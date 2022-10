Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 OTTOBRE 2022

Oggi, sabato 15 ottobre 2022, ritornano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, nell’ambito del concorso Sisal n. 124/2022. In attesa di scoprire insieme a voi lettori gli esiti dei sorteggi odierni, andiamo a ricapitolare quanto è accaduto nelle estrazioni di Lotto e Superenalotto nella serata di giovedì 13 ottobre, quando è stata incoronata la Sicilia, con vincite complessive per oltre 78mila euro: la più alta è stata centrata a Ragusa, un colpo da 53.250 euro, mentre a Palermo si festeggia con altri 25.450 euro. Sono ben 5 le vincite realizzate a Montesarchio, in provincia di Benevento: due da 23.750 euro e tre da 15mila euro, a cui si aggiunge un colpo da 22.500 euro a Napoli, che porta il bottino complessivo della Campania a 115mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 841,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Nel 10eLotto, invece, ha esultato Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone, ove si è verificata la vincita più importante di giornata. Nell’estrazione di giovedì, infatti, nella località del Lazio sono stati vinti 30mila euro, con un “8 Oro” arrivato grazie a una giocata di soli 2 euro. A Silius (SU), sono stati vinti invece 10mila euro con un “8”, in seguito a una giocata del valore di 4 euro. Boom di vincite a Caivano, in provincia di Napoli: nel Comune campano sono state ben otto da 9mila euro, per un totale di 72mila euro, grazie alla combinazione 6-26-90. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,3 milioni di euro, per un totale di 2,8 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

In data odierna torna anche il Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal 124. Continua in maniera incessante la caccia al jackpot, che si protrae esattamente dal 22 maggio 2021; in quella circostanza, la combinazione vincente venne intercettata nella sua totalità da un giocatore di Montappone, in provincia di Fermo. Da allora, il montepremi del Superenalotto ha continuato a lievitare senza battuta d’arresto alcuna, arrivando addirittura a toccare quota 289,2 milioni di euro.

Nel concorso di giovedì 13 ottobre sono stati quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 65.217,57 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 38.693 euro ciascuno. Intanto, Sisal ha rafforzato ulteriormente la strategia di digitalizzazione, innovazione e integrazione tra i canali online e retail con il restyling dell’app Superenalotto, concepita per assicurare ai propri clienti un’esperienza distintiva, sicura, omnicanale e user friendly. La nuova interfaccia, nata dall’ascolto delle esigenze dei clienti, assicura ai consumatori accessibilità e divertimento ai massimi livelli garantendo un’esperienza immersiva.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come si può investire il jackpot del Superenalotto, nel caso fossero indovinati tutti e sei i numeri vincenti del concorso odierno? Nell’augurarvi di poter vivere questa sera un simile dubbio, proviamo a indirizzarvi nelle vostre decisioni con un consiglio, segnalandovi i suggerimenti che vengono diffusi mediante il sito internet Kickstarter, che racchiude progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi sparsi ovunque.

Concentriamoci su uno di essi, ovvero su “The One blanket + slippers”. Ecco la descrizione: “Siamo onesti. È impossibile addormentarsi senza una coperta comoda o almeno è impossibile dormire con un minimo di decenza. Durante i caldi mesi estivi, questo diventa un problema serio, perché l’ultima cosa che si desidera è accumulare ulteriore calore. La One Blanket di Casamera è costruita in modo diverso. È stata progettata con un tessuto aperto a trama waffle per garantire il flusso d’aria sulla pelle, in modo da poter assistere a un intero film senza alcun disagio. Regola la temperatura in modo da ottenere il perfetto equilibrio tra una coperta e un compagno di coccole. Per prima cosa ci riforniamo di filati di altissima qualità. I nostri talentuosi artigiani intrecciano questo filo speciale in un materiale morbido, adatto all’esplorazione del sonno profondo. Infine, confezioniamo il tutto e lo spediamo a casa vostra entro i tempi di consegna previsti. Sì, questa è la nostra promessa e intendiamo mantenerla”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Lotto, Superenalotto e numeri vincenti si intrecciano a doppio filo con i significati che appartengono alla smorfia napoletana, mediante i quali anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a fornirvi un “assist” intriso di buona sorte per la serata odierna, attingendo da una notizia di cronaca reale e provando a ricavare da essa i numeri fortunati.

Di conseguenza, associamo la news del giorno alle previsioni per il prossimo inverno. A quanto pare, in Europa le temperature invernali saranno più miti rispetto a quelle degli ultimi anni. Tuttavia, il Vecchio Continente potrebbe dover affrontare una significativa ondata di freddo nel mese di dicembre. È quanto emerge dall’aggiornamento dei modelli climatici stagionali elaborati da Copernicus, il programma europeo di osservazione satellitare. Secondo le ultime rilevazioni, nell’Ue le temperature saranno al di sopra della media stagionale nel periodo tra dicembre e febbraio. Quali sono i numeri connessi a questa news di cronaca? Iniziamo con il numero 85 (inverno), per proseguire quindi con il 18 (clima). Ci sono poi il 57 (temperatura), il 32 (freddo) e il 4 (stagione).

