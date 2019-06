LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 15 giugno: i numeri ritardatari

LOTTO E SUPERENALOTTO, LA SMORFIA NAPOLETANA

I numeri vincenti del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto verranno svelati fra pochissimo: mancano davvero poche ore prima dell’inizio dell’estrazione di oggi. Avete già fatto i compiti a casa come ogni appassionato che si rispetti? Partiamo dai numeri fino alla scelta della ruota, il valore della puntata e le diverse modalità di gioco. Sono però soprattutto i numeri a mettere in difficoltà gli aspiranti vincitori, combattuti se optare per quel sogno fatto la scorsa notte, da cui estrarre i numeri da giocare, e quel maxi sistemone con colleghi e amici che sembra promettere bene. Entrambe le scelte non garantiscono la vittoria, ma lo strumento principe del gioco tradizionale italiano rimane senza dubbio la smorfia napoletana. Ecco perchè la nostra Rubrica si affiderà anche oggi alla sua saggezza, che ci rivelerà quali numeri corrispondono alla news che abbiamo selezionato per voi. Parliamo di generosità ed empatia, i valori che un uomo dell’Illinois ha deciso di riservare ai più sfortunati. Sembra infatti che abbia scelto di offrire un rifugio ai clochard nel suo quartiere di Chicago, ma ha avuto una brutta sorpresa quando le autorità hanno bussato alla sua porta. Il gesto di Greg Schiller non è apparso infatti così positivo agli occhi della Polizia, che ha intravisto invece nel raduno di senzatetto delle feste abusive. Uno stratagemma che lo stesso americano ha adottato per riuscire a dare legalmente rifugio ai senza dimora. Anche se alla fine le sue previsioni si sono rivelate errate. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il senzatetto, 74, il rifugio, 36, la festa, 2, la legge, 14, e il seminterrato, 9. Come Numero Oro scegliamo invece il volontario, 56.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 15 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 15 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 72/2019. I giochi andranno in scena questa sera con una nuova estrazione, rivelando numeri vincenti e premi. Un piatto prelibato per tutti gli aspiranti vincitori, affamati di vittorie e speranze. Com’è andato l’appuntamento dello scorso giovedì? La classifica vede al primo posto il 10eLotto grazie ad un giocatore di Castelraimondo, in provincia di Macerata, che ha totalizzato 100 mila euro con un 9 Doppio Oro. A seguire Milano con 50 mila euro e un 9 Oro, ma la fortuna si ferma anche a Pistoia. Un appassionato ha realizzato la vincita di 12.600 euro grazie ad un solo numero associato all’opzione Oro. Il montepremi del 2019 supera invece la soglia dei 2 miliardi di euro, di cui circa 32 milioni legati all’ultimo concorso. La Top 3 del Lotto vede invece in cima un appassionato di Messina, che si è portato a casa 30 mila euro con ambo e terno su Palermo. Segue Lumezzane, nel Bresciano, con 25.800 euro in premio, ed infine Torre del Greco, in provincia di Napoli, con un bottino da 18.500 euro. Al di fuori del podio troviamo invece un giocatore del capoluogo partneopeo, che ha realizzato 18 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

Sfiora un altro traguardo il Jackpot del SuperEnalotto: nel concorso di questa sera il montepremi avrà un valore di 169,9 milioni di euro. Un bottino sempre più ricco che presto supererà lo scalino dei 170 milioni, ma solo nel caso in cui anche questa sera risulterà fra gli assenti. Dopo due appuntamenti in rialzo, le quote secondarie crollano invece ancora una volta. Al primo posto della classifica ufficiale dei premi troviamo infatti il 5, che supera i 34 mila euro grazie a sette vincitori. Altri sette appassionati realizzano invece più di 26 mila euro con il 4+, mentre 2.125 euro finiscono nelle tasche di 180 giocatori che hanno centrato il 3+. Il tesoretto da 263,50 euro del 4 premia 34.669 vincitori, mentre sono 500.698 i tagliandi vincenti che registrano i 5 euro del 2. Sullo stesso scalino del podio troviamo quindi i vincitori dello 0+, in tutto 35.725 e con un premio di 5 euro. Saliamo fino a 10 euro per la vincita dell’1+, che consacra al traguardo 18.294 giocatori. Infine 2.923 appassionati fortunati per il premio del 2+, che come sappiamo ammonta a 100 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot si uniranno ancora una volta grazie all’estrazione di questa sera. Il montepremi per ora ci ha regalato un’assenza dietro l’altra e non accenna proprio ad apparire fra le vincite realizzate. La sestina non ha ancora trovato il proprio fortunello, anche se questa sera il destino di uno o più giocatori della Sisal potrebbe cambiare per sempre. Nella speranza di essere proprio colui che alzerà la coppa del campionissimo, scopriamo come affrontare subito una prima spera con il tesoretto appena centrato. KickStarter e la nostra Rubrica vi parlano oggi di Ayi, il primo specchio intelligente per la casa. Grazie all’intelligenza artificiale integrata, si potranno infatti ottenere informazioni utili sulla superficie dello specchio. Come se fosse un monitor d’avanguardia! Un assistente virtuale che ci aiuterà a mantenerci informati sulla temperatura esterna, le ultime notizie, ascoltare la musica e molto altro ancora. Si può attivare con il suono della voce ed un comodo menù ci aiuterà a consultare per esempio gli appuntamenti in agenda, chiamare un Uber per i nostri spostamenti e controllare il benessere fisico grazie alla funzione Fitbit. L’asta si concluderà solo fra 18 giorni, mentre il goal previsto di circa 22 mila euro è già stato realizzato.



