LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 40/2020. Concorso di metà settimana per Lotto e 10eLotto: i nuovi numeri vincenti verranno annunciati fra pochissimo. Quali saranno le vincite distribuite dai due giochi italiani? Gli appassionati non vedono l’ora di scoprirlo, soprattutto in seguito alle diverse settimane di assenza registrate da entrambe le lotterie. Intanto la statistica ufficiale ci svela il risultato dello scorso appuntamento: secondo i dati di AgiPro News è il Lotto a premiare un giocatore della sarda Muravera con il premio più ricco, pari a 23.750 euro. La ruota fortunata è quella di Cagliari, mentre l’autore della combinazione vincente ha centrato un terno e tre ambi. Segue Lucca con tre numeri sulla Nazionale per il valore di 22.500 euro in premio. Per il 10eLotto, il bottino più alto è di 20 mila euro, indovinato da un appassionato della provincia di Napoli, di Crispano, con nove numeri su dieci. Segue Vittoria, nel Ragusano, con un premio da 9 mila euro e infine Messina con un tesoretto da 6.750 euro.

Pubblicità

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot del SuperEnalotto in arrivo: il concorso di oggi potrebbe regalare ad un fortunello il premio più ambito del gioco della Sisal. Il suo valore è di 39 milioni di euro, sempre più ricco grazie alle assenze registrate finora. La statistica ufficiale dello scorso sabato invece ci conferma che c’è stato un picco verso l’alto per alcune delle quote secondarie. Con l’assenza del 5+1 e del 5+, è il 5 a guidare le vincite con meno di 60 mila euro e due vincitori. Un unico giocatore ha invece imbroccato il 4+ da meno di 50 mila euro. Segue il 3+ con 60 schedine vincenti e un bottino da 3.270 euro, mentre il 4 premia 316 partecipanti con 495,07 euro a testa. Abbiamo poi il 3 con un premio da 32,70 euro, centrato da 12.222 appassionati, e infine il 2 in leggera discesa. Il premio è di 6,03 euro mentre i vincitori sono 187.647 in tutto. Per il filone SuperStar, il 2+ da 100 euro premia 873 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+ vengono consegnati a 5.514 partecipanti. Infine sono 14.644 i fortunelli a portarsi a casa i 5 euro dello 0+.

Pubblicità

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci attendono per guidarci in una nuova estrazione da non perdere. Gli appassionati della Sisal hanno già l’acquolina alla gola al solo pensiero dei ricchi premi che potrebbero registrare questa sera. Per non perdere tempo, qualcuno ha già pensato come spendere il proprio bottino e anche la nostra Rubrica non si è lasciata perdere questa occasione. KickStarter ci aiutato a scoprire tante idee lanciate negli ultimi giorni: per voi abbiamo selezionato Miny by TMS, un termometro per la carne che funziona con tecnologia wireless. Un prezioso e utile dispositivo per chi vuole assicurarsi di cuocere la carne a temperatura ottimale, senza rischiare di bruciarla oppure di servirla cruda ai propri ospiti. Il nome dice tutto sulla sua grandezza: Mini è il termometro alimentare più piccolo che esista sul mercato. Come funziona? Semplice, basta inserire la sonda all’interno del prodotto, sia per una cottura alla brace sia per la lessatura o nel forno e poi controllare la temperatura tramite il proprio smartphone. Ultimata la cottura, sarà sufficiente pulire Mini solo con dell’acqua. L’asta invece durerà per altri 27 giorni, mentre il goal da 18 mila euro circa è già stato raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per tornare con un nuovo concorso e gli aspiranti vincitori sono pronti per registrare le proprie schedine. Alcuni però si affacciano solo ora nel fantastico mondo del gioco italiano e non sanno quali numeri giocare. La nostra Rubrica conosce molto bene questo tipo di difficoltà, che in realtà potrebbe colpire anche i giocatori più esperti. Con l’aiuto della smorfia napoletana, scopriamo i numeri associati alla news scelta per oggi. Parliamo di disinfettante e distributori: l’emergenza sanitaria è ancora in corso e moltissime attività in tutto il mondo prevedono degli erogatori di disinfettante per i clienti e per i dipendenti. Una compagnia petrolifera dell’Arabia Saudita però ha scelto di sfruttare un dipendente per assicurarsi che i dipendenti si disinfettassero le mani. Come? L’uomo si è presentato all’ingresso dell’azienda indossando una sorta di box con attaccato un distributore igienizzante. La foto del dipendente però è circolata su internet e le critiche non si sono fatte attendere, tanto che la società è stata costretta a chiedere scusa tramite social e ritirare l’iniziativa, dopo aver sottolineato di non aver mai dato la propria approvazione. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il lavoratore, 65, il liquido, 56, l’igiene, 4, il distributore, 42, e il lavoro, 27. Per chi volesse giocare anche al 10eLotto proponiamo la scusa, 2, come Numero Oro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA