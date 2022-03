Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 MARZO 2022

Le nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto tornano stasera. È quindi tempo di un nuovo appuntamento con la fortuna nella giornata di oggi, martedì 15 marzo 2022, quando saranno svelati i numeri vincenti del Lotto del concorso Sisal n. 32/2022. In attesa che vengano estratti, volgiamo lo sguardo agli esiti dell’estrazione di sabato, per mezzo dei dati di Agipronews. Il Lotto ha premiato soprattutto la città di Milano, grande protagonista dell’ultimo concorso del Lotto. Nel capoluogo lombardo sono state centrate due vincite da 216.600 euro l’una, arrivate grazie ai numeri 11-21-49-72, che hanno permesso di centrare ben 6 ambi, 4 terni e una quaterna, insieme all’opzione Lottopiù, per un totale di 433.200 euro. A portare la somma ben oltre i 450mila euro, poi, è arrivata un’altra vincita, centrata a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, dove un fortunato giocatore ha portato a casa 23.750 euro. Festeggia anche il Veneto, dove un fortunato giocatore di Conegliano, in provincia di Treviso, ha centrato un premio pari a 50.596 euro, mentre a Sarmede, sempre in provincia di Treviso, un altro giocatore è riuscito a vincere 22.496,50 euro portando il totale delle vincite in regione a quota 73mila euro. Sorride anche la Puglia, dove, con tre ambi e un terno un giocatore di Leverano, in provincia di Lecce, ha portato a casa 47.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 10,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 210 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, è stata centrata a Carrara la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nel corso dell’estrazione del Lotto di sabato 12 marzo 2022 è infatti arrivata una vincita da 45mila euro grazie a una giocata di sette numeri in cui è stato centrato anche il doppio numero oro. Un’altra importante vincita in Toscana è arrivata a Capannori (Lucca), dove sono stati vinti 30mila euro grazie a un “6 doppio oro”, abbinato alla modalità istantanea. Da segnalare anche una vincita da 20.001 euro a Prato, arrivata con una giocata associata alla modalità frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 745 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Adesso è invece giunto l’istante di analizzare le quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nell’auspicio che in serata venga assegnato il jackpot da 171,5 milioni di euro. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che anche in occasione dell’estrazione di sabato scorso non è stato realizzato nessun 6. Nell’ultimo concorso, però, sono due i punti “5” centrati: uno a Valmontone, in provincia di Roma e uno a Conegliano, in provincia di Treviso, con i fortunati vincitori che si portano a casa 124.390,16 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 51.343 euro ciascuno.

Una curiosità: l’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato ormai una decina di mesi fa a Montappone (FM). Era il 22 maggio 2021 e in quella stessa serata i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam. La speranza è che quella odierna possa essere la serata giusta per interrompere il digiuno e celebrare, finalmente, una nuova maxi-vincita al Superenalotto nel nostro Paese.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per quanto riguarda la rubrica imperniata sulle modalità di investimento del Superenalotto, dedichiamo la nostra attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, in quanto incarnano una soluzione utile a investire anche soltanto una piccola parte della vincita realizzata. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta da “Transitions”, denominata “Eastern European Independent Journalist Fund“.

Questa la sua descrizione: “In risposta alla guerra in Ucraina, noi – un gruppo di oltre 25 organizzazioni di supporto ai media e ai media outlet – stiamo lanciando il Fondo per i giornalisti indipendenti dell’Europa orientale per pagare le storie prodotte dai giornalisti ucraini, bielorussi e russi, che stanno riportando la verità sulla guerra nonostante gli enormi rischi. Il fondo servirà come un’ancora di salvezza per permettere loro di continuare a lavorare anche quando il loro reddito normale crollerà o svanirà, conseguenza diretta di vivere e lavorare in una zona di guerra o nelle sue vicinanze. Le normali fonti di reddito per i media ucraini – come la pubblicità e gli abbonamenti – stanno scomparendo, se non sono già sparite, ma questi reporter rimangono al lavoro, non pagati e in pericolo, senza sapere come o quando arriverà il loro prossimo stipendio. L’Eastern European Independent Journalist Fund li pagherà direttamente per il loro lavoro di reportage per i media locali e nazionali, in modo che possano continuare a informare accuratamente il loro pubblico e dire al mondo cosa sta succedendo sul posto”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro percorso verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, soffermandoci sulla smorfia napoletana. Come facciamo sempre, vi rammentiamo che siamo dinnanzi a uno strumento utile per comprendere il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma, anche in vista di essi, quando ci ritroviamo a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per sfidare la sorte. Proviamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci quindi ispirare da una notizia di cronaca e a ricavare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna alla finale del Grande Fratello Vip, andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 14 marzo e vinta da Jessica Selassié, capace di battere in volata Davide Silvestri e Barù Gaetani, terzo classificato. Allora, spazio alla cinquina dedicata interamente al reality show e che potrebbe consentirvi di ottenere un successo inaspettato: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente il 71 (vittoria). Seguono poi il 70 (finale), il 26 (principessa, titolo di cui può fregiarsi la giovane di origini etiopi), il 62 (televisione) e, infine, il 9 (programma).



