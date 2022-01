Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto: 15 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 GENNAIO 2022

Torna il consueto appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 15 gennaio 2022. Nelle prossime ore conosceremo ufficialmente i numeri vincenti del concorso Sisal n. 7/2022, appuntamento centrale della settimana. Prima però diamo un’occhiata alle quote distribuite nell’ultimo concorso del Lotto. Il portale agipronews.it ci dice che grande protagonista è stata la provincia di Trento: ad Ala sono state centrate infatti tre vincite da oltre 74mila euro ciascuna, per un totale di 224mila euro. Tutto merito di tre giocate complessive da 5 euro l’una: registrati 10 terni, cinque quaterne e una cinquina sulla ruota di Bari. Premiata pure la Lombardia con altre tre vincite e un bottino complessivo che va oltre i 43mila euro: festa a Cinisello Balsamo (MI) con un colpo da 21.660 euro, a Ispra (VA) con altri 12.475 euro e a Milano con 9.250 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 46,7 milioni da inizio 2022. E il 10eLotto? Sempre agipronews.it ci dice che a prendersi la copertina è stata la Lombardia con 255mila euro di vincita riportati. Dove di preciso? Anzitutto a Cugliate Fabiasco, in provincia di Varese, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro; ma anche a Cusano Milanino, in provincia di Milano, con un 8 Doppio Oro anche in questo caso da 100mila euro. Fuori dalla Lombardia da registrare il 9 Doppio Oro da 100mila euro realizzato a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito in tutta Italia quasi 22,7 milioni di euro, per un totale di 134,5 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Focus adesso sull’ultimo concorso del Superenalotto, quello andato in scena giovedì 13 gennaio 2022. Quali sono le quote assegnate? La più alta è associata al “5” da 32.529,37 euro, andata a 6 fortunati giocatori. Il “4” ha premiato 733 giocatori con 279,73 euro, mentre il “3” ha giovato a 22.410 concorrenti, che hanno portato a casa 27,01 euro. Ultimo premio del Superenalotto? Il “2” da 5,63 finito nelle tasche di 330.447 fortunati.

Concentriamoci adesso sulle quote assegnate nel concorso “gemello” del Superenalotto, ovvero il SuperStar. Il premio più alto di giornata è stato quello da 27.973,00 euro fatto proprio dai 3 fortunati che hanno fatto “4 Stella”. In 67 invece hanno vinto 2.701,00 euro facendo “3 Stella”. Il “2 Stella” ha premiato invece 1.870 persone con 100 euro. Ultimi due premi assegnati con “1 Stella” e “0 Stella”: sono quelli da 10 e 5 euro vinti da 12.697 e 29.034 persone. Chiusura riservata ai premi Seconda Chance 1 e 2: le vincite da 50 e 3 euro sono andati rispettivamente a 111 e 16.699 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 15 gennaio 2022, ammonta a 140.400.000 €. Come investire tale somma? L’abitudine de ilsussidiario.net è quella di indicare sempre e comunque uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di attenzione che potreste decidere di sostenere qualora foste proprio voi a mettere le mani sul montepremi. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Loop”, il cuscino da viaggio a spirale per un comfort infinito in movimento. I progettisti, sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com, sono quelli di “Vesta”: un team di designer e ingegneri che ha creato 2 dei prodotti per il sonno più finanziati sul sito.

Loop si propone come “un cuscino da viaggio ultra-versatile con un rivoluzionario design di avvolgimento a spirale, un comfort superiore e materiali premium all’interno”. Curiosi di vedere se l’idea merita il vostro sostegno? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica del Lotto e del Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre vogliamo farci ispirare dalla cronaca e dall’attualità per cercare di azzeccare i numeri estratti del giorno. La notizia delle ultime ore è la candidatura, da parte del centrodestra, di Silvio Berlusconi al Quirinale. Puntiamo allora anzitutto sul numero 45, identificativo della parola “presidente”. Ma come caratterizzare Silvio Berlusconi? Affidiamoci al suo partito: Forza Italia, scegliendo così i numeri 82 e 1, in rappresentanza proprio di “Forza” e “Italia”.

In palio c’è il “Quirinale”, numero 88 della Smorfia partenopea”, e il “centrodestra” (qui possiamo puntare solo sul 27 di “destra”, punta sul “Cavaliere”, numero 89. La nostra interpretazione numerica sarà corretta?



