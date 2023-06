Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 GIUGNO 2023

Anche oggi è difficile mancare all’appuntamento con l’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto! Siamo al 15 giugno 2023 e siamo certi che anche in questo giovedì gli scommettitori siano a caccia dei premi più golosi. A questo proposito, è sempre interessante dare un’occhiata a cosa è successo durante il concorso precedente, che si è svolto martedì sera.

Per quanto riguarda il Lotto, martedì ad Albenga, in provincia di Savona, sono stati vinti 118.750. Acchiappata a Bari una bella vincita da 23.750 euro, gemella a quella registrata a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Ulteriori 13.260 euro sono poi stati vinti a Roma. Vincite gemelle anche in provincia di Napoli, con due vincite da 13.500 euro a Marigliano e Agerola.

Che dire poi dei premi conquistati con il 10eLotto? Martedì a Firenze sono stati incassati ben 50.000 euro centrando un 9 Oro. A Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, è stata registrata la seconda vincita più alta di giornata, con un 6 Doppio Oro, mentre 9.000 euro sono stati acchiappati a Laveno Mombello, in provincia di Varese, con un 6 Oro; 6.000 euro vinti a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza, con un 6 Doppio Oro. Poi 5.325 euro sono stati avvistati a Tradate, in provincia di Varese, conquistati tramite un “6”.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora che abbiamo visto come si è comportata la Dea Bendata per quanto riguarda il Lotto e il 10eLotto, passiamo a esaminare cosa è successo nel Superenalotto, dove appena la settimana scorsa è stato centrato il “6”, riportando il jackpot ai livelli iniziali. È bene ricordare che la cifra in palio si è già innalzata, arrivando a 12,8 milioni di euro. Martedì scorso sono stati acchiappati 4 “punti 5” del valore singolo da 50.439 euro. Registrati anche 554 “punti 4” che hanno fruttato a ogni giocatore 373 euro ciascuno. Passando ai “punti 3” e ai “punti 2”, sono stati rispettivamente 20.676 e 348.270, del valore rispettivo di 29 euro e 5 euro.

Prima di proseguire, soffermiamoci un istante anche quote SuperStar. Sono stati ben 8 i “4 stella” del valore di 37.359 euro. Si segnalano poi 160 “3 stella” da 2.999 euro, 2.398 “2 stella” da 100 euro, 14.382 “1 stella” da 10 euro e infine 26.561 “0 stella” da 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

È arrivato il momento di sognare in grande e immaginare come si potrebbe investire il jackpot in palio stasera con il Superenalotto. Ci sono davvero tantissimi modi per spendere una cifra così interessante, così tanti che spesso si rischia di dimenticare molte cose in cui avremmo voluto investire quel denaro. Una piccola parte del budget potrebbe essere destinata a supportare progetti originali e indipendenti, come quello pubblicati ogni giorno sulla popolare piattaforma Kickstarter.

Il progetto che abbiamo selezionato per voi oggi è NOVA, una valigia molto particolare. Come leggiamo nella scheda di presentazione, questa valigia è progettata appositamente con tasche e spazi per poter inserire gli abiti – anche quelli eleganti e più facili da stropicciare – in modo che non si rovinino e non presentino pieghe una volta estratti. Poi, si tratta di una valigia che può diventare comodamente un trolley, un borsone da portare a mano oppure da portare in spalla. Insomma, se programmate un bel viaggio con la vostra vincita, questa valigia potrebbe rivelarsi l’alleato ideale!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per cercare di portare a casa i ricchi premi che saranno distribuiti in seguito all’estrazione dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, potrebbe venire in vostro soccorso la Smorfia Napoletana con i suoi particolari simboli e numeri. Ecco quindi che nasce l’idea di carpire dei numeri a partire dai fatti di cronaca del giorno.

Prendiamo come esempio una notizia decisamente particolare riferita dall’Ansa: il noto artista Maurizio Cattelan ha visto riconosciuta la proprietà intellettuale sulla sua celebre “banana”, l’installazione dal titolo “Comedian” che tanto aveva suscitato scalpore nel 2019 all’Art Basel Miami Beach. Quali numeri possiamo ricavare da questa notizia? Intanto il 43, associato appunto alla banana, ma anche il 25, associato alle cause vinte. Alla figura dello scultore, inoltre, possiamo associare il numero 12.











