LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 NOVEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 14 novembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 119/2020. Prima però concentriamoci su statistiche e risultati di giovedì 12 novembre, a partire da quanto accaduto nel gioco del Lotto. La vincita più importante è stata quella registrata a Pioltello (MI), dove un fortunato giocatore a portato a casa la bellezza di 124mila e 750 euro grazie ad una puntata complessiva da 3 euro sui numeri 1-12-44-69 sulla ruota Nazionale. Come ha fatto? Semplice, ha centrato 6 ambi, 4 terni e una quaterna. Festeggiamenti importanti anche quelli conseguiti ad Arzano, in provincia di Napoli, con due vincite, per un bottino totale di quasi 100mila euro, ottenute grazie ai numeri 12-28-88 sulla ruota di Napoli. Capitolo 10eLotto: il successo più importante è quello registrato a Barletta, con un 8 Doppio Oro che ha regalato una vincita da 20mila euro grazie ad una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. La seconda vincita più alta del giorno è quella da 15mila euro realizzata a Torpe (NU) frutto di un 7 Doppio Oro, terza piazza per Locorotondo (BA) con un 6 Oro da 12.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO Dopo aver analizzato le statistiche dell’ultimo concorso di Lotto e 10eLotto, concentriamoci sulle quote del Superenalotto di giovedì 12 novembre. Ancora una volta i due premi più ambiti, il Jackpot associato al “6” e il “5+1”, sono sfuggiti ai tanti giocatori che hanno tentato la sorte. In tre invece sono stati abbastanza fortunati da fare “5” portandosi a casa un premio da 53.233,55 €. Il “4” ha reso più felice la serata di 402 giocatori che hanno potuto intascare 406,18 €. Il “3” è valso 31,29 € a 15.667 fortunati, mentre in 246.349 hanno dovuto accontentarsi di un premio di consolazione da 6,17 euro associato al “2”. Vincite importanti anche quelle registrate nel concorso parallelo SuperStar: i tre che hanno totalizzato il “4 Stella” hanno infatti festeggiato una vincita da 40.618,00 €. Il “3+SuperStar” ha assicurato un premio da 3.129,00 euro a 96 fortunati, mentre al “2 Stella” era associata la consueta vincita da 100 euro di cui hanno beneficiato in 1.440. I canonici premi da 10 e 5 euro ascrivibili a “1 Stella” e “0+SuperStar” sono stati vinti rispettivamente da 10.917 e 29.208 giocatori. COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO? Jackpot del Superenalotto sia andato vacante anche giovedì, significa una sola cosa in vista del concorso di oggi, sabato 14 novembre: il montepremi sarà ancora più alto. Per la precisione parliamo di 64.400.000, una cifra da far venire le vertigini. Voi sapreste come investire una somma simile? Se sì, buon per voi, ma per i più indecisi potrebbe fare piacere un suggerimento su un progetto da finanziare: sì, ad un certo punto potreste davvero pensare di diventare dei filantropi! Come sempre ci affidiamo a kickstarter.com, la piattaforma in cui le idee originali sono sempre di casa. Oggi ci lasciamo affascinare da Pepper Cannon: il macinapepe per gli amanti del pepe. La particolarità di questo aggeggio che ha già superato il mezzo milioni di dollari di donazioni è che riesce a spargere la stessa quantità di pepe che riuscireste a riversare nel piatto dopo 70 mosse con sole 7 azioni. Ci sono dei casi però in cui le parole da sole non bastano: Il fatto che ildel Superenalotto sia andato vacante anche giovedì, significa una sola cosa in vista del concorso di oggi, sabato 14 novembre: il montepremi sarà ancora più alto. Per la precisione parliamo di 64.400.000, una cifra da far venire le vertigini. Voi sapreste come investire una somma simile? Se sì, buon per voi, ma per i più indecisi potrebbe fare piacere un suggerimento su un progetto da finanziare: sì, ad un certo punto potreste davvero pensare di diventare dei filantropi! Come sempre ci affidiamo a kickstarter.com, la piattaforma in cui le idee originali sono sempre di casa. Oggi ci lasciamo affascinare da Pepper Cannon: il macinapepe per gli amanti del pepe. La particolarità di questo aggeggio che ha già superato il mezzo milioni di dollari di donazioni è che riesce a spargere la stessa quantità di pepe che riuscireste a riversare nel piatto dopo 70 mosse con sole 7 azioni. Ci sono dei casi però in cui le parole da sole non bastano: guardate con i vostri occhi perché Pepper Cannon è così speciale! LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Quando mancano ormai poche ore alla doppia estrazione di Lotto e Superenalotto potreste appartenere a quella fascia di giocatori che non ha dei numeri a cui è particolarmente affezionato. Per voi, nella scelta della schedina da giocare, potrebbe tornare utile l’aiuto della Smorfia Napoletana. Partiamo come sempre da un fatto di cronaca da cui trarre spunto: in questo caso l’elezione di Antonella Polimenti a rettrice dell’università La Sapienza di Roma. Per la prima volta a guidare l’ateneo capitolino c’è una “donna”, quindi optiamo per il numero 21. Immancabile il numero corrispondente alla “università”, in questo caso il numero 87, e quello che sta ad indicare “Roma”, ovvero l’88. Abbiamo anche un numero da associare alla parola “rettore”, ovvero il 41, mentre scavando a fondo nella biografia di Polimeni troviamo che prima di essere eletta per questo prestigioso incarico era preside della facoltà di “Medicina”, numero 85. Gran finale per la “sapienza”, numero 8 della Smorfia partenopea.

