LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 ottobre: i numeri vincenti

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per tornare anche oggi giovedì 15 ottobre 2020: a breve scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 106/2020. A partire dalle ore 20.00 inizieranno le emozioni dei numerosi concorrenti che anche in questo appuntamento centrale della settimana saranno pronti a scoprire se la Dea Bendata sarà stata o meno generosa. Nell’attesa, vi invitiamo come sempre ad approfittare del viaggio riassuntivo tra i numeri della precedente estrazione. Nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti oltre 5,2 milioni di euro in tutta Italia per un totale di 716,4 milioni dall’inizio dell’anno. E’ quanto reso noto dal portale AgiPronews che pone l’accento sulle ultime vincite. La Puglia è stata la protagonista indiscussa dell’ultimo concorso con vincite per oltre 23 mila euro. Ben 12 mila euro è stato il premio andato nelle tasche di un giocatore di Lecce che ha messo a segno una quaterna, mentre altre due vincite da oltre 5500 euro sono state realizzate rispettivamente a Bari e ad Ostuni, in provincia di Brindisi. Il Lotto ha però premiato anche il Nord e in particolare la provincia di Torino con oltre 35 mila euro. A Settimo Torinese è stata messa a segno una vincita da 23.750 euro con una giocata da 10 euro che ha permesso di centrare tre ambi e un terno. A Vinovo vincita da 11 mila euro anche in questo caso con tre ambi e un terno ma con una giocata da 5 euro.

LE QUOTE VINCENTI DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto i riflettori si riaccendono anche in questo giovedì sul nuovo concorso SuperEnalotto e in particolare sul suo nuovo Jackpot. Quali alte vette ha raggiunto? Anche nell’ultimo concorso non sono state realizzate vincite con il ricco “6” e questo ha portato a far salire sempre di più il Jackpot che in occasione del nuovo concorso odierno sfiora quota 51,7 milioni di euro. La combinazione vincente, dunque, non ha permesso di premiare con la vincita maggiore alcun giocatore ma sono stati realizzati due “5”, rispettivamente a Parma ed a San Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, ciascuno del valore di oltre 83 mila euro. L’ultimo “6” del valore di 59 milioni di euro risale allo scorso 7 luglio, quando un fortunato concorrente indovinò l’intera combinazione fortunata in quel di Sassari. Scopriremo solo questa sera se dopo tre mesi terminerà o meno la latitanza del “6” o se il Jackpot del SuperEnalotto è destinato ad aumentare sempre di più. Interessante anche quanto accaduto martedì sera in merito al concorso 10 e Lotto: premiato un giocatore di Roma grazie ad un 9 Oro da 50 mila euro. Nel passato concorso sono da segnalare anche tre vincite da 20mila euro ciascuna grazie ad un 9 a Foggia, un 6 Oro ad Alatri (FR) e un 8 Doppio Oro a Mascalucia (CT).

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Il Jackpot del SuperEnalotto, in assenza del “6” continua a crescere ponendo sempre di più i concorrenti appassionati del gioco di fronte ad un grande quesito: in caso di vincita, come spendere l’intero premio? In realtà c’è chi da questo punto di vista ha le idee già particolarmente chiare ma tenendo conto dell’elevato montepremi, c’è sempre spazio per qualche sfizio o progetto particolare. In ogni appuntamento con il Lotto ed il SuperEnalotto si rinnova anche quello con la nostra Rubrica che pone l’accento sulla piattaforma KickStarter: quali novità ci riserva oggi? Tra i progetti in primo piano, NightBuds, gli auricolari intelligenti per dormire meglio e rilassarsi. Grazie all’audio coinvolgente e intelligente promettono di migliorare e far godere di un miglior sonno. Sviluppate in collaborazione con gli scienziati esperti nel sonno, queste minuscole cuffie promettono di fuggire da stress, vicini rumorosi. L’asta si concluderà solo fra 29 giorni, mentre il goal da circa 22mila euro è stato ampiamente raggiunto e superato grazie agli attuali 1952 sostenitori. Cliccate qui per scoprire di più sul progetto in questione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e SuperEnalotto ci portano anche oggi a scrutare il magico mondo dei numeri, in attesa di quelli vincenti. A tal proposito la Smorfia Napoletana potrebbe sempre venirci in soccorso, se non altro regalando momenti di ispirazione nel caso in cui dovessero mancare idee sui numeri da mettere a segno. Prendiamo allora una delle notizie di attualità “soft” del momento, anche se il periodo non ci mette di fronte a molte occasioni per rilassarci. Oggi parliamo di gossip in occasione dei 31 anni di Fedez (che già ci regala un numero da mettere in schedina). Per l’occasione di tale ricorrenza la premurosa moglie Chiara Ferragni gli ha regalato ben 15 mila euro… in giocattoli! Si tratta di due personaggi in vinile raffiguranti Pinocchio e Astro Boy, protagonista dei fumetti anni Ottanta. Si tratta di due opere d’arte di Kaws ed il prezzo dell’acquisto supera i 15 mila euro. Ed ecco allora i numeri relativi alla notizia: nella Smorfia il numero 20 corrisponde alla festa, magari proprio quella di compleanno; i giocattoli sono rappresentati dal numero 84, al quale aggiungiamo il 4 ed il 20 relativo a un giocattolo grande e piccolo, come le due statuine regalate a Fedez. Infine Pinocchio corrisponde al numero 67.



