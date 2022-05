Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 14 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 MAGGIO 2022

Si palesa quest’oggi, sabato 14 maggio 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 58/2022. Si tratta dell’estrazione del Lotto numero 6 del mese corrente, per mezzo della quale ci auguriamo che la Dea Bendata si mostri magnanima agli occhi dei suoi giocatori. Nell’attesa, iniziamo a dare uno sguardo al precedente concorso di giovedì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulla carrellata di vincite incassate al Lotto: a essere incoronata è stata Nogarole Rocca, in provincia di Verona, dove sono registrate vincite per un totale di 40mila euro, grazie a giocate che hanno permesso a quattro giocatori di portare a casa un premio da 10mila euro ciascuno.

Estrazioni Lotto e Superenalotto/ Numeri vincenti 12 maggio 2022: la corsa al “6”

La vincita più alta al Lotto arriva però da Conversano, in provincia di Bari, dove un fortunato giocatore ha vinto 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno. Restando in Puglia, si festeggia anche a Barletta con una vincita al Lotto da oltre 12mila euro, centrata grazie a quattro terni e una quaterna su tutte le ruote del Lotto. Festeggia anche la Lombardia, con una vincita al Lotto messa a segno a Verolanuova, in provincia di Brescia, dove sono stati centrati tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto di Genova per un premio ancora da 23.750 euro. Doppietta anche in Campania. Si parte con i 15.250 euro vinti a Napoli: tre ambi e un terno sulla ruota del Lotto locale, mentre a Giugliano in Campania realizzato un terno secco (22-52-90), sempre sulla ruota del lotto partenopea, da 13.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7 milioni di euro, per un totale di oltre 370 milioni di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 12 maggio 2022

Cosa si dice a proposito del 10eLotto? Basilicata e Puglia protagoniste: nell’ultimo concorso di giovedì 12 maggio in entrambe le regioni sono state centrate vincite complessive per un totale di 26mila euro. In Basilicata sono stati vinti 20mila euro a Balvano, in provincia di Potenza, grazie a un 9, mentre a Rionero in Vulture, sempre in provincia di Potenza, è stato realizzato un 6 Doppio Oro da 6mila euro. Stessa divisione anche in Puglia: la vincita al 10eLotto più alta arriva da Palagiano, in provincia di Taranto, dove è stato messo a segno un 8 Doppio Oro da 20mila euro, seguito da un 6 Doppio Oro centrato a Galatone, in provincia di Lecce. Da segnalare anche un 1 Oro indovinato in Sicilia, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, dal valore di 12.600 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,3 milioni di euro per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro da inizio anno.

NUMERI VINCENTI LOTTO SUPERENALOTTO 10ELOTTO/ Estrazioni 10 maggio 2022: che Jackpot!

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto non saranno le sole attese per la prima serata di oggi, sabato 14 maggio 2022. C’è infatti anche il Superenalotto, che, come di consueto, è pronto a tornare, portandosi dietro l’ingente peso del super jackpot in palio (204 milioni di euro): si tratta di una delle cifre più alte in assoluto, arrivata a tale quota per via dell’assenza ormai di quasi un anno della combinazione vincente.

Nel corso dell’ultimo concorso del Lotto e Superenalotto di giovedì 12 maggio sono stati centrati sei punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 36.640,53 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 38.328 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone, un piccolo borgo in provincia di Fermo, con una schedina da 2 euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso. Curiosità: i numeri 1-2-3-4-5-6 compongono la sestina più giocata. Seguono poi i numeri dei giorni del mese dall’1 al 31 e, ancor di più, i numeri dei mesi dell’anno dall’1 al 12.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire tutto o parte del denaro in caso di eventuale conquista del jackpot del Superenalotto? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “E-commerce di sneakers italiane sostenibili”, nel quale un giovane di Padova, Matteo Rosa, si pone l’obiettivo di dare vita a un unico e-commerce che riunisca differenti brand di sneakers italiane sostenibili. Come ha dichiarato egli stesso, “ho deciso di fare questo per realizzare in un unico colpo quante più idee e raggiungere quanti più obiettivi che ho in testa: fare qualcosa per l’ambiente, per le persone e per me stesso. Una persona studia per anni, trova un lavoro, fa debiti per comprarsi casa e realizzare il suo concetto di famiglia e poi passa una vita lavorando, facendo il più delle volte un lavoro che non le piace o non la soddisfa appieno, per poi un giorno arrivare alla pensione, aver perso un sacco di tempo lavorando per il business di qualcun altro, aver perso molti momenti importanti con le persone care e non avere più voglia e stimoli per fare altro. Penso che ci sia un mondo di ‘altro’ là fuori, in attesa della nostra voglia di affacciarci anche solo per dare un’occhiata in generale. Se anche tu ti rispecchi, appieno o solo in alcuni aspetti, in tutto questo flusso di pensiero, puoi sostenere il mio progetto: un e-commerce/marketplace che raccolga svariati brand di sneakers, fabbricate in Italia e con una filiera produttiva completamente sostenibile. Un negozio online che rivenda marche di sneakers fabbricate da aziende italiane, sconosciute ai più, e che meritano di essere molto più in vista nel mondo”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

L’itinerario tra i numeri del Lotto e del Superenalotto si sofferma adesso presso la stazione della smorfia napoletana, importante per capire il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022, che andrà in scena nella serata di oggi, sabato 14 maggio 2022, su Rai Uno, in diretta dal “Pala Olimpico” di Torino. La kermesse musicale, condotta da Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika, incoronerà la nuova nazione campione d’Europa. Chi succederà ai Maneskin di Damiano David nell’albo d’oro? Non resta che attendere il verdetto finale per scoprirlo. Quali sono i numeri legati a questa particolare notizia di carattere canoro? Iniziamo con il 55 (musica), per proseguire quindi con l’1 (Italia). Ci sono poi il 78 (vincitore), il 19 (gara) e il 57 (canzone). L’augurio che intendiamo rivolgere a voi tutti è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.











