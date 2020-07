LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 66/2020. Prima estrazione della settimana e di metà luglio: il Lotto e 10eLotto stanno per annunciarci i numeri vincenti e i premi maggiori che verranno distribuiti nelle più fortunate città dello Stivale. Prima di controllare il risultato del concorso, rivediamo grazie ad AgiproNews la statistica ufficiale associata all’appuntamento dello scorso sabato. In testa il 10eLotto con 50 mila euro registrati a Palazzo Pignano, in provincia di Cremona, dove un vincitore ha imbroccato un 9 Oro. Segue Giulianova, in provincia di Teramo, con 30 mila euro ed un 8 Oro e infine quattro vincite da 20 mila euro legate ad altrettanti 9: gli appassionati vincenti sono di Rende, in provincia di Cosenza, San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, e due a Roma. Il montepremi dell’estrazione invece supera i 21 milioni di euro. La vincita più alta del Lotto è invece da 45 mila euro, ottenuta grazie ad un terno secco su Cagliari. Stessa combinazione indovinata anche a Torino, ma con un bottino da 9.750 euro e grazie a un terno e tre ambi. L’estrazione ha premiato invece gli appassionati con più di 9,3 milioni di euro, mentre se pensiamo alle vincite dell’anno, parliamo di un bottino da 442,2 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

13,3 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: i giocatori della Sisal sono già attivi e pronti a conoscere l’esito del nuovo concorso. Prima di scoprire chi sarà il vincitore più fortunato di oggi, rivediamo la statistica ufficiale e la classifica delle vincite dello scorso sabato. In testa un unico fortunello che grazie al 5+1 si è portato a casa oltre 564 mila euro, mentre 22 giocatori hanno indovinato il 5 da oltre 8 mila euro. A breve distanza sei partecipanti con un bottino da quasi 8 mila euro grazie al 4+, mentre 192 biglietti vincenti hanno registrato il bottino da 1.071 euro con il 3+. Segue il 4 con un premio da 79,44 euro e 2.332 giocatori, mentre il 3 regala 10,71 euro a 52.133 appassionati. La quota del 2 raggiunge i minimi storici con un tesoretto da 4,21 euro: la somma viene riscossa da 495.332 giocatori. Per il premio del 2+, pari a 100 euro, i vincitori sono invece 1.848, mentre saliamo fino a 9.348 per i partecipanti che grazie all’1+ si portano a casa 10 euro a testa. Infine lo 0+ e il premio storico da 5 euro con 18.422 tagliandi fortunati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot sono già in prima fila, pronti a dare il via al nuovo concorso di questa sera. La Sisal e tutti i suoi appassionati stanno per raccogliersi in ricevitoria e davanti allo schermo per assistere all’estrazione dei numeri vincenti. Alcuni giocatori però stanno pensando fin da ora al progetto da realizzare con la prima fetta della vincita: anche la nostra Rubrica ha deciso di fare questo passo importante, vagliando le tante idee che ogni giorno vengono lanciate su KickStarter. Oggi vi parliamo di Somni Mask, una speciale maschera ideata per migliorare la qualità del sonno. Grazie a metodi audiovisivi, Somni Mask permette agli utenti di avere dei sogni lucidi e migliorare la fase REM del sonno. Ovvero quel particolare momento in cui tutti noi, ogni notte, facciamo dei sogni. Il dispositivo è pensato infatti per individuare il sonno REM e attivare le funzioni che permettono di fare sogni in Realtà Aumentata. Un ottimo modo per combattere gli incubi! Il goal previsto dall’azienda israeliana è di meno di 9 mila euro, ma a 24 giorni dal termine dell’asta sono già stati raccolti oltre 29 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi premieranno come sempre i giocatori più fortunati, grazie all’estrazione di questa sera. Gli appassionati del gioco italiano devono solo assicurarsi di compilare e registrare la propria schedina, ma solo dopo aver trovato i numeri da giocare. E se non si ha alcuna idea sulle combinazioni con cui tentare la sorte? La nostra Rubrica vi offre sempre la possibilità di sfruttare una serie di numeri ottenuti grazie all’aiuto della smorfia napoletana. Sarà l’oracolo campano a rivelarci quali numeri sono associati alla news di oggi, che ci parla di oggetti particolari. La spada è di sicuro un’arma più che affascinante e può diventare un oggetto di uso quotidiano. Un’azienda americana infatti ha scelto di specializzarsi nel creare spade e bacchette magiche, armi fantastiche di dimensioni ridotte. Sono nati così gli apribottiglie a forma di martello di Thor oppure la chiave di casa a forma di una delle spade viste nel film Il Signore degli Anelli. E’ stato proprio questa pellicola a spingere il CEO dell’azienda a trasformare la sua idea in realtà. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la spada, 31, l’oggetto, 1, la casa, 71, la chiave, 21, e il martello, 29. Per gli appassionati del 10eLotto aggiungiamo anche la magia, 46, come Numero Oro.



