LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 NOVEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 novembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 137/2019. Solo gli appassionati che azzeccheranno le combinazioni vincenti potranno portarsi a casa i bottini delle due lotterie. In attesa del risultato dell’estrazione, rivediamo la statistica dello scorso martedì, fra combinazioni fortunate e tesoretti. Al primo posto della classifica troviamo il 10eLotto con un 9 Doppio Oro registrato a Perugia, del valore di 100 mila euro. Seconda posizione per Nova Siri, in provincia di Matera, con un bottino da 20 mila euro centrato grazie ad un 9. Segue Sant’Agata Li Battiati, in provincia di Catanzaro, con un 3 Doppio Oro del valore di 15 mila euro. Il montepremi del 2019 ammonta invece a 3,9 miliardi di euro, di cui circa 28 milioni distribuiti nello scorso appuntamento. Alla guida della Top 4 del Lotto troviamo un giocatore di Sanremo, in provincia di Imola, che ha realizzato 18 mila euro con un terno secco su Genova. Il capoluogo della Liguria premia inoltre un appassionato con 14.250 euro, mentre Milano si posiziona sul terzo gradino con un ambo secco su Cagliari da 12.500 euro. All’ultimo posto troviamo invece una doppia vincita imbroccata a Borgo Birgilio, in provincia di Mantova, con tre numeri centrati su Genova. Il premio in entrambi i casi è da 9.750 euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sestina pronta ad apparire nella nuova estrazione del SuperEnalotto. Il Jackpot piazzerà sul vassoio d’argento 31,9 milioni di euro, un tesoretto che per ora è riuscito a sfuggire a tutti gli appassionati che vorrebbero acciuffarlo. Ancora poche ore prima dell’appuntamento con il gioco della Sisal: come distrarci senza distogliere l’attenzione dal concorso? Di certo ricontrollando la statistica precedente, scoprendo quote e tesoretti distribuiti lo scorso martedì. Assenti 5+ e 5+1, mentre il primo posto della classifica va al 4+ da quasi 67 mila euro, indovinato da sette vincitori. Seguono sei tagliandi vincenti per il 5 da oltre 30 mila euro, mentre il 3+ premia 86 giocatori con 3.832 euro a testa. Sono invece 422 i partecipanti ad aver indovinato il 4, con tesoretto da 669,83 euro. In rialzo il 3, da 38,32 euro, che regala la sua quota a 17.095 appassionati. Passiamo quindi al 2, in leggero miglioramento, con un bottino da 5,96 euro conquistato da 290.557 vincitori. Il 2+ da 100 euro finisce invece nelle tasche di 1.167 giocatori, mentre l’1+ regala i suoi 10 euro a 8.609 partecipanti. In ultima posizione, ancora una volta, troviamo lo 0+ da 5 euro, imbroccato da 19.276 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il suo Jackpot ci faranno compagnia anche questa sera, grazie ad una nuova estrazione da non perdere. Gli appassionati italiani sono pronti per guardare in faccia la Fortuna e sfidare il fratello Fato: chi riuscirà a registrare i premi maggiori? E soprattutto quali progetti vorreste realizzare con la vostra vincita? Alcuni dei giocatori in gara non hanno ancora pensato allo step finale della competizione, ma per fortuna la nostra Rubrica ha già pronta un’idea da proporvi. Grazie a KickStarter, oggi parliamo di Findster Home, un localizzatore GPS in grado di monitorare il tuo animaletto domestico. Il dispositivo però offre molto di più: la possibilità di tenere sotto controllo il benessere dell’animale, fornendo via app i dettagli sulla sua attività cardiaca. Findster Home è provvisto di una stazione base da tenere a casa ed a cui collegarsi tramite dispositivi mobili o desktop oppure semplicemente con il proprio smartphone. Si potrà comunicare con la base grazie alla tecnologia cloud, utile per collegare la station al collare del nostro pelosetto. L’apparecchio consente inoltre di connettere tre differenti amici a quattro zampe. Il goal da oltre 27 mila euro è già quasi raggiunto: mancano 29 giorni alla chiusura dell’asta!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti stanno per aprire la porta ad una nuova ed emozionante estrazione: siete pronti? Gli appassionati dall’occhio esperto avranno di certo già individuato i numeri da giocare, saranno corsi in ricevitoria ed ora aspetteranno solo l’inizio del concorso. Altri partecipanti invece navigano in cattive acque, piene di dubbi su come compilare la schedina. La nostra Rubrica si rivolge proprio a questa fetta degli aspiranti vincitori italiani: scopriamo insieme la news che abbiamo selezionato per voi e il pensiero della smorfia napoletana sui numeri da giocare. Parliamo di cronaca nera e voliamo fino a New York, dove un dipendente dei Servizi Sociali ha fatto causa alla Polizia per un motivo particolare. Nel tentativo di catturare un pericoloso assassino, le autorità infatti hanno deciso di isolare la zona di Binghamton impedendo ad alcuni lavoratori di uscire dagli edifici. James Kauchis ha trovato però immotivata la decisione dei poliziotti di impedire a lui e a tanti altri di usufruire dell’attesa pausa pranzo, per quanto i dipendenti confinati abbiano comunque ottenuto cibo e bevande per rifocillarsi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’assassino, 44, la pausa, 7, il pranzo, 89, il confine, 10, e il processo, 41. Come Numero Oro scegliamo invece la Polizia, 53.



