Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 15 settembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 SETTEMBRE 2022

Nella giornata di oggi giovedì 15 settembre 2022, fanno ancora capolino le estrazioni della settimana di Lotto, 10eLotto e Superenalotto e i loro numeri vincenti, in occasione del concorso Sisal n. 111/2022. In attesa degli esiti odierni, andiamo a ricapitolare quanto è accaduto martedì scorso. Come riportato dal portale Agipronews, il Piemonte è stato protagonista dell’ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per oltre 64mila euro: a Vercelli è stata centrata la più alta di giornata, da 52.275 euro, a cui si aggiunge un colpo da 12.450 euro messo a segno a Gassino Torinese, in provincia di Torino. Si festeggia anche a Priverno, in provincia di Latina, con una vincita da 37.450 euro, mentre chiude il podio Ceriale, in provincia di Savona, dove sono stati vinti 23.750 euro. Da segnalare, inoltre, un’altra doppietta, realizzata in Sicilia. A Trapani, un fortunato giocatore porta a casa 13.455 euro, seguiti dai 10.500 euro conquistati a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 750 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto e i suoi numeri vincenti, ha esultato la Puglia, dove sono state centrate le due vincite più alte di giornata, entrambe da 100mila euro. Si festeggia infatti a Barletta e Taranto, sempre grazie a due 9 Doppio Oro. Da segnalare un bis di vincite anche in Lombardia, dove si registra un 9 Oro realizzato a Milano dal valore di 50mila euro, seguito da un 6 Doppio Oro di 12mila euro indovinato sempre nel capoluogo lombardo. Nel corso dell’ultimo concorso presenti altri due 9 Oro da 50mila euro, messi a segno a Messina e a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 28,3 milioni di euro per un totale di oltre 2,5 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il Superenalotto nella giornata di oggi, giovedì 15 settembre 2022, torna con il concorso Sisal numero 111 e con i suoi numeri vincenti. Ricordiamo, anche se gli scommettitori più avvezzi al gioco non hanno certo bisogno di promemoria, che la caccia al jackpot continua dal 22 maggio 2021, quando veniva un fortunato scommettitore di Montappone, in provincia di Fermo, riuscì ad azzeccare per intero la combinazione vincente. In questo momento, il montepremi del Superenalotto è estremamente elevato: stiamo parlando di 271,5 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 13 settembre sono stati ben 51 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 5.239,13 euro a testa. Da segnalare anche tredici “4 stella” da 8.937 euro ciascuno. Complessivamente, nel 2021, il SuperEnalotto ha fatto registrare una raccolta di 1,5 miliardi di euro, con un aumento del 36% rispetto all’anno precedente: nel 2020 gli incassi complessivi, a causa dello stop forzato per la pandemia dal 21 marzo al 5 maggio, erano stati pari a 1,1 miliardi di euro. Lo scorso anno, il mese record è stato quello di aprile, quando le giocate fra SuperEnalotto e SuperStar hanno raggiunto i 138 milioni di euro. Dal suo lancio, nel dicembre 1997, l’anno record per la raccolta del SuperEnalotto è stato il 2009: con il jackpot da 148 milioni centrato a Bagnone, le giocate superarono i 3,3 miliardi di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

I numeri vincenti del Superenalotto regaleranno finalmente l’emozione di un “6” e di un jackpot agguantato? Tante modalità sono possibili, ma il possibile vincitore milionario può fare completo affidamento sui consigli della nostra rubrica, basata a sua volta sui suggerimenti presenti sulla piattaforma Kickstarter, su cui campeggiano progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi disseminati in tutto il pianeta.

Oggi soffermiamoci su uno di questi progetti, ossia “Yarbo”, un robot da giardino. Ecco la descrizione: “Yarbo è un innovativo robot da giardino autonomo e universale che soddisfa tutte le esigenze di cura del giardino durante tutto l’anno. Grazie al suo design unico, non è necessario alcun cavo perimetrale, quindi non è più necessario interrare fili o cavi nel giardino. Nuovo ma potente, Yarbo è in grado di tagliare il prato, soffiare la neve dal vialetto/dai marciapiedi e soffiare foglie/detriti a terra, con molti altri moduli per aggiungere ulteriori capacità alla pipeline. Yarbo dispone di un sistema di integrazione multifunzione che consente varie modalità di lavoro combinando il corpo principale (Yarbo Body) con diversi moduli funzionali. La base delle combinazioni Yarbo semplifica la manutenzione stagionale in moduli indipendenti che vengono eseguiti da un’unica unità”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il nostro viaggio tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti ci conduce infine nuovamente al cospetto della smorfia napoletana, attraverso i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo cercare di darvi un suggerimento per la vostra giocata, prendendo spunto da una notizia di attualità e scegliendo i numeri ad essa relativi, che potrete – qualora lo vogliate – spuntare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno alla scelta della star dei lungometraggi Rambo e Rocky, Sylvester Stallone, in visita a Roma, di farsi fotografare con lo sfondo delle cupole della città, mentre tiene con le mani la maglia della Roma calcio, scatenando il delirio dei tifosi. Solo qualche mese fa Russell Crowe aveva scelto la maglia della Lazio: il “gladiatore”, dopo una visita al Colosseo, scandita dai tweet dove aveva scritto ironicamente “Sto visitando il mio vecchio ufficio”, aveva mostrato la maglia dell’altra squadra capitolina, la Lazio. Quali sono i numeri connessi a questa news di natura cinematografica e sportiva? Iniziamo con il numero 1 (calcio), per proseguire quindi con il 35 (attore). Ci sono poi l’88 (Roma), il 46 (maglia) e, infine, il 48 (film).

