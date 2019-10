LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 15 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 15 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 124/2019. I concorsi stanno per annunciarci i nuovi numeri vincenti e ci sarà anche l’occasione di scoprire le novità sui ritardatari. Per conoscere i premi maggiori dovremo attendere invece qualche giorno, ma possiamo già dedicarci alla statistica dello scorso sabato. Il primo posto della classifica viene assegnato al 10eLotto grazie a due appassionati di Cologne, in provincia di Brescia, e Firenze. Un premio da 50 mila euro a testa e due 9 Oro. Doppietta anche per la seconda posizione, dove troviamo due fortunelli di Pantelleria e San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, che hanno totalizzato 30 mila euro grazie a due 8 Oro. Il montepremi dello scorso appuntamento ammonta invece a circa 24 milioni di euro, ma saliamo fino a 3,5 miliardi per il bottino annuale registrato fino ad ora. Per quanto riguarda il Lotto, il primo premio va alla provincia di Cuneo: un giocatore di Grinzane Cavour ha indovinato un terno secco del valore di 45 mila euro, giocato su Venezia. Palermo si posiziona invece al secondo posto con 25.475 euro imbroccati su Roma, per un totale di una quaterna, quattro terni e sei ambi. Completa il podio la provincia di Milano con Opera, dove un giocatore ha realizzato 25 mila euro in premio.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora intatto per un SuperEnalotto tutto da scoprire: il concorso di oggi vedrà il montepremi piazzare 17,7 milioni di euro sul tavolo da gioco. La lotteria della Sisal è pronta a sfidare tutti gli aspiranti vincitori ed è possibile che qualcuno riuscirà a tagliare il traguardo. Prima di scoprire le novità sulla nuova estrazione, rivediamo quanto è accaduto lo scorso sabato. La statistica ufficiale ci mette di fronte ad un nuovo crollo delle quote, soprattutto per quanto riguarda i premi maggiori. In testa troviamo infatti il 4+ da oltre 33 mila euro e sette vincitori, mentre il 5 premia nove appassionati con più di 26 mila euro. Sono invece 126 i tagliandi vincenti legati al 3+ da 2.538 euro, mentre 798 vincitori indovinano il premio del 4, pari a 33,61 euro. Segue il 3 da 25,38 euro e 29.381 tagliandi fortunati, mentre il 2 rimane ancorato ai 5 euro in premio, vinti da 449.913 partecipanti. In fondo alla classifica troviamo anche lo 0+ con premio identico, sempre di 5 euro, consegnato a 31.373 vincitori. Per il 2+ da 100 euro i giocatori fortunati sono invece 2.391, mentre 14.845 appassionati azzeccano l’1+ da 10 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto già pronto per rivelarci i numeri vincenti di oggi e soprattutto per dirci se il Jackpot troverà un fortunello oppure no. Continua infatti la corsa del montepremi verso la meta finale: per ora è riuscito a schivare le mani di tutti gli aspiranti vincitori. Ci riuscirà anche stasera? Lo scopriremo fra pochissimo. Nel frattempo possiamo dedicarci ad uno dei momenti più emozionanti legato al gioco della Sisal, ovvero trovare il progetto perfetto per investire una piccola somma del nostro bottino totale. La nostra Rubrica ha selezionato come sempre un’idea lanciata su KickStarter, questa volta ad opera di una società di Manhattan. Tutti noi possediamo almeno una valigia e per quanto i trolley siano funzionali, mancano ancora diverse accortezze per rendere il nostro bagaglio davvero comodo e semplice da usare. SkyTrek punta al verticale, ovvero alla possibilità di aprire la valigia dall’alto e a comporre l’interno sfruttando l’altezza. Vestiti e accessori sempre in perfetto ordine e addio fastidiosa piega sulle camice o sulle gonne. SkyTrek però è molto di più: è una Work Station mobile, grazie al ripiano superiore rigido, su cui potersi appoggiare. Ha un sistema di tracciamento globale, per non perdere mai di vista la nostra valigia, si trasforma anche in un alimentatore portatile per i dispositivi, ha un lucchetto digitale da sbloccare con impronta o faceID e una comoda maniglia per un comodo trasporto su ogni superficie. L’asta invece verrà conclusa fra 37 giorni, ma l’idea è piaciuta così tanto che i sostenitori si sono fiondati a fare un’offerta, superando di molto il goal di oltre 27 mila euro. Per ora i versamenti si aggirano infatti attorno ai 174 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri vincenti e Lotto si uniranno fra pochissimo grazie ad una nuova estrazione: la cena sarà più ricca per tutti i giocatori che riusciranno a centrare i premi maggiori. Alcuni appassionati però rischiano di rimanere chiusi fuori dai cancelli e di perdere la possibilità di partecipare al concorso. Il motivo? La difficoltà di trovare dei numeri utili per compilare la schedina e correre in ricevitoria. Un problema che la nostra Rubrica conosce molto bene e a cui ha già trovato una possibile soluzione. Partiamo infatti da una notizia, poi scopriamo i numeri associati ad alcuni elementi del testo, grazie alla smorfia napoletana. Di solito gli appassionati delle bevande alcoliche si dividono su due grandi fronti: chi preferisce il vino e chi invece ama la birra. Un vero e proprio culto per alcuni. Esistono però anche persone che non hanno alcuna preferenza e che decidono di bere un boccale o un calice della loro bevanda preferita a seconda delle occasioni. Per non parlare degli indecisi, che ora potrebbero averea portata di mano una soluzione regalata da Filip Decroix. Dopo aver maturato una lunga esperienza nella produzione di vino, ha trascorso diversi mesi a mettere a punto la sua speciale formula per creare un vino frizzante con un gusto che si avvicina di molto a quello della birra. Chardonnay e luppolo belga per i palati dei belgi, famosi per l’offerta di birra sul mercato. Dopo diversi esperimenti, Decroix ha dato alla luce il suo Steenstraetse Hoppewijin. Cosa ci dice la smordia: abbiamo il vino, 21, la birra, 5, la scelta, 44, il gusto, 9, e l’unione, 48. Come Numero Oro scegliamo invece il luppolo, 6.



© RIPRODUZIONE RISERVATA