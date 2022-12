Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 DICEMBRE 2022

Il Lotto, il Superenalotto e il Simbolotto, con i loro numeri vincenti, fanno irruzione nel panorama dei concorsi a premi di oggi, giovedì 15 dicembre 2022 (concorso Sisal numero 150), regalando emozioni e una vibrante attesa a tutti gli scommettitori. Mentre attendiamo di conoscere il responso dei sorteggi odierni, passiamo ad analizzare ciò che è avvenuto in occasione dei sorteggi di martedì 13 dicembre, partendo dal gioco del Lotto. In tal senso, è arrivata ad Alassio, in provincia di Savona, la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nella località ligure sono stati vinti 67.250 euro 6-19-26-72 sulla ruota di Torino, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. Giornata fortunata in Liguria, dove si sono registrate altre due vincite importanti: la prima, da 50.596 euro, è arrivata ad Ameglia (SP) con una giocata di 5 euro sulla ruota di Genova, mentre la seconda, da 14mila euro, è arrivata a Sanremo (IM). Festa anche a Milano, dove sono stati vinti 47mila euro con i numeri 23-30-36 sulla ruota di Milano. Tripla vincita in Campania: la più alta è arrivata a Nocera Inferiore (SA) per 25.350 euro con una giocata effettuata su tutte le ruote. Le altre due sono arrivate a Casoria (NA) per 24.900 euro e a Napoli per 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro, per un totale di un miliardo di euro da inizio anno.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO: NUMERI VINCENTI/ Estrazioni 13 dicembre e il Jackpot?

Osservando poi l’ultimo sorteggio del 10eLotto, in Campania sono state centrate vincite complessive per 42.500 euro. A Qualiano, in provincia di Napoli, è stato realizzato un 9 da 20mila euro, mentre a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, sono stati messi a due 4 Extra da 11.250 euro ciascuno. La vincita più alta di giornata arriva però da Genova, con un 6 Oro da 24.750. Da segnalare anche 23mila euro totali vinti in Lombardia grazie a 3 Oro da 13mila euro indovinato a Milano e a un 7 Doppio Oro da 10mila euro centrato a Porlezza, in provincia di Como. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione oggi, 13 dicembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Non solo il Lotto: c’è anche il Superenalotto nel panorama delle lotterie odierne. I numeri vincenti di stasera potrebbero regalare 327,1 milioni di euro a colui che riuscisse a centrare la combinazione fortunata senza commettere alcun errore: un’impresa complicata, che nessuno ha realizzato negli ultimi 19 mesi (era il 22 maggio 2021 quando il montepremi in palio fu agguantato a Montappone, in provincia di Fermo). Intanto, sottolineiamo che nell’estrazione del Superenalotto di martedì 13 dicembre sono stati undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 23.606,01 euro a testa. Da segnalare anche sedici “4 stella” da 47.454 euro ciascuno.

SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 12 dicembre 2022

Vi ricordiamo, a proposito del Superenalotto, l’esistenza di WinBox, che mette in palio premi addizionali immediati e una seconda chance dopo l’estrazione. Per sognare una vittoria bastano sei numeri, da giocare in una delle oltre 30mila ricevitorie sul territorio oppure online, in modo comodo e sicuro, su uno dei portali web autorizzati che si trovano sul sito Superenalotto.it oppure sulla applicazione ufficiale Superenalotto. I giocatori della lotteria Sisal sono sempre più propensi all’utilizzo dei canali digitali, tanto che oggi circa il 60% di loro li consulta regolarmente.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di successo al Lotto e al Superenalotto per mezzo dei loro numeri vincenti, come si potrà investire la cifra ricavata? Sognare non costa niente e, soprattutto, in periodo natalizio i desideri possono trovare forma anche per effetto di una ricca vincita. Se state già fantasticando sugli sfizi che vi potreste concedere a fronte di una vittoria, vi suggeriamo anche di dare un’occhiata alla piattaforma Kickstarter, che riporta online i progetti a caccia di finanziamento proposti da creativi di tutto l’orbe terracqueo.

Fra questi compare “Bit Bar II – Cacciavite EDC aggiornato e tascabile”. Di seguito, ecco la sua descrizione: “Il Bit Bar è uno degli strumenti più popolari mai realizzato. Nel corso degli anni abbiamo utilizzato questo strumento innumerevoli volte. Abbiamo migliorato l’idea con un pulsante scorrevole, un corpo completamente chiuso, due angoli di azionamento e una clip da tasca per il trasporto, oltre a un braccio di estensione da 60 mm e fodero in pelle in dotazione. Siamo consapevoli che ognuno ha esigenze diverse quando si tratta di attività quotidiane, quindi la possibilità di conservare e utilizzare 8 punte esagonali standard da 1/4″ che già possedete vi consente di personalizzare rapidamente la barra portapunte in base alle vostre necessità”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I significati dei numeri vincenti del Superenalotto e del Lotto sono permeati come sempre dalla smorfia napoletana, ritenuta un’autentica oracolo da tutti gli scommettitori. Noi de IlSussidiario.net, a tal proposito, vogliamo indossare per un momento i panni dei giocatori e provare fornire un consiglio, augurandoci che, in questo giovedì 15 dicembre 2022, la buona sorte si manifesti in tutta la sua clemenza.

Di conseguenza, consultiamo il sito Rai News e lasciamoci ispirare da una delle notizie del giorno: alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, in piazza del Campidoglio a Roma, è stato inaugurato l’albero di Natale a pedali. Una scelta ecologica, che vedrà protagonisti residenti e turisti che potranno contribuire, fino al 6 gennaio, a illuminare la stella pedalando sulle biciclette generatore. “L’energia non è un dato che c’è, ma va prodotta, e lo si può fare in modo sostenibile, non necessariamente pedalando, ma bisogna iniziare a preoccuparsi del fatto che dobbiamo trasformare il modo in cui generiamo e distribuiamo la nostra energia”, ha dichiarato il primo cittadino. Quali sono i numeri connessi a questa notizia natalizia? Partiamo con il 40 (albero), per proseguire quindi con il numero 25 (Natale). Ci sono poi l’88 (Roma), il 62 (sindaco) e il 38 (pedalare).











© RIPRODUZIONE RISERVATA