Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 FEBBRAIO 2022

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 15 febbraio 2022, si stanno avvicinando a grandi passi. Entro la serata odierna scopriremo quali siano i numeri vincenti del concorso del Lotto Sisal n. 20/2022. Intanto, andiamo a ricapitolare cos’è successo sabato. Secondo quanto reso noto dal portale Agipronews, un fortunato giocatore di Bareggio, in provincia di Milano, ha centrato un premio di 249.500 euro grazie a sei ambi, 4 terni e una quaterna, mettendo a segno la seconda vincita più alta del 2022, dietro solo ai 600 mila euro vinti lo scorso 22 gennaio a Milano. Sempre in Lombardia, poi, sono arrivate altre due vincite, con la prima che è stata centrata a Garbagnate Milanese, in provincia di Milano, pari a 16.636,90 euro, mentre l’altra ha visto protagonista un giocatore di Melzo, in provincia di Milano, che ha portato a casa 9.750 euro, facendo arrivare il totale delle vincite in regione a quota quasi 276mila euro.

Da segnalare anche una vincita di 22.750 euro a Castelfidardo (Ancona) mentre nel Lazio sono state centrate vincite per quasi 41 mila euro. La prima ha visto protagonista un giocatore di Fara in Sabina, in provincia di Roma, che ha portato a casa una vincita pari a 22.500 euro con un terno secco, mentre l’altra ha premiato un giocatore della Capitale, che con 3 ambi e un terno ha centrato un premio di 18.250 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,1 milioni di euro, per un totale di 134 milioni da inizio anno.

Come è andata invece col 10eLotto? È stato premiato un giocatore di Scanzano Jonico, in provincia di Matera, che ha centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro con una puntata da 4 euro su un’estrazione frequente. Si festeggia anche a Mirandola, in provincia di Modena, con un 7 Doppio Oro da 25mila euro, realizzato con una puntata da 15 euro su un’estrazione frequente. Sul gradino più basso del podio si piazza Treia, in provincia di Macerata, con un 4 Oro da 9mila euro. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 449,4 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Con il Lotto e il 10eLotto sale anche l’attesa in vista di un’altra lotteria molto seguita, vale a dire quella del Superenalotto. Lo storico gioco targato Sisal rinnova il suo nuovo appuntamento nella serata di oggi, martedì 15 febbraio 2022. Nell’ultimo concorso del Lotto e Superenalotto dello scorso sabato, ancora una volta nessun concorrente è riuscito a centrare il 6, facendo così salire ulteriormente di qualche gradino il maxi-montepremi, che è arrivato a quota 156,4 milioni di euro.

Si tratta quasi della stessa cifra dell’ultimo jackpot realizzato ormai quasi un anno fa. L’ultimo “6” fu infatti centrato il 22 maggio dello scorso anno a Montappone (FM) ed era pari a 156 milioni di euro. Nel concorso di sabato 12 febbraio sono stati sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 41.702,32 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 28.304 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto è davvero molto elevato e ingolosisce gli scommettitori. Certo, un problema che in molti vorrebbero avere, ma di fronte al quale potrebbero poi trovarsi impreparati. Ecco allora che, in questo approfondimento, torniamo a suggerirvi alcuni progetti creativi sui quali investire con altruismo per consentire ad altre persone di coronare il proprio sogno. Fra questi, ve ne consigliamo uno presente sulla piattaforma Kickstarter.

Ad esempio, Christina Harshbarger, una giovane statunitense, raccoglie fondi per il suo progetto “Life Lesson”: teso a fare sì che un gruppo di studenti di cinema della University of North Carolina Wilmington possa creare il suo cortometraggio. “Realizzarne uno è molto difficile, specialmente per i registi principianti, quindi essere in grado di crearne uno mentre siamo ancora a scuola è un’incredibile opportunità di esperienza e crescita – si legge nell’appello –. Nonostante la maggior parte dei nostri costi sia coperta dalle risorse della scuola, abbiamo ancora bisogno di aiuto per pagare alcune necessità che ci aiuteranno ad essere un set cinematografico più professionale. Con i vostri contributi, saremo in grado di acquistare oggetti di scena, abiti di scena, costumi e cibo per il nostro cast e la troupe nei giorni delle riprese. La cosa più importante, però, è che il vostro sostegno ci aiuterà anche a partecipare a festival cinematografici che diffonderanno la nostra creazione a un pubblico più ampio. Vi siamo eternamente grati per il vostro incoraggiamento”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Prosegue il nostro viaggio verso le nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto, numeri vincenti e smorfia napoletana. A proposito di quest’ultimo argomento, è ormai noto che i numeri della smorfia siano forieri di indicazioni utili per scegliere i numeri su cui scommettere nei prossimi concorsi del Lotto e del Superenalotto. Noi de “IlSussidiario.net” proviamo a giocare insieme a voi e a dare una mano ai vostri sogni, fornendovi una cinquina su cui puntare in vista dell’imminente concorso e augurandoci e augurandovi che possa realmente rivelarsi fortunata.

Per farlo, ci ispiriamo alla ricorrenza che è stata celebrata 24 ore fa, ovvero San Valentino 2022, la festa di tutti gli innamorati. Inevitabilmente, i rimandi al sentimento amoroso non possono che essere fortemente presenti nella selezione dei numeri da suggerirvi per consentirvi di inseguire una vincita che possa consentirvi di esultare. Ecco dunque che la cinquina più romantica che il nostro giornale abbia mai avuto modo di suggerirvi in tutti questi anni non può che essere la seguente: 2 (amore) – 14 (cuore) – 16 (sentimento) – 78 (fidanzato/a) – 85 (bacio).



