo del solito, per effetto dell’assegnazione dei 300 super premi garantiti da 50mila euro ciascuno e legati all’iniziativa speciale “Super Estate”.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di 6? Una problematica che in tanti desidererebbero avere, vista l’entità della cifra. Il potenziale vincitore milionario potrebbe farsi guidare dai suggerimenti della nostra rubrica, che attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui spazi digitali viene concesso spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali attendono soltanto di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di essi, ovvero “Abacus by Pentaform: Full Computer within a Keyboard”. La descrizione recita: “Potrete navigare, lavorare, guardare Netflix, zoomare, codificare e tutto ciò che normalmente si fa al computer. Siete appassionati di musica? Abacus Basic è anche compatibile con i controller MIDI. E funziona subito! Tutto ciò che serve è un alimentatore PD da 18W o più e il vostro display preferito. Preinstallato con Windows 10 e compatibile con Linux. Tutto questo, ma con un’efficienza energetica pari a quella di una lampadina. Abbiamo testato senza sosta il nostro prototipo con diversi utenti. Abbiamo ricevuto il feedback di un’ampia gamma di persone, tra cui studenti universitari, impiegati e persino un ipovedente. Infinite Connect permette alla tastiera di scorrere sul modulo del computer senza bisogno di connessioni WiFi o Bluetooth, consentendo di sedersi sul divano e di utilizzare la tastiera senza rimanere impigliati nei cavi. Si basa sulla connettività a 2,4 GHz, si accoppia subito e rimane sempre connessa all’Abacus Basic”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto termina presso la stazione della smorfia napoletana, atto a capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. Proviamo quindi a darvi un suggerimento, muovendo i vostri passi da una notizia attuale, dalla quale saranno selezionati i principali numeri fortunati che potranno essere barrati sulla vostra schedina.

Associamo la combinazione del giorno alla notizia della Superluna del Cervo. Secondo una antica tradizione dei nativi americani, il mese di luglio è il momento in cui le corna degli esemplari maschi raggiungono le massime dimensioni, capaci di oscurare anche la luce della Luna. Ma anche, per gli appassionati di astrologia, una Luna piena in Capricorno. Qualunque sia il nome – e il significato – che si vuole dare allo spettacolo offerto ieri sera dai cieli di tutti il mondo, il nostro satellite ha lasciato tutti a bocca aperta. Quali sono i numeri legati a questa news proveniente di natura scolastica? Iniziamo con il numero 73 (luna), per proseguire quindi con il 3 (cielo). Ci sono poi l’88 (satellite), il 17 (cervo) e il 39 (fenomeno).

