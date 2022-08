Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 16 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 16 AGOSTO 2022

Nuovo appuntamento con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, martedì 16 agosto 2022, è in programma una nuova estrazione, quella relativa al concorso Sisal n. 98/2022. In attesa di scoprire i numeri vincenti di oggi, soffermiamoci sulle statistiche. Per quanto riguarda il Lotto, possiamo dare uno sguardo ai numeri ritardatari. Chissà se tra questi ci saranno numeri che termineranno la loro fuga e quindi usciranno nell’estrazione di oggi. Al primo posto c’è il 59 su Milano, che ha accumulato 103 assenze. È l’unico centenario della top five. Infatti, al secondo posto c’è il 16 su Roma che non si vede da 94 appuntamenti. Sono 91 invece le assenze accumulate da 33 e 37, che di conseguenza si sistemano insieme al terzo posto. Così si completa il podio dei numeri ritardatari del Lotto. A completare questa insolita top five è il 42 su Milano, che manca da 90 concorsi.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto/ Numeri vincenti 13 agosto: Superstar show

Quali sono invece i numeri ritardatari nel 10eLotto? La classifica aggiornata vede al primo posto una coppia, quella formata da 44 e 83, che hanno accumulato le stesse assenze, cioè 45. Tra i numeri che si fanno desiderare maggiormente c’è anche l’11, a quota 40 assenze. A completare questo podio speciale il 37, che invece ha accumulato 38 ritardi. A completare la top five invece è l’82 che invece si ferma a quota 31 assenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 13 agosto 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

L’attenzione è chiaramente rivolta in primis al Jackpot del Superenalotto. Un richiamo comprensibile, visto che parliamo di 254,8 milioni di euro in palio. Questo perché nell’ultima estrazione della settimana l’assalto ai numeri vincenti è andato a vuoto per quanto riguarda la sestina. Ma ci sono state comunque delle vincite interessanti. Basti pensare che sono stati centrati sei punti 5, con i fortunati vincitori che hanno conquistato 51.751,52 euro ciascuno. Per quanto riguarda il 4, invece sono stati vinti 404,20 euro. Con il 3 invece sono stati ottenuti 28,39 euro. A completare questo quadro il 2, che ha garantito una vincita di 5,41 euro.

LOTTO NUMERI VINCENTI SUPERENALOTTO/ Superbonus quote e 10eLotto estrazioni 11 agosto

Passiamo a Superstar, con tre vincite per quanto riguarda il 4 stella, con cui sono stati vinti 40.420,00 euro. Ma interessante anche il premio del Superenalotto relativo al 3 stella, con cui sono stati vinti 2.839,00 euro. Quindi, 100 euro con il 2 stella, mentre ci si deve accontentare di 10 euro e 5 euro rispettivamente con 1 stella e 0 stella.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO

Con un Jackpot del Superenalotto del genere in palio è lecito e comprensibile soffermarsi a fantasticare a come spendere l’eventuale vincita. Le idee sicuramente non mancano, ma si può anche pensare di destinare una piccola somma al finanziamento di un progetto che può cambiare la quotidianità. Un esempio arriva da Kickstarter, dove è in corso una raccolta per Podmkr, una soluzione eco per coloro che amano il caffè in capsule. È un sistema comodo e pratico, che però solitamente crea annualmente tonnellate di rifiuti. La novità è questo pod maker, un creatore di capsule visto che macina chicchi di caffè al momento, riempiendo quanto basta una serie di capsule riutilizzabili in acciaio inox di varie dimensioni per le apposite macchinette. Sono peraltro lavabili e quindi riutilizzabili a lungo. In questo modo risparmiate, ottimizzate gli spazi e fate bene all’ambiente. Basta aggiungere chicchi tostati nel contenitore superiore, premere il pulsante e in pochi secondi la capsula viene riempita di polvere per essere pronta.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Prima di pensare a come spendere le vincite, bisogna però avere ben chiari i numeri da giocare, non solo per il Superenalotto, ma anche per Lotto e 10eLotto. Se siete poco ispirati, potete farvi aiutare dalla smorfia napoletana, che non è utile solo per interpretare i numeri usciti. Possiamo prendere come esempio la vacanza a Ibiza di Chiara Ferragni e Fedez con i loro figli Leone e Vittoria. In questo caso abbiamo 2 ‘a piccerella (la bambina), ma anche 9 ‘a figliata (la figliolanza), potreste optare anche per 19 e 20, a’ resata e ‘a festa. Nel caso di Fedez, calza bene anche il 29, ‘o pate de criature (il padre dei bimbi) e 55 ‘a mesuca (la musica). Ma ce n’è anche per l’imprenditrice digitale, con il 52’, ‘a mamma. Come potete notare, dall’attualità potete trovare spunti per individuare i numeri da giocare, che siano al Lotto o al Superenalotto. A voi la scelta per tentare la fortuna oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA