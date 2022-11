Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 NOVEMBRE 2022

I numeri vincenti del Lotto, 10eLotto e Superenalotto caratterizzano la serata di oggi, martedì 15 novembre (concorso Sisal n. 137/2022), con la prima estrazione settimanale. Esaminiamo quanto è accaduto durante la serata di sabato scorso. Per quanto concerne il Lotto, si è palesata a Cerignola (Foggia) la vincita più importante dell’ultimo concorso: nella località pugliese sono stati vinti 47.500 euro in seguito alla combinazione 4-16-52 sulla ruota del Lotto di Torino. A Raddusa, in provincia di Catania, conquistati invece 39.400 euro grazie a una giocata del valore di soli 2 euro, con la combinazione 15-24-39-48 sulla ruota del Lotto di Venezia. Da segnalare poi una vincita da 30.600 euro a Brescia, grazie a una giocata da 3 euro e ai numeri 4-24-45-53-78 sulla ruota del Lotto di Firenze. Si registra una vincita da 25.050 a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, sempre su Firenze. Vinti 23.750 a Verbania con i numeri 9-15-62, mentre è doppia la vincita a Roma: la prima ammonta a 23mila euro, mentre la seconda vale 21.660 euro. Festa anche a Santarcangelo di Romagna, dove sono stati vinti 22.500 euro sulla ruota del Lotto di Firenze. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,9 milioni di euro, per un totale di 931 milioni di euro da inizio anno.

SUPERENALOTTO, NUMERI VINCENTI LOTTO E 10ELOTTO/ Estrazioni 12 novembre: corsa al ‘6’

Migrando poi dal Lotto al 10eLotto, si scopre che a esultare è stata la Toscana, dove sono state centrate vincite complessive per 95mila euro. La più alta arriva da Carrara, in provincia di Massa-Carrara, con un 9 Oro da 50mila euro, seguita da 5 vincite realizzate a Lucca da 9mila euro l’una grazie ad altrettanti 3. Da segnalare anche 60mila euro vinti in Sicilia. A Misilmeri, in provincia di Palermo, è stata messa a segno l’altra vincita da 50mila euro del concorso, sempre con un 9 Oro, mentre a Messina un 7 Doppio Oro è valso 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,9 milioni di euro per un totale di 3,1 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 12 novembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dopo le estrazioni del Lotto, si terranno quelle del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 137. Ormai da quasi 18 mesi il jackpot sfugge agli scommettitori: l’ultimo 6 risale al 22 maggio 2021, quando la combinazione fortunata fu individuata da un giocatore di Montappone (Fermo). Il montepremi aumenta ogni giorno di più ed è arrivato a quota 307,8 milioni di euro. Intanto, sabato scorso sono stati undici i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 34.701,20 euro a testa. Da segnalare anche undici “4 stella” da 33.388 euro ciascuno.

SUPERENALOTTO LOTTO 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 10 novembre: ‘6’ da capogiro

Se dovesse essere centrato nelle prossime estrazioni, spiega Agipronews, il jackpot del Superenalotto sarebbe il premio più alto mai assegnato nella storia delle lotterie europee, davanti ai 220 milioni di euro vinti proprio con l’EuroMillions nell’ottobre 2021 in Francia. Ben lontani i jackpot delle lotterie statunitensi, proprio con l’ultimo Powerball record che ha appena assegnato 2 miliardi di euro: il podio mondiale delle vincite di tutti i tempi è completato dagli 1,586 miliardi di dollari vinti con il Powerball il 13 gennaio 2016, che vennero divisi tra i tre fortunati possessori dei tagliandi in California, Florida e Tennessee. Al secondo posto un Mega Millions da 1,537 miliardi di dollari, assegnato in South Carolina nell’ottobre 2018, quarto posto per un altro Mega Millions da 1,337 miliardi di dollari, centrato lo scorso mese in Illinois.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire gli importi vinti al Lotto e al Superenalotto? Un dubbio che in molti preferirebbero avere e, nel tentativo di aiutarvi, proviamo a fornirvi un consiglio utile per effetto della nostra rubrica, basata sui consigli divulgati attraverso il sito internet Kickstarter, dove si fanno largo progetti in cerca di finanziamenti da parte di creativi disseminati in ogni angolo del pianeta.

Esaminiamo adesso uno di essi, ovvero la “HEIPI: il più leggero e compatto treppiedi da viaggio 3 in 1“: “Il segreto della stabilità e della portabilità dell’HEIPI si trova al suo interno. Abbiamo impiegato 3 anni per progettarla e perfezionarla. Dopo diversi modelli, abbiamo finalmente ottenuto l’HEIPI ideale: un treppiedi da viaggio 3 in 1 portatile, stabile e versatile. Il treppiedi HEIPI è un accessorio perfetto per ogni fotografo outdoor. Il design brevettato della “colonna centrale a 3 pilastri” non solo garantisce un’eccellente stabilità e compattezza, ma permette anche di trasformare l’HEIPI in due treppiedi separati in pochi secondi! Esso è anche dotato di una testa a sfera staccabile che fa sì che HEIPI sia il primo treppiedi 3 in 1 al mondo! La sua struttura in fibra di carbonio lo rende leggero e resistente, perfetto per chi vuole viaggiare senza peso. HEIPI è stato progettato per soddisfare le elevate aspettative dei fotografi di viaggio che cercano un supporto portatile e leggero”. Ma siamo certi che se centraste il Jackpot di questa estrazione del Superenalotto non avreste che l’imbarazzo della scelta tra le startup da sostenere.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto vanno di pari passo con i significati della smorfia napoletana, che può aiutare a fornire un’interpretazione “numerica” dei propri sogni e indicare la sequenza su cui puntare in occasione delle nuove estrazioni. Anche quest’oggi, martedì 15 novembre 2022, vi diamo indicazioni che speriamo possano rivelarsi fortunate.

Prendiamo spunto da una delle notizie del giorno, vale a dire il compleanno di Re Carlo III d’Inghilterra, che festeggia 74 anni. Questo è il suo primo genetliaco da sovrano, il primo senza l’amata madre, la Regina Elisabetta II, scomparsa a settembre nel suo settantesimo anno di regno. Un anniversario che sarà festeggiato all’insegna della sobrietà, mentre la Gran Bretagna sta vivendo tempi difficili sul piano economico e politico: la Brexit, i frequenti cambi di ministri alla guida del Governo, le ripercussioni della guerra in Ucraina. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Partiamo con il 79 (re), per proseguire con il numero 27 (monarchia). Ci sono poi il 90 (regno), il 73 (sovrano) e il 15 (compleanno).











© RIPRODUZIONE RISERVATA