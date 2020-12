LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 15 dicembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 132/2020. Prima di proiettarci verso quello che accadrà questa sera diamo però uno sguardo al passato recente, ovvero a quanto accaduto sabato scorso. Iniziamo dal gioco del Lotto, dove la vincita più importante di giornata, come riportato da agipronews, è stata registrata a Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un fortunato giocatore ha vinto oltre 124mila euro (precisamente 124.750) dopo aver puntato su quattro numeri (6 11 29 89) sulla ruota di Bari, centrando sei ambi quattro terni e una quaterna. Per quanto riguarda il 10eLotto invece lo scettro di giocatore baciato dalla Dea bendata spetta ad un anonimo di Fossano, in provincia di Cuneo, grazie a un “9” centrato in modalità “Oro” che gli è valso un premio di 50mila euro. Sul podio delle vincite troviamo poi i 25mila euro vinti grazie a un “7” centrato a Pavia e i 20mila intascati da due fortunati a Pietrasanta (LU) e Milano.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose nel concorso del Lotto e del 10eLotto di sabato, adesso spostiamo il mirino sulle quote del Superenalotto. Ancora una volta nessuno è riuscito a mettere le mani sull’ambito Jackpot, ma un fortunato ha potuto festeggiare un “5+1” da 670.721,92 che non potrà non cambiargli la vita. Gioia anche per gli undici giocatori che facendo “5” si sono portati a casa ben 19.699,53 €. In 905 hanno invece realizzato il “4” da 242,51 €, provando una gioia maggiore dei 29.536 che con il “3” hanno intascato 22,45 €. Premio di consolazione? Ovviamente per chi ha fatto “2”, ovvero i 432.579 che hanno ottenuto “solo” 5 euro. Ma come sono andate le cose nel concorso parallelo, quello del SuperStar di sabato? Il premio più alto è andato all’anonimo che ha messo le mani sul “4 Stella” vincendo 24.251,00 €. Alle sue spalle in ordine di importanza il “3+SuperStar” che ha consentito a 93 giocatori di vincere 2.245,00 €. Il “2 Stella” ha regalato 100 euro a 1.675 fortunati. Chiudono i premi da 10 e 5 euro associati all’1 Stella e allo “0+SuperStar”, andati rispettivamente a 10.396 e 21.550 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con un Jackpot del Superenalotto che ancora una volta è stato solamente sfiorato nel corso dell’ultimo appuntamento con il gioco che rappresenta per milioni di italiani un’occasione di svolta, è lecito domandarvi cosa fareste se foste proprio voi a vincere i 76.800.000 € in palio in questo martedì 15 dicembre 2020. Il nostro consiglio, nel caso in cui vi trovaste a diventare milionari, è di trovare la generosità per finanziare uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma kickstarter.com. Nell’epoca delle mascherine non possiamo fare a meno di porre l’attenzione su “Blanc”, una maschera facciale abilitata HEPA che protegge voi e la vostra identità, mettendo in evidenza il vostro stile personale con centinaia di pannelli intercambiabili. Blanc protegge gli occhi, il naso e la bocca dal mondo esterno. Tutta l’aria viene filtrata attraverso 2 filtri HEPA ad alta efficienza riutilizzabili e sostituibili, garantendo aria pulita e fresca ad ogni respiro. Per usare le parole degli sviluppatori:”Mantenete la vostra identità al sicuro dietro i suoi pannelli frontali opachi e intercambiabili. Regolate la maschera al vostro abbigliamento o a qualsiasi occasione in 2 rapidi movimenti”. L’idea vi attrae? Lo farà ancora di più dopo aver visto con i vostri occhi…

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di oggi non avete ancora individuato i numeri da giocare all’estrazione di oggi di Lotto e Superenalotto? Male, ma non malissimo, per il semplice fatto che la Rubrica de ilsussidiario.net è pensata apposta per venire incontro alle vostre esigenze. Per trarre ispirazione ci basiamo su un fatto di cronaca che ha attirato la nostra attenzione e lo interpretiamo alla luce della Smorfia Napoletana. E’ notizia di poche ore fa che il Collegio Elettorale Usa si sia riunito confermando ufficialmente la vittoria di Joe Biden alle ultime elezioni americane sancendo la sconfitta del presidente uscente Donald Trump. Dobbiamo allora partire inevitabilmente dalla parola “America”, che nella Smorfia partenopea si associa al numero 89. Il “collegio” è il numero 45, guarda caso lo stesso che indica il “presidente”. Immancabili le parole “vittoria”, numero 71, e sconfitta, numero 25. Gran finale dunque per le “elezioni”, numero 68.



© RIPRODUZIONE RISERVATA