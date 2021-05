LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 15 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 58/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto giovedì. E’ come sempre il portale agipronews.it a fare il punto sulle vincite di Lotto e 10eLotto. Per quanto riguarda il primo concorso sono stati distribuiti 8,5 milioni nell’ultimo appuntamento con la sorte. Grande protagonista è stata Gaeta (LT): grazie al terno 20-79-90 su Palermo sono state centrate infatti due vincite da 25mila euro e 23.750 euro. Quasi 50mila euro: i vincitori hanno fatto la giocata insieme? La vincita più alta dell’ultimo concorso è stata però realizzata in quel di Rivoli, in provincia di Torino: da incorniciare la giocata complessiva da 2,50 euro sui numeri 2-9-19-43 sulla ruota di Genova, valsa ad un anomino più di 62 mila euro. Capitolo 10eLotto: Roma sugli scudi con vincite complessive per 78mila euro. La più alta è frutto di un 6 Doppio Oro da 18mila euro, centrato grazie ad una giocata da 9 euro su un’estrazione frequente. Centrati poi quattro 7 Doppio Oro da 15mila euro l’uno, con altrettante giocate da 9 euro. L’ultimo concorso ha distribuito in tutta Italia vincite per oltre 28,7 milioni di euro; dall’inizio dell’anno il 10eLotto ha regalato 1,7 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento di Lotto e 10eLotto, vediamo adesso come sono andate le cose per quel che concerne le quote del Superenalotto di giovedì. Ancora una volta nessuno ha conquistato il Jackpot, ma di certo non può lamentarsi colui che ha fatto “5+1” vincendo così la bellezza di 635.174,12 euro. Il “5” ha premiato invece nove giocatori, i quali giocando al Superenalotto di giovedì hanno intascato 22.801,13 euro. In 1014 invece hanno fatto “4” portandosi a casa 208,13 euro. Il “3” è stato centrato da 33.339 giocatori, il “2” da 451.258 anonimi, i quali hanno vinto rispettivamente 18,93 e 5 euro. Parliamo ora dell’ultimo concorso del SuperStar: la vincita più alta? Quella da 20.813,00 euro associata al “4 Stella” e fatta propria da quattro giocatori. Sono stati invece 166 i fortunati che hanno vinto 1.893,00 € grazie al “3 Stella”. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.668 anonimi, mentre in 15.477 hanno vinto i 10 euro associati all’1 Stella. Ultimo premio, da 5 euro, quello correlato allo “0 Stella”: lo hanno vinto in 31.187.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come sempre ci piace dedicare uno spazio del nostro approfondimento a qualche idea carina per investire una minuscola parte di vincita nel caso di vittoria del Jackpot del Superenalotto. Basterebbero in effetti poche migliaia di euro rispetto ai 152.300.000 € messi in palio dal concorso, per aiutare l’inventore di “Oh-Yo”. Di che si tratta? Utilizziamo come sempre le parole del suo sviluppatore, in questo caso italiano, rilasciate su kickstarter.com: “Oh-Yo è il nuovo divertente giocattolo cinetico e il compagno perfetto per la tua scrivania. Realizzato interamente in alluminio!!! Di solito lavoro tutto il giorno alla mia scrivania, quindi a volte ho bisogno di fermarmi 5 minuti per “riavviare” il mio cervello e ho pensato di fare qualcosa al riguardo. Quindi avevo bisogno di qualcosa di divertente ma allo stesso tempo un oggetto che sembrasse moderno e fresco sulla mia scrivania. Quando ero bambino giocavo sempre con il mio yoyo, così ho pensato: perché non crearne un nuovo concetto? Dopo molti tentativi e prototipi ho trovato la giusta combinazione tra giocattolo e design”. Siete curiosi? Allora cliccate qui: cosa ne pensate?

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non può certo mancare uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana del Lotto e del Superenalotto. Noi de ilsussidiario.net non abbiamo la palla di vetro, ma possiamo provare a sottoporre un particolare evento alla Smorfia partenopea nella speranza che essa ci fornisca poi la corretta interpretazione. La notizia del giorno è il rifiuto dell’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, a correre nuovamente per Palazzo Marino alle prossime elezioni amministrative. Optiamo allora per il numero 11, che nella Smorfia si associa al verbo “rifiutare”, e poi per il numero 77, che sta per “corsa”. Parola chiave non può che essere “sindaco”, che si associa al numero 62. Immancabile anche il 68, ad indicare le “elezioni”. Ora che Albertini ha dato buca alla coalizione di centrodestra, resta solo una domanda: chi sarà il “candidato”? Nel dubbio puntiamo sul numero 7 associato a questa figura.



