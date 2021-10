LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 OTTOBRE 2021

Si torna ad incrociare le dita in vista delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 14 ottobre 2021. Si tratta dell’appuntamento centrale della settimana che tra qualche ora vedrà svelare i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 123/2021. Nell’attesa ci viene in soccorso il portale Agipronews che propone i principali risultati registrati nel Lotto in occasione del precedente appuntamento con la fortuna. A festeggiare nel concorso dello scorso martedì è stata la città di Bari dove è stato messo a segno un terno secco del valore di 22.500 euro con una giocata di 5 euro. A festeggiare è stato anche un fortunato concorrente che a San Bartolomeo in Galdo (BN) si è portato a casa un premio da 18.250 euro. Tra le altre vincite degne di nota segnaliamo anche quella da 12.975 euro realizzata a Gioiosa Marea, in provincia di Messina e due vincite a Roma rispettivamente di 11.875 e 9750 euro. In totale nell’ultimo concorso del Lotto sono stati vinti 5,9 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno 888,8 milioni in tutta Italia.

Si volta pagina per passare rapidamente a dare uno sguardo alla situazione del 10eLotto che nel concorso di martedì scorso ha visto trionfare la Sardegna con un totale di 43 mila euro. Il premio maggiore è stato realizzato ad Ossi, in provincia di Sassari, dove con una puntata di 3 euro su un’estrazione frequente è stato centrato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro. Grande festa anche a Carbonia (SU) con un 7 Doppio oro da 15 mila euro e a Ghilarza (OR) con un 7 Oro da 8 mila euro. Nel corso dell’ultimo concorso sono stati incassati 28,4 milioni di euro in tutta Italia per un totale dall’inizio del 2021 di 3,3 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il giovedì sera non c’è solo l’attesa per il Lotto ed il 10eLotto ma i riflettori torneranno ad illuminare anche il nuovo concorso del SuperEnalotto. Da mesi ormai lo storico gioco Sisal continua ad appassionare per via del jackpot che continua a salire sempre di più per effetto dell’assenza del “6”. Niente da fare anche nell’ultimo concorso di martedì scorso, durante il quale il “6” ha continuato a sfuggire facendo così raggiungere il jackpot di oggi a quota 95 milioni di euro ed aggiudicandosi il titolo di una delle vincite più alte.

Quella precedente da 156 milioni di euro fu realizzata il 22 maggio scorso a Montappone, in provincia di Fermo. Ad ogni modo, mentre cresce l’attesa non si possono ignorare anche le altre importanti vincite realizzate durante lo scorso concorso del 12 ottobre: tre “5” del valore ciascuno di quasi 63 mila euro sono state realizzate nelle città di Santo Stefano di Magra (SP), San Giovanni in Marignano (RN) e Messina (ME). La serata ha permesso anche di centrare quattro “4 Stella” da 40.951 euro a testa.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Man mano che il jackpot del SuperEnalotto si fa sempre più interessante, ci si domanda in che modo sarà possibile investire, in caso di vincita, il denaro ottenuto. Non solo i grandi progetti come ad esempio il mutuo della casa o della propria attività, ma anche piccoli e grandi sfizi da soddisfare e magari progetti altrui da finanziare. Sotto quest’ultimo punto di vista, ad ogni appuntamento con il SuperEnalotto vi proponiamo anche alcuni interessanti progetti nell’ambito della rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter, che accoglie tutta una serie di creatori da tutto il mondo speranzosi di poter realizzare il proprio sogno.

Questo giovedì è il turno di uno dei tanti progetti presenti: The Happiness. Si tratta di un cortometraggio “su amore, droga, fantasia, coraggio e un treno di felicità”. In merito i creatori hanno spiegato: “Per dare vita alla nostra storia, stiamo cercando di finanziare con il crowdfunding la maggior parte del nostro budget e sarebbe fantastico se vi uniste a noi in questa corsa felice”. La storia è ambientata in Argentina e parla del celebre Mikey Mouse ma i colpi di scena sono dietro l’angolo. Se il progetto vi appassiona potrete decidere di dargli una possibilità scoprendo di più a questo link.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La tappa finale del nostro iniziale viaggio verso i numeri vincenti del Lotto e SuperEnalotto si conclude esattamente con la Smorfia Napoletana. Cosa c’entra con gli appassionanti giochi basati sui numeri? In assenza di ispirazione sulle cifre da mettere in gioco, potrebbe essere utile estrapolare dalle notizie di stretta attualità quelle principali facendo riferimento proprio alla Smorfia.

Lo sapevate che sui treni della metropolitana di Londra adesso è anche possibile fare meditazione? E’ quanto riferisce Tgcom24 svelando l’originale pausa relax. Si tratta di un progetto pensato soprattutto per i pendolari al fine di rigenerarli durante il tragitto casa-lavoro. Pausa, relax e riconnessione sono le tre parole chiave attorno alle quali ruota l’intero progetto. Da questa notizia, ecco quali sono i numeri estrapolati dalla smorfia napoletana: relax 59, treno 4, metro 30, Londra 6, meditazione 60, lavoratore 69.



