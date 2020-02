LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 15 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 20/2020. Nuova estrazione del Lotto e 10eLotto per tutti i giocatori italiani: in palio tanti ricchi premi grazie ai numeri vincenti di oggi. Gli appassionati sperano di posizionarsi ai primi posti della classifica delle vincite, ma sappiamo bene che solo i più fortunati potranno salire sul podio. La statistica ufficiale ci svelerà nei prossimi giorni chi è riuscito a tagliare il traguardo, quali regioni hanno battuto le rivali e hanno registrato bottini interessanti. Intanto, grazie all’aiuto di Agipro News, possiamo conoscere i dati legati al concorso dello scorso giovedì. In testa il 10eLotto con la provincia di Pescara: un vincitore di Spoltore ha centrato 9 numeri su 10 per un bottino da 100 mila euro. In seconda base troviamo invece Ostuni (BR) con un premio da 60 mila euro, mentre 20 mila euro sono finiti a Cagliari e Formigine, in provincia di Modena. La classifica delle vincite del Lotto vede invece in testa Calitri, in provincia di Avellino, con un tesoretto da 14 mila euro ottenuto grazie a tre numeri su Napoli. Un partecipante di Ravarino invece ha realizzato 13 mila euro, mentre Cuneo registra il premio da 9.750 euro. Il concorso si conclude inoltre con premi per un valore di 3,6 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot di nuovo in pista per il concorso del SuperEnalotto di questa sera: il montepremi vale 22 milioni di euro circa ed è pronto a dare del filo da torcere a tutti gli aspiranti vincitori. Nell’estrazione dello scorso giovedì invece sono stati raggiunti traguardi davvero interessanti, soprattutto se consideriamo che il 5+1 è ritornato fra i numeri estratti. La statistica ufficiale ci svela che il bottino supera i 552 mila euro, il più ricco dell’intero appuntamento e destinato ad un unico vincitore. La seconda vincita più alta è invece quella del 4+, pari a oltre 36 mila euro e realizzata da un solo partecipante. Sei giocatori fortunati per il 5, con premio da meno di 30 mila euro, mentre per le vincite del 3+ saliamo a 74 con un premio è di 2.800 euro. Per la quota del 4, del valore di 361,12 euro, i biglietti fortunati sono 514in tutto mentre il 3 scende a 28,00 euro tondi e regala il suo tesoretto a 19.686 appassionati. In ultima posizione per le quote variabili troviamo infine il 2, che premia 321.759 partecipanti con 5,28 euro a testa. La serie SuperStar conclude invece la classifica con il 2+ da 100 euro, realizzato da 1.453 giocatori, seguito dall’1+ da 10 euro destinato a 9.113 vincitori. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, indovinato da 20.503 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per unirsi per dare vita ad una nuova estrazione. Gli appassionati della Sisal sono pronti a scattare verso la meta finale e chissà che qualcuno dei più fortunati non riesca ad indovinare la sestina vincente. Possiamo solo attendere l’inizio del concorso per scoprire i numeri vincenti e i premi più generosi! Intanto ogni giocatore può occupare al meglio il proprio tempo pensando al momento della vincita e soprattutto a come spendere il proprio bottino. Anche la nostra Rubrica ha già analizzato l’ultima fase della corsa a premi, individuando per voi un’idea lanciata su KickStarter che potrebbe interessarvi. Parliamo di Orbitkey Nest, un supporto portatile e personalizzabile che permette di caricare qualsiasi dispositivo in modalità wireless. Orbitkey Nest in realtà è molto di più: il pannello superiore sarà utile infatti per tenere in carica il telefonino, mentre il vano contenitore può essere usato per tenere caricatori, cuffiette, cavi ed effetti personali sempre in ordine. Un dispositivo che verrà apprezzato soprattutto da chi ama viaggiare e vuole essere organizzato al meglio per ogni evenienza. Anche se mancano ancora 33 giorni alla fine dell’asta, il progetto dell’azienda di Melbourne ha già registrato oltre 400 mila euro, a fronte di un obiettivo di 23 mila circa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Manca ancora poco e il Lotto e i numeri vincenti di oggi non saranno più un mistero. Il concorso di questa sera trasformerà tanti giocatori in nuovi vincitori e proprio per questo l’attesa sta diventanto sempre di più febbricitante. Qualcuno però si trova ancora con l’acqua alla gola, visto che individuare i numeri da giocare non è poi così semplice. Lo sa bene la nostra Rubrica, che da sempre si preoccupa di ritardatari e indecisi e che anche oggi vi propone dei numeri da giocare. Come? Grazie all’aiuto della smorfia napoletana e una news scelta per voi, da cui estrarremo i numeri magici che potrete inserire nella vostra schedina. Partiamo dalla notizia e voliamo fino in Thailandia, dove un truffatore è stato arrestato dopo aver messo in atto un piano elaborato solo per rubare un diamante. Il ladro in questione tra l’altro è stato a lungo un commerciante di gioielli di successo e una volta caduto in miseria, ha deciso di passare dall’altra parte della barricata e diventare un furfante. Per riuscire a risalire la cresta dell’onda, ha affittato uno spazio commerciale per creare un finto negozio di gioielli e attirare un indiano in possesso di un diamante davvero prezioso: 10 milioni di baht, ovvero con un valore di oltre 295 mila euro. Il piano è riuscito, ma la Polizia si è attivata subito per catturare il ladruncolo, riuscendo a trovarlo alcuni giorni più tardi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il ladro, 66, il diamante, 29, il piano, 32, l’indiano, 21, il negozio, 11. Come Numero Oro scegliamo invece il gioiello, 81.



