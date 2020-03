Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 14 marzo: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano a farci compagnia in questo 14 marzo 2020. Lo spirito con cui approfondiamo le statistiche dei concorsi è quello di fornire qualche momento di svago in un periodo denso di preoccupazioni come quello dettato dall’emergenza coronavirus. Per quanto riguarda il gioco del Lotto il primatista dei ritardatari si conferma il numero 22 sulla ruota di Palermo: le sue assenze consecutive sono ormai 180, non è esagerato parlare di una vera e propria latitanza. In seconda posizione troviamo il numero 7 sulla ruota di Bari, che non fa la sua comparsa tra gli estratti da 146 turni. Sul podio abbiamo poi il numero 38, che a Genova non fa capolino da 134 concorsi. E il Superenalotto? Qui la primula rossa per antonomasia è il numero 27, lanciatissimo verso quota 100 con i suoi 94 ritardi consecutivi. Tra i maggiori ricercati spiccano poi i numeri 18 e 12, latitanti rispettivamente da 60 e 47 turni. Che sia la volta buona almeno per uno di loro? (Agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 32/2020. Il Lotto e il 10eLotto ritornano protagonisti dell’estrazione di oggi: in questo sabato fatto di sacrifici e silenzio, i due giochi italiani promettono di regalare un momento di spensieratezza a tutti gli appassionati. In palio, come sempre, ricchi premi riscuotibili grazie ai nuovi numeri vincenti. Prima di immergerci nel vivo del concorso, rivediamo insieme i dati ufficiali diffusi da Agipro News e la classifica delle vincite. Lo scorso giovedì sono stati registrate due vittorie per il 10eLotto: un giocatore di Torino e uno di Milano hanno indovinato nove numeri su 10 giocatori, per un valore di 20 mila euro a testa. Le vincite totali invece ammontano a 11 milioni di euro. Il Lotto premia invece Altopascio, in provincia di Lucca, con 10.869 euro grazie a terno e ambo su Firenze. La ruota toscana ha premiato inoltre con 10 mila euro un appassionato di Civita d’Antino (AQ). La giocata riguarda terno e ambo. I premi dell’ultimo appuntamento oltrepassano invece la soglia dei 3 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora intatto e un concorso del SuperEnalotto che questa sera ci svelerà il destino della sestina vincente. Dopo numerose presenze mancate, tutti gli appassionati si chiedono se il montepremi sarà fra i bottini estratti nell’appuntamento di oggi oppure se dovremo fare conto con una nuova assenza. Intanto rivediamo i dati ufficiali, che mettono l’accento sui premi registrati lo scorso giovedì. In testa il 5 con oltre 64 mila euro e due vincitori, contro i tre giocatori che grazie al 4+ si sono portati a casa quasi 41 mila euro a testa. Segue il 3+ da 2.845 euro e 78 tagliandi vincenti, mentre il 4 premia 322 partecipanti con un bottino da 409,61 euro cadauno. Abbiamo poi il 3, in leggero ribasso rispetto ai dati precedenti, e con un tesoretto da 28,45 euro. I vincitori sono 13.864, mentre saliamo fino a 222.168 per i biglietti fortunati associati alla vincita del 2, pari a 5,49 euro. Al terzultimo posto della classifica troviamo come sempre il 2+ da 100 euro, registrato da 1.243 partecipanti, mentre 7.479 giocatori si portano a casa 10 euro a testa con l’1+. Infine abbiamo i 5 euro associati alla vincita dello 0+, che premia 14.256 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto è pronto per rivelarci i numeri vincenti di oggi: il Jackpot sceglierà di fermarsi in una o più case degli italiani? Il desiderio di tanti appassionati è di riuscire a trasformare questo periodo così critico in un momento fortunato, proprio grazie al gioco della Sisal. Ancora poche ore di tempo e scopriremo tutto, dai numeri vincenti ai premi distribuiti. Intanto pensiamo invece a come spendere il nostro bottino, grazie all’aiuto di KickStarter che ritorna protagonista della nostra Rubrica di oggi. Abbiamo selezionato per voi uno progetto lanciato da un’azienda di Raleigh, in Nord Carolina. Si tratta di Hush Buddy, un simpatico dispositivo che insegnerà ai bambini come andare a dormire in modo veloce e in tranquillità. Molti piccoli infatti faticano ad addormentarsi, accorciando così il tempo dedicato alle ore di riposo. Hush Buddy però è in grado di invertire il processo grazie ad una simpatica luce da notte in grado di diventare un valido supporto per tutti i genitori. Hush Buddy rimarrà infatti vigile all’interno delle camerette dei piccini e rimarrà acceso solo quando il bambino sarà tranquillo e in silenzio. All’interno della routine si potrà leggere inoltre una delle favole previste nel pacchetto, in modo da tranquillizzare i più piccoli in modo graduale. Il goal da raggiungere in sei giorni d’asta è invece di circa 13 mila euro. Manca pochissimo: i sostenitori per ora hanno sfiorato gli 11 mila grazie ai loro contributi.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per svelarci i numeri vincenti di oggi: molti giocatori si stanno per piazzare davanti al piccolo schermo per assistere all’estrazione di questa sera. Altri invece stanno ancora pensando a quali numeri giocare, ovviamente grazie alle ricevitorie online. L’Italia si è fermata a causa dell’emergenza in corso legata al Coronavirus, ma il gioco italiano continua la sua corsa grazie alle app e al sito ufficiale, dove sarà possibile fare la propria giocata. Chi è alla ricerca di numeri da giocare può invece affidarsi al consiglio della nostra Rubrica: abbiamo già chiesto alla smorfia napoletana di analizzare una news scelta per voi. Parliamo di un episodio avvenuto in Inghilterra, dove una donna ha deciso di protestare contro un brand noto per i suoi hamburger. Sembra che Debbie Murden e il marito si siano recati sul posto a bordo di una carrozza trainata da un cavallo e che il personale dell’azienda non li abbia voluti servire. A nulla sono servite le sue proteste. I dirigenti dell’azienda infatti hanno manifestato il loro dispiacere, ma hanno anche sottolineato come per questioni igieniche sia vietato servire alcuni tipi di veicoli. Come per l’appunto quelli che prevedono la trazione animale. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il cavallo, 46, la carrozza, 22, il panino, 84, il parcheggio, 54, e il commesso, 35. Per chi vuole giocare anche al 10eLotto proponiamo come Numero Oro la protesta, 82.



