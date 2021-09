LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 14 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 14 SETTEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 14 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 110/2021. Come sono andate le cose nelle ultime estrazioni di sabato 11 settembre 2021? Il portale agipronews.it ci informa che per quanto riguarda iL Lotto si è verificato un tris di vincite da oltre 124mila euro ciascuna grazie alla ruota di Bari: festeggiamenti a Costabissara, in provincia di Vicenza, e a Segrate, in provincia di Milano, con i numeri 3-9-54-67.

A proposito di Bari: gioia nella provincia, precisamente a Monopoli, con la vincita arrivata grazie ai numeri 9-19-54-67. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 801,4 milioni di euro da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: vittoria importante a Matelica, in provincia di Macerata, con un 9 Oro da 50mila euro. Sul podio delle vincite dell’ultimo concorso anche un 6 Oro da 25mila euro realizzato a Barzano (LC) e due 9 da 20mila euro l’uno ad Alzate Brianza (CO) e a Ormelle (TV). Assegnati con il 10eLotto premi per 23,4 milioni di euro in tutta la Penisola, per un totale che supera i 3 miliardi da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Le quote del Superenalotto di sabato non condeono la gioia del Jackpot a nessuno dei giocatori che hanno sfidato la sorte. Vacante anche il prmeio relativo al “5+1”. Ciò significa che il premio più alto di giornata è stato quello associato al “5”: ad aggiudicarselo otto giocatori, per loro una vincita da 26.618,22 euro. Il “4” ha premiato con 367,69 euro ben 587 fortunati, mentre i 29,50 euro associati al “3” sono andati a 22.090 anonimi. Ultimo premio assegnato?

Quello da 5,49 euro andato ai 368.796 giocatori che hanno totalizzato 2 punti. Capitolo SuperStar: quello di sabato è stato un concorso avaro di soddisfazioni. Si pensi che né il “5 Stella” né il “4 Stella” sono stati assegnati. Il “3 Stella” è stato il premio più alto di giornata: ad aggiudicarselo 91 persone che hanno vinto 2.950,00 euro. I tradizionali 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.516 persone, mentre l’1 Stella è andato a 10.415 persone che hanno vinto 10 euro. Ultimo premio? Lo “0 Stella” da 5 euro fatto proprio da 23.959 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 80.600.000 euro. Come investire tale cifra in caso di vittoria? L’idea è quella di investire una piccola parte in uno dei tanti progetti innovativi presenti su kickstarter.com. Quale? Oggi vogliamo parlarvi di The Hug: la traduzione letterale in italiano sarebbe “l’abbraccio”, ma in questo caso parliamo di un’invenzione che gli sviluppatori descrivono in questi termini: “Un comodo sensore + app che tiene traccia dell’assunzione di acqua e ti guida verso un’idratazione ottimale”. Come funziona? I progettisti spiegano: “Cos’è per te una vita sana? È essere in grado di rendere meglio a scuola, in palestra o anche in ufficio? È ridurre al minimo i rischi di diversi disturbi? O è semplicemente sentirsi meglio ogni giorno?

Molte persone semplicemente non bevono abbastanza acqua e sono costantemente disidratate senza nemmeno rendersene conto. Non solo la disidratazione diminuisce le prestazioni mentali e fisiche, ma ci rende anche più propensi ad ammalarci. Hug è una soluzione conveniente che ti aiuta a rimanere correttamente idratato. Consiste in una fascia con sensore e un’app per iOS. Basta infilare il sensore The Hug intorno a praticamente qualsiasi bottiglia d’acqua e collegarlo a un dispositivo iOS. Utilizzando i dati di movimento e gli algoritmi, il sensore The Hug traccia la quantità di acqua che bevi, dandoti dei promemoria automatici tramite la fascia sensore e l’app iOS per assicurarti di mantenere un’idratazione ottimale. Pensatelo come il vostro allenatore personale di idratazione, con l’obiettivo di cambiare le vostre abitudini di idratazione!”. Curiosi di vedere come funziona? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Ultimo capitolo della nostra rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto? Quella riservata alla Smorfia Napoletana. In questo spazio cerchiamo di indovinare quali numeri usciranno nel concorso odierno cercando di interpretare uno degli eventi di cronaca che ci hanno colpito, proprio alla luce della Smorfia Napoletana. Esempio: l’argomento politico di questo momento è il green pass e la sua estensione a tutti i lavoratori. Puntiamo allora sul “verde”, corrispondente al numero 1, e sul “certificato”, numero 60.

Di che si tratta? Di fatto di un “lasciapassare”, numero 15, per i luoghi e gli eventi pubblici. Questo è lo “strumento”, numero 87, designato dal “governo”, numero 23, per riuscire a contenere al meglio il “virus”, numero 90, unitamente al “vaccino”, numero 70. Beh, ci sembra di avervi fornito abbastanza numeri per giocare. Possiamo congedarci: pronti a vincere? Noi ce lo auguriamo per voi…



