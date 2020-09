LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 15 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 15 SETTEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 15 settembre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 93/2020. I giochi italiani saranno al primo posto dei pensieri degli appassionati, soprattutto perché si parla di premi e numeri vincenti. Dovremo attendere ancora un po’ prima che il risultato del concorso venga svelato: come occupare al meglio questo periodo di attesa? Naturalmente andando a controllare ancora una volta le vincite dello scorso sabato! Grazie alla statistica ufficiale, condivisa da AgiproNews sul suo portale, scopriamo che è il Lotto ad aver conquistato il primo posto sul podio. Un giocatore della provincia di Frosinone, Ripi, ha realizzato oltre 142 mila euro grazie ad una quaterna e quattro terni sulla ruota Nazionale. I premi distribuiti nel corso dell’intero appuntamento sfiorano invece i 10 milioni di euro. Il fortunello più ricco del 10eLotto è invece della provincia di Massa Carrara e precisamente di Filattietera. Un bel 9 lo ha premiato con un bottino da 100 mila euro, ottenuto anche grazie alla modalità di estrazione frequente. In tutto il 2020, le vincite del gioco ammontano a circa 2 miliardi di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Anche il SuperEnalotto e il Jackpot si preparano a bagnare l’Italia, da costa a costa, con le sue ricche vincite e i numeri vincenti legati all’estrazione di questa sera. Il montepremi non è stato centrato nemmeno lo scorso sabato e il suo valore non fa che aumentare ad ogni assenza. Oggi il suo valore sarà di 38,5 milioni di euro. Naturalmente sono state realizzate anche delle vincite importanti, che forse hanno permesso agli appassionati della Sisal di non rimpiangere la mancata estrazione della sestina vincente. In particolare festeggiano dodici giocatori che grazie al 5 si sono portati a casa quasi 15 mila euro. Per quanto riguarda le assenze del Jackpot e le vittorie ottenute quest’anno, si ricorda invece che l’ultima vincita risale allo scorso 7 luglio, quando un appassionato di Sassari ha centrato 59 milioni di euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci terrà compagnia anche questa sera, quando la nuova estrazione ci rivelerà quali premi sono stati realizzati dagli italiani più fortunati. Anche se manca pochissimo all’inizio del concorso, tanti appassionati sono ancora alle prese con la compilazione della loro schedina. Non è così semplice trovare i numeri ‘giusti’ da giocare e il problema non riguarda solo i giocatori più inesperti, ma anche gli aspiranti vincitori che non saltano un appuntamento ormai da tempo. Non importa se fate parte della prima fazione o della seconda: l’importante è assicurarsi di non perdere la possibilità di partecipare all’estrazione di oggi. Come? Per esempio giocando la combinazione che la nostra Rubrica sta per svelarvi e che si ‘nasconde’ all’interno di una news che abbiamo selezionato apposta per voi. Cosa ci dirà la smorfia napoletana? Partiamo dalla notizia che ci parla del Messico e della strana usanza locale di dare ai bambini dei nomi stravaganti. Una coppia in particolare ha attirato l’attenzione quando ha scelto di chiamare il figlio Zero Zero Tre, giusto per garantirgli una visibilità internazionale. L’idea è nata dal fatto che fosse il terzo figlio della coppia, anche se il diretto interessato ha scoperto la verità sul suo nome solo quando è tornato in Messico, dopo diversi anni in America. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il nome, 53, i genitori, 9, il Messico, 22, il bambino, 1, e il figlio, 50. Aggiungiamo anche l’America, 89, come numero oro per tutti gli amici appassionati del 10eLotto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per allietare tutti i fan con un nuovo concorso, tutto da non perdere. Scopriremo i numeri vincenti di oggi e anche tutte le quote centrate da più fortunati. Prima di assistere all’estrazione, possiamo dedicare un po’ di tempo ad uno dei momenti più delicati e concitati dell’appuntamento con il gioco della Sisal. Parliamo ovviamente del taglio del traguardo e in particolare dei progetti che potremmo tenere in considerazione subito dopo la vittoria, giusto per fare un primissimo investimento. Le idee lanciate su Kickstarter ritornano ancora una volta al centro della nostra Rubrica, che oggi vi parlerà di TimeBird. Si tratta di un dispositivo utile per chi ama allenarsi e tenersi in forma. Un timer con un display visibile e intuitivo, dalle forme ridotte e in grado di stare in tasca. Il suo design è stato ideato per soddisfare le esigenze di qualsiasi tipo di sportivo e di supportare l’allenamento in tutte le sue fasi. TimeBirds è inoltre dotato di un magnete sul retro che permetterà di agganciarlo a qualsiasi tipo di struttura, per esempio agli attrezzi utilizzati nelle palestre. Il goal da raggiungere è di 15 mila euro circa e la bella notizia è che il progetto ha attirato oltre 8 mila sostenitori, che in pochi giorni hanno permesso alla raccolta fondi di superare la soglia dei 164 mila euro. L’asta invece verrà conclusa fra dieci giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA