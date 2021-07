LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 15 luglio 2021: nelle prossime ore si procede con la scoperta dei nuovi numeri vincenti sul concorso Sisal numero 84/2021. Siamo giunti all’appuntamento centrale della settimana e prima di immergerci nelle nuove emozioni sperando di poter essere travolti da una scia di fortuna, andiamo come da tradizione alla scoperta dei principali risultati realizzati nel passato concorso del Lotto. Il portale Agipronews ci informa in merito che la maggiore vincita è stata realizzata a Umbertide, in provincia di Perugia, dove un fortunatissimo concorrente con una giocata di due euro e puntando sulla ruota di Firenze ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna che hanno fruttato un premio da 122.375,00 euro. Tra le altre vincite degne di nota realizzate nel corso della serata anche quella da 34.285,71 euro di cui si è impossessato un concorrente San Cipriano Picentino (SA) e quella a Stresa (VB) dove sono stati realizzati 32mila euro. In tutto nel precedente concorso sono state realizzate vincite per un totale di 6,5 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno si sale a quota 638 milioni.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 15 luglio 2021

Procediamo con il consueto sguardo all’estrazione del 10eLotto: si festeggia a Caprino Veronese (VR), dove nell’ultimo concorso di martedì con una giocata di 4 euro abbinata alla modalità frequente ne sono stati vinti 100mila grazie a 9 numeri e doppio numero oro. Nel corso della serata sono state realizzate anche due vincite da 50 mila euro, una a Verbania con la modalità frequente e una a Bovisio Masciago (MB) con la modalità istantanea. In tutto lo scorso martedì sono stati vinti 26,6 milioni di euro mentre dall’inizio del 2021 sono oltre 2,4 miliardi.

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO/ Numeri vincenti 13 luglio 2021: le stelle fortunate

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto e il 10eLotto rappresentano solo una parte del grande interesse degli appassionati che torneranno anche questa sera ad incrociare le dita. C’è infatti ad attenderli anche il nuovo concorso del Superenalotto che torna puntuale nella prima serata di oggi 15 luglio. Cresce sempre di più l’attesa in occasione del concorso del giovedì in occasione di un jackpot che continua a crescere di estrazione in estrazione. Anche nel passato concorso, infatti, non è stato centrato il fatidico “6” e questo ha permesso al jackpot di crescere sempre di più raggiungendo quota 54,7 milioni di euro. Lo scorso martedì a festeggiare sono stati in particolare due concorrenti che grazie al “5” si sono portati a casa 85.748,79 euro ciascuno. Le due vincite sono state realizzate rispettivamente a Mantova e Bologna. In tanti però sono fermi alla maxi vincita dello scorso 22 maggio, quando il jackpot del Superenalotto ha toccato punte di 156 milioni di euro finendo nelle mani di un fortunatissimo concorrente a Montappone (FM). Questa sera potrebbe nuovamente farsi vedere la Dea Bendata?

Simbolotto, Lotto simboli e numeri vincenti/ Estrazione di oggi 13 luglio 2021

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto che cresce sempre di più impone ai concorrenti di riflettere su un aspetto non indifferente: come investire parte dei soldi dell’eventuale vincita? Una domanda che non prevede una risposta semplice ma alla quale siamo pronti a fornirvi un valido aiuto. A tal proposito vi diamo il benvenuto al nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alla piattaforma Kickstarter che accoglie quotidianamente interessanti progetti che attendono solo di poter essere aiutati con validi finanziamenti. Tanti i progetti creativi che attendono solo di ricevere un aiuto per poter venire concretamente alla luce. Oggi vi parliamo di Drillog, la particolare penna “made in Japan” che garantisce un nuovo livello di scrittura grazie alla sua massima precisione. Il tocco della penna, diverso da quello di una penna di vetro o di una penna stilografica, offre un’esperienza di scrittura confortevole come mai prima. Se ami la scrittura e soprattutto gli strumenti utili a renderla ancora più piacevole, potrai decidere, in caso di vincita, di supportare il progetto. Potrai avere tutte le informazioni utili cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Ed eccoci al nuovo appuntamento dedicato alla Smorfia Napoletana come fonte di ispirazione per gli appassionati di Lotto e Superenalotto. Non sempre, in vista della nuova giocata, si hanno in mente le cifre preferite da mettere in gioco e spesso si cerca ispirazione anche da altre fonti. Una di queste potrebbe essere proprio la smorfia napoletana. Traendo spunto dalle notizie di stretta attualità, andiamo ad estrapolare alcuni numeri utili da poter giocare in vista delle nuove estrazioni di oggi 15 luglio. Arriva da Mazara del Vallo una delle notizie più inquietanti della giornata: i carabinieri hanno arrestato un 44enne accusato di aver ucciso il cane del vicino per poi trascinarlo legato a una corda al suo furgone. Quindi avrebbe postato l’accaduto con video e foto sui social. Il povero animale sarebbe stato ucciso a fucilate e l’uomo avrebbe rivendicato il gesto parlando di una promessa di vendetta mantenuta. Ed ecco i numeri tratti dalla smorfia napoletana e relativi alla drammatica notizia: cane 6; uccidere 57; arresto 3; giurare vendetta 17; vendetta 40; carabinieri 23.



© RIPRODUZIONE RISERVATA