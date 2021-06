LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 15 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 71/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nel concorso di sabato 12 giugno. Qual è stato il premio più alto del giorno per quanto riguarda il Lotto? Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta è stata registrata ad Alia, in provincia di Palermo, dove un anonimo ha intascato più di 21mila euro grazie ad una puntata complessiva da 3 euro sulla ruota di Cagliari. In seconda e terza piazza per importi vinti sabato troviamo poi un giocatore di Prato (PO) e un altro di Iglesias (SU), capaci di portare a casa rispettivamente 18.250,00 e 13.500,00 euro. Capitolo 10eLotto: il premio più alto del giorno è quello fatto proprio da un giocatore di Cuveglio, in provincia di Varese, che ha fatto festa grazie ad un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Gioia anche a Perugia, dove sono stati vinti 50mila euro, e a Lucignano, in provincia di Arezzo, dove un fortunato giocatore si è portato a casa un premio da 20mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Le quote del Superenalotto di sabato 12 giugno hanno visto restare vacante la casella destinata ai vincitori del “6” e del “5+1”. Ne deriva che il premio più alto di giornata è quello vinto dagli otto giocatori che totalizzando il “5” hanno vinto 26.609,74 €. Il premio da 223,55 euro associato al “4” è andato a 969 giocatori, mentre i 18,66 euro correlati al “3” sono andati a 34.955. Chiusura per il premio da 5 euro collegato al “2”: a vincere questo premio di consolazione sono stati in 462.553. Vediamo ora come sono andate le cose per quanto riguarda il gioco “gemello” del Superenalotto, ovvero il SuperStar. Qui il premio più alto assegnato è stato quello da 22.355,00 euro associato al 4 Stella e vinto da 4 giocatori. Il 3 Stella ha premiato 117 fortunati con 1.866,00 euro, mentre il canonico centone associato al “2 Stella” lo hanno vinto in 1750. Ultimi due premi di giornata quelli associati a 1 Stella e 0 Stella: i 10 euro associati al primo li hanno vinti in 11.291, mentre i 5 euro collegati all’ultimo sono andati a 22.623 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il montepremi del Superenalotto di oggi ammonta a 40.900.000 euro: una cifra importante che qualcuno di voi potrebbe giustamente faticare anche a pensare di investire in toto. Se questo imbarazzo vi riguarda, allora perché non destinare una piccola somma della vostra, eventuale, vincita al sostegno di uno dei tanti progetti innovativi presenti sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com? Se l’idea vi stuzzica, continuate a leggere, perché oggi vogliamo parlarvi in particolare di Green Disc. Come suggerito dal norme, si tratta di un progetto di natura ecologica: ma cosa riguarda di preciso? Facciamolo dire direttamente agli sviluppatori: “GREEN DISC è uno strumento intelligente per la cura di base della catena della vostra bicicletta o della vostra moto. (…) Bastano 30 secondi per una lubrificazione perfetta. GREEN DISC vi supporta nella manutenzione della vostra moto, in modo semplice e preciso. Il lubrificatore a rotazione libera immagazzina lubrificante fino a 30ml e si adatta perfettamente alla catena durante la rotazione sotto una leggera pressione. Ora la giusta quantità di lubrificante viene applicata alla catena e allo stesso tempo vengono assorbite le particelle di metallo abrase. Il lubrificante penetra completamente nella catena”. Sappiamo che questa descrizione forse non è così attraente: ma allora vi siete chiesti perché quest’idea ha già ottenuto finanziamenti per quasi 80mila euro su kickstarter.com? Scopritelo cliccando qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Con le estrazioni di Lotto e Superenalotto alle porte, è inevitabile chiedere una mano alla Smorfia Napoletana per individuare i numeri vincenti di oggi, martedì 15 giugno 2021. Premesso che non abbiamo la palla di vetro, occupiamoci di un’altra palla: quella di calcio. Sono in corso infatti gli Europei, dunque perché non provare ad interpretare secondo la Smorfia partenopea le partite del giorno. Partiamo da Ungheria-Portogallo: simbolo dei magiari è la Corona di Santo Stefano: puntiamo allora sul numero 66 che indica appunto la “corona” e sul 6 di “santo”; il simbolo del Portogallo è invece il gallo di Barcelos: traduciamo dunque questa indicazione giocando il 13 di “gallo” appunto. L’altra partita del giorno? Il big match tra Francia e Germania: scegliamo in questo caso i simboli delle capitali. Per Parigi non si può fare a meno di pensare alla Tour Eiffel, per Berlino invece alla porta di Brandeburgo: giochiamo allora i numeri 11 e 17, ad indicare la “torre” e la “porta”. C’avremo visto giusto?



