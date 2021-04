LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 APRILE 2021

Torna il consueto appuntamento con le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 aprile 2021. Conto alla rovescia in vista dei numeri vincenti sul concorso Sisal numero 45/2021. Come ingannare l’attesa? Poco prima di scoprire quali sono le nuove combinazione vincenti potrebbe essere utile dare uno sguardo ai risultati registrati lo scorso martedì grazie ai dati forniti dal portale Agipronews. E’ soprattutto il 10eLotto ad aver fatto registrare le vincite più interessanti dell’intero concorso. Milano si riconferma città particolarmente fortunata dal momento che è stata centrata una vincita da 2,5 milioni di euro.

L’anonimo giocatore ha centrato tutti e 10 i numeri prescelti in modalità “Oro”: la schedina fortunata è stata convalidata in una delle estrazioni frequenti di giornata. Quello messo a segno rappresenta il secondo premio più alto da inizio anno dopo quello da 5 milioni vinto a fine gennaio ancora una volta in provincia di Milano, esattamente a Cesano Boscone. Ad oggi il 10eLotto ha distribuito in tutta Italia premi per un totale di oltre 1,3 miliardi di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Questa sera, giovedì 15 aprile, torna anche l’appuntamento con il SuperEnalotto. Una tappa che si fa sempre più interessante tra gli amanti del gioco per via del jackpot che incrementa sempre di più, concorso dopo concorso, il suo valore. L’assenza dell’ambito “6” anche nella precedente estrazione di martedì ha contribuito a far aumentare ulteriormente il premio in palio che per questa nuova estrazione odierna raggiunge quota pari a 137,7 milioni di euro! Questo rappresenta non a caso il sesto premio più alto nella storia del gioco. L’ultima estrazione ha portato a far festeggiare ben cinque appassionati che grazie al “5” si sono portati a casa la somma di 25.850 euro a testa! L’ultimo “6” risale invece alla scorsa estate, esattamente allo scorso 7 luglio 2020 quando un fortunato giocatore centrò a Sassari, in Sardegna, il premio da 59 milioni di euro. A proposito di SuperEnalotto, è sempre Agipronews a segnalare un premio da 58 mila euro in “scadenza” il prossimo 30 aprile: lo scorso 30 gennaio a Bariano, provincia di Bergamo, un fortunato concorrente ha centrato una ricca vincita ma secondo l’Ufficio Premi di Sisal, ad oggi non sarebbe ancora stata riscossa (ed i termini starebbero ormai per scadere).

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Si torna a domandarsi anche questa settimana come poter spendere in caso di vincita al SuperEnalotto il ricco tesoretto. Il jackpot del gioco che si rinnova questo giovedì, infatti, cresce sempre di più toccando vette incredibili. Se la casa resta l’obiettivo fondamentale degli italiani, dopo aver soddisfatto gli sfizi piccoli e grandi, come poter investire al meglio il proprio denaro? Per rispondere a questa domanda e trarre ispirazione, come sempre presentiamo la nostra tradizionale rubrica basata sui progetti presenti sulla piattaforma Kickstarter. In questo nuovo appuntamento ci parliamo di JoGo – La cannuccia per caffè. Si tratta di uno strumento che permette di preparare istantaneamente una bella tazza di tè o caffè in maniera pratica e portatile. Nella descrizione del progetto si legge: “JoGo è una cannuccia riutilizzabile che è dotata di un filtro a rete in attesa di brevetto che permette di godere di una robusta tazza di caffè, di tè a foglie sciolte o di quel fresco mojito, ovunque e in qualsiasi momento”. Se vi piace gustare la vostra bibita preferita in qualunque momento della giornata, questo potrebbe essere il progetto che fa per voi. Clicca qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci al consueto appuntamento con la smorfia napoletana, il Lotto ed il SuperEnalotto. Tre mondi così apparentemente distanti ma in fin dei conti così vicini tra loro, uniti dall’affascinante presenza dei numeri e dei loro significati. Questo nuovo focus potrebbe tornare utile a chi è alla ricerca della giusta ispirazione in assenza di numeri da mettere in gioco in vista della nuova estrazione di oggi. Diamo quindi uno sguardo alle notizie di stretta attualità, andando a caccia di quella più stravagante dalla quale estrapolare i potenziali numeri da giocare. Si avvicinano i funerali del principe Filippo e dalla casa reale arriva il no secco alle uniformi. La regina Elisabetta II dirà addio al marito in una Londra blindatissima ed alla presenza di 30 partecipanti ma secondo i media locali pare che gli uomini della Royal Family che hanno prestato servizio militare non indosseranno l’uniforme. Una decisione che sarebbe stata presa dalla stessa Regina per proteggere il principe Harry. Ed ecco una serie di numeri pronti da giocare: il 73 (Regina), il 13 (Principe), il 48 (Principe morto), il 55 (Funerale), 66 (Funerale reale).



